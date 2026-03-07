Áo khoác da huyền thoại của CEO Nvidia Jensen Huang lên sàn đấu giá: Biểu tượng công nghệ trị giá hàng tỷ đồng Chiếc áo khoác Tom Ford gắn liền với CEO Nvidia Jensen Huang suốt một thập kỷ sẽ được đấu giá từ thiện. Với chữ ký của vị tỷ phú, món đồ dự kiến có giá hơn 1,6 tỷ đồng.

Nhà đấu giá danh tiếng Sotheby’s vừa thông báo sẽ đưa một trong những món đồ mang tính biểu tượng nhất của giới công nghệ lên sàn: chiếc áo khoác da màu đen của Jensen Huang, đồng sáng lập và CEO của Nvidia. Sự kiện này không chỉ thu hút những nhà sưu tập thời trang mà còn cả cộng đồng công nghệ toàn cầu, nơi Jensen Huang được coi là một nhân vật có tầm ảnh hưởng sâu rộng trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI).

Biểu tượng gắn liền với sự trỗi dậy của đế chế Nvidia

Chiếc áo khoác được đưa ra đấu giá là một sản phẩm cao cấp từ thương hiệu Tom Ford, đã đồng hành cùng Jensen Huang trong hơn một thập kỷ. Đối với giới công nghệ, hình ảnh vị CEO xuất hiện trong chiếc áo da đen tại các sự kiện lớn như GTC (GPU Technology Conference) hay các buổi ra mắt chip xử lý mới đã trở thành một dấu hiệu nhận diện đặc trưng, tương tự như chiếc áo cổ lọ đen của Steve Jobs hay áo phông xám của Mark Zuckerberg.

Theo thông tin từ Sotheby’s, phiên đấu giá từ thiện này dự kiến khởi động từ ngày 7/7. Mức giá ước tính ban đầu được đưa ra trong khoảng 40.000 - 60.000 USD (tương đương 1 - 1,6 tỷ đồng). Tuy nhiên, các chuyên gia dự đoán con số cuối cùng có thể cao hơn nhiều nhờ giá trị lịch sử và "chữ ký tươi" trực tiếp từ tay Jensen Huang trên thân áo.

Jensen Huang đã ký tên lên chiếc áo mang đi đấu giá. Ảnh: Sotheby’s

Giá trị vượt xa một món đồ thời trang thông thường

Tại sao một chiếc áo khoác da lại có mức giá tương đương một chiếc xe hơi hạng sang? Câu trả lời nằm ở những khoảnh khắc lịch sử mà nó đã chứng kiến. Chiếc áo này đã cùng Jensen Huang đứng trên sân khấu trong giai đoạn Nvidia chuyển mình từ một công ty sản xuất card đồ họa chơi game thành "trái tim" của cuộc cách mạng AI toàn cầu.

Sức hút của phong cách Jensen Huang lớn đến mức tạo ra một làn sóng sản phẩm ăn theo trên các nền tảng thương mại điện tử. Trên Amazon hay các trang bán lẻ trực tuyến, những từ khóa như "Jensen Huang Black Leather Jacket" hay "Nvidia CEO Biker Jacket" luôn nằm trong danh sách tìm kiếm phổ biến. Việc sở hữu chiếc áo gốc có chữ ký được xem là sở hữu một phần di sản của ngành công nghiệp bán dẫn hiện đại.

Thông số và ý nghĩa của hiện vật

Đặc điểm Chi tiết Thương hiệu Tom Ford Thời gian sử dụng Hơn 10 năm Điểm đặc biệt Chữ ký trực tiếp của Jensen Huang Giá khởi điểm dự kiến 40.000 - 60.000 USD

Mục đích nhân văn phía sau phiên đấu giá

Toàn bộ số tiền thu được từ việc bán đấu giá chiếc áo sẽ được chuyển tới Edge Institute. Đây là một tổ chức nghiên cứu phi lợi nhuận chuyên kết nối các nhà khoa học và chuyên gia công nghệ hàng đầu thế giới. Nguồn kinh phí này sẽ phục vụ các mục tiêu giáo dục và phát triển bền vững, bao gồm:

Cấp học bổng cho các sinh viên ngành khoa học máy tính và kỹ thuật.

Tài trợ cho các dự án nghiên cứu đột phá trong lĩnh vực AI và bán dẫn.

Hỗ trợ các chương trình đào tạo thế hệ nhà đổi mới tương lai.

Jensen Huang, người hiện sở hữu khối tài sản gần 164 tỷ USD và đứng thứ 8 trong danh sách những người giàu nhất hành tinh, tiếp tục khẳng định tầm ảnh hưởng của mình không chỉ qua các con số kinh doanh kỷ lục của Nvidia mà còn qua những đóng góp thiết thực cho cộng đồng khoa học.