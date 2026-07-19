AOC ra mắt bộ đôi màn hình CU34G4CA và CU34G4ZCA: Cú hích cho phân khúc Ultrawide đa năng Hai mẫu màn hình 34 inch mới của AOC kết hợp tần số quét cao tới 250Hz với các tính năng hỗ trợ công việc như KVM switch và sạc USB-C 90W, mang lại giải pháp tối ưu cho cả gaming và làm việc từ xa.

Thương hiệu AOC vừa chính thức mở rộng dòng sản phẩm màn hình siêu rộng (ultrawide) với việc trình làng hai model mới là CU34G4CA và CU34G4ZCA. Đây là những thiết bị được thiết kế theo triết lý đa dụng, vừa đáp ứng yêu cầu khắt khe về tốc độ của game thủ chuyên nghiệp, vừa cung cấp các công cụ hỗ trợ năng suất cho người làm việc hybrid.

Bộ đôi màn hình ultrawide mới từ AOC hướng đến sự cân bằng giữa giải trí và công việc.

Thông số kỹ thuật ấn tượng trên tấm nền Fast VA

Cả CU34G4CA và CU34G4ZCA đều sở hữu kích thước 34 inch với độ phân giải WQHD (3440 x 1440 pixel), tỷ lệ khung hình 21:9. AOC trang bị tấm nền Fast VA với độ cong 1500R, giúp bao quát tầm nhìn của người dùng một cách tự nhiên, giảm thiểu hiện tượng mỏi mắt khi sử dụng trong thời gian dài.

Về chất lượng hiển thị, bộ đôi này đạt chứng nhận DisplayHDR 400 và hỗ trợ công nghệ Adaptive-Sync, giúp loại bỏ hiện tượng xé hình. Đặc biệt, tính năng USB-C Power Delivery công suất lên tới 90W cho phép người dùng kết nối và sạc các dòng laptop tương thích chỉ thông qua một sợi cáp duy nhất, tối giản hóa không gian làm việc.

Thiết kế màn hình cong 1500R mang lại trải nghiệm thị giác bao quát.

Sự khác biệt về tần số quét và khả năng kết nối

Mặc dù chia sẻ nhiều đặc điểm chung về ngoại hình và tấm nền, hai model này có sự phân cấp rõ rệt về hiệu suất để phù hợp với từng đối tượng khách hàng cụ thể:

CU34G4CA: Cung cấp tần số quét 180Hz, đi kèm hai cổng HDMI 2.0. Đây là lựa chọn cân bằng cho đa số nhu cầu giải trí và làm việc văn phòng cao cấp.

Cung cấp tần số quét 180Hz, đi kèm hai cổng HDMI 2.0. Đây là lựa chọn cân bằng cho đa số nhu cầu giải trí và làm việc văn phòng cao cấp. CU34G4ZCA: Hướng tới game thủ đòi hỏi tốc độ cao với tần số quét mặc định 240Hz và có thể ép xung lên đến 250Hz. Model này được nâng cấp lên hai cổng HDMI 2.1 với công nghệ FRL (Fixed Rate Link), đảm bảo băng thông rộng hơn cho các tác vụ đồ họa nặng.

Bên cạnh đó, cả hai màn hình đều tích hợp bộ chuyển mạch KVM (Keyboard, Video, Mouse). Tính năng này cho phép người dùng điều khiển nhiều hệ thống máy tính khác nhau chỉ bằng một bộ bàn phím và chuột duy nhất, một tiện ích cực kỳ hữu dụng cho những người thường xuyên sử dụng cả máy tính cá nhân và máy tính công việc tại cùng một vị trí.

Cổng kết nối đa dạng hỗ trợ tối đa cho các thiết lập đa thiết bị.

Bảng so sánh thông số kỹ thuật

Thông số AOC CU34G4CA AOC CU34G4ZCA Kích thước / Tấm nền 34 inch / Fast VA 34 inch / Fast VA Độ phân giải 3440 x 1440 (WQHD) 3440 x 1440 (WQHD) Tần số quét 180Hz 240Hz (OC 250Hz) Cổng HDMI 2x HDMI 2.0 2x HDMI 2.1 (FRL) USB-C Power Delivery 90W 90W Tính năng đặc biệt KVM Switch, HDR 400 KVM Switch, HDR 400

Về mặt công thái học, AOC trang bị chân đế linh hoạt cho phép điều chỉnh độ cao, độ nghiêng và xoay tùy ý. Các công nghệ bảo vệ mắt như Flicker-Free và chế độ Low Blue Mode cũng được tích hợp sẵn. Người dùng có thể tùy chỉnh sâu các thông số màn hình thông qua phần mềm G-Menu của AOC.

Theo thông báo từ hãng, CU34G4CA và CU34G4ZCA sẽ có mặt tại thị trường Vương quốc Anh vào tháng 08/2026 với mức giá lần lượt là 289,99 Bảng Anh và 329,99 Bảng Anh. Kế hoạch ra mắt tại thị trường Châu Âu cũng sẽ diễn ra trong cùng khoảng thời gian này, trong khi các khu vực khác như Mỹ vẫn chưa có thông tin cụ thể.