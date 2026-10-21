AOC ra mắt dải màn hình gaming AGON PRO tần số quét 1000Hz và công nghệ chuyển đổi linh hoạt Thương hiệu AOC vừa trình làng loạt màn hình gaming mới, nổi bật với model AGON PRO 1000Hz Native cùng giải pháp Dual Mode và Triple Mode chuyển đổi linh hoạt.

AOC vừa chính thức giới thiệu dải màn hình gaming thế hệ mới với hàng loạt đột phá về phần cứng, dẫn đầu là mẫu màn hình AGON PRO sở hữu tần số quét lên tới 1000Hz Native. Dữ liệu từ tổ chức nghiên cứu thị trường quốc tế IDC cho thấy AOC duy trì vị trí số một thế giới về thị phần màn hình gaming trong 7 năm liên tiếp. Đợt nâng cấp công nghệ lần này đánh dấu bước chuyển mình lớn của hãng khi tập trung tối ưu hóa độ phản hồi cho thể thao điện tử chuyên nghiệp và mở rộng khả năng tùy biến hiển thị cho nhiều nhu cầu khác nhau.

AGON PRO AGP257FT: Thiết lập chuẩn mực tốc độ với 1000Hz Native

Tâm điểm của toàn bộ dải sản phẩm mới là AGON PRO AGP257FT có kích thước 24.5 inch. Mẫu màn hình này gây chú ý lớn khi sở hữu tần số quét đạt mức 1000Hz Native mà không cần qua các thuật toán ép xung nhân tạo. Tốc độ này mang lại mật độ khung hình cực cao, cho phép các chuyển động siêu nhanh trong game eSports được tái tạo một cách mượt mà và liền mạch.

Đáng chú ý, AOC trang bị cho AGP257FT công nghệ phân cực tròn (Circular Polarization). Sự kết hợp giữa tần số quét 1000Hz và kỹ thuật phân cực tròn giúp giảm bớt hiện tượng mỏi mắt khi game thủ thi đấu cường độ cao trong thời gian dài, đồng thời duy trì độ chính xác của hình ảnh ở mức tối đa.

Linh hoạt cấu hình với công nghệ Dual Mode và Triple Mode

Để giải quyết bài toán cân bằng giữa độ chi tiết hình ảnh và tốc độ làm mới khung hình, AOC đã tích hợp hai cơ chế chuyển đổi linh hoạt bao gồm Dual Mode và Triple Mode trên các dòng sản phẩm mới.

Dual Mode (Model U27G4F): Cho phép người dùng chuyển đổi trực tiếp giữa độ phân giải 4K UHD ở tần số quét 200Hz phục vụ nhu cầu đồ họa chi tiết và độ phân giải QHD ở tần số quét 400Hz nhằm tối ưu phản xạ cho các trận đấu thể thao điện tử.

Cho phép người dùng chuyển đổi trực tiếp giữa độ phân giải 4K UHD ở tần số quét 200Hz phục vụ nhu cầu đồ họa chi tiết và độ phân giải QHD ở tần số quét 400Hz nhằm tối ưu phản xạ cho các trận đấu thể thao điện tử. Triple Mode (Model Q27G50H, Q27G40ZE2, Q27G4ZCR): Tích hợp sẵn 3 cấu hình hiển thị riêng biệt trên cùng một thiết bị. Tính năng này giúp màn hình đáp ứng đa dạng từ giải trí đa phương tiện chất lượng cao đến môi trường thi đấu chuyên nghiệp, đưa AOC trở thành thương hiệu tiên phong thương mại hóa công nghệ này tại Việt Nam.

Bảng so sánh thông số các mẫu màn hình gaming AOC tiêu biểu

Tên sản phẩm Kích thước Tấm nền / Tính năng nổi bật Tần số quét AGON PRO AGP257FT 24.5 inch Phân cực tròn Circular Polarization 1000Hz Native AOC U27G4F 27 inch Dual Mode (Chuyển đổi 4K / QHD) 200Hz (4K) / 400Hz (QHD) AOC 25G50Z 24.5 inch Tối ưu chuyên dụng cho FPS 280Hz (ép xung 300Hz) AOC 24G50S 23.8 inch Tối ưu chuyên dụng cho FPS 310Hz Native AOC 24G50Z2 24 inch Tấm nền IPS, thời gian phản hồi 1ms 260Hz AOC CU34G4ZD 34 inch Tấm nền OLED cong Tốc độ cao cho game AAA

Dòng sản phẩm chuyên biệt cho game thủ FPS và hệ sinh thái OLED

Đối với các tựa game bắn súng góc nhìn thứ nhất (FPS), yếu tố phản xạ quyết định trực tiếp đến kết quả trận đấu. AOC bổ sung bộ đôi 25G50Z kích thước 24.5 inch đạt 280Hz (hỗ trợ ép xung lên 300Hz) và 24G50S kích thước 23.8 inch đạt tần số quét 310Hz Native. Bên cạnh đó, phiên bản phổ thông 24G50Z2 kích thước 24 inch sử dụng tấm nền IPS với độ phân giải Full HD, thời gian phản hồi 1ms và tần số quét 260Hz cũng mang lại khả năng tái hiện chuyển động ổn định.

Không chỉ tập trung vào tốc độ làm mới, hãng còn mở rộng phân khúc cao cấp bằng màn hình cong OLED CU34G4ZD kích thước 34 inch. Dòng sản phẩm này hướng tới trải nghiệm không gian đắm chìm cho các tựa game nhập vai AAA nhờ độ tương phản cao và màu sắc trung thực.

Nhìn chung, dải sản phẩm mới từ AOC phản ánh xu hướng chuyên biệt hóa sâu sắc của thiết bị hiển thị, từ những kỷ lục thông số 1000Hz phục vụ eSports chuyên nghiệp cho tới các chế độ chuyển đổi độ phân giải thông minh phục vụ người dùng đa nhiệm.