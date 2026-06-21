Áp lực chi phí linh kiện: Vì sao Nothing phải tạm dừng dòng smartphone giá rẻ CMF Phone? Sự leo thang của giá bộ nhớ RAM đã buộc Nothing phải hủy bỏ kế hoạch ra mắt thế hệ CMF Phone tiếp theo trong năm nay. Theo lãnh đạo công ty, chi phí RAM hiện đã vượt qua cả vi xử lý và màn hình, chiếm hơn một nửa tổng giá trị phần cứng.

Dòng điện thoại CMF Phone của Nothing, vốn nổi tiếng với triết lý thiết kế độc đáo và mức giá dễ tiếp cận, sẽ không có thêm sản phẩm mới trong năm 2024. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh chi phí linh kiện đầu vào, đặc biệt là bộ nhớ RAM, đang tăng vọt, gây áp lực trực tiếp lên biên lợi nhuận của các dòng smartphone phân khúc giá rẻ.

Khi linh kiện bộ nhớ trở thành gánh nặng tài chính

Từ khi gia nhập thị trường, CMF Phone được định vị là dòng smartphone dành cho người dùng có ngân sách hạn chế nhưng vẫn mong muốn sở hữu thiết bị có hiệu năng ổn định và giá trị sử dụng cao. Tuy nhiên, sự biến động của thị trường linh kiện toàn cầu đã làm thay đổi hoàn toàn bài toán kinh tế của hãng.

Mẫu điện thoại CMF Phone của Nothing. Ảnh: 9to5google

CEO Carl Pei của Nothing gần đây đã tiết lộ một thông tin đáng chú ý về cấu trúc chi phí sản xuất: RAM hiện đã trở thành linh kiện tốn kém nhất trong một chiếc smartphone. Đáng kinh ngạc hơn, chi phí dành cho bộ nhớ hiện nay còn cao hơn cả vi xử lý (CPU) hay màn hình – hai bộ phận vốn luôn được coi là đắt đỏ nhất. Theo ước tính, linh kiện này có thể chiếm hơn 50% tổng chi phí phần cứng của thiết bị.

Kế hoạch phát triển bị hủy bỏ

Akis Evangelidis, đồng sáng lập Nothing và là người trực tiếp phụ trách dòng CMF Phone, xác nhận công ty từng phát triển một mẫu máy kế nhiệm. Tuy nhiên, dự án này đã buộc phải hủy bỏ khi các phân tích tài chính cho thấy việc duy trì mức giá rẻ là không khả thi.

Theo ông Evangelidis, với mặt bằng giá bộ nhớ hiện nay, nếu Nothing tiếp tục sản xuất một thiết bị có cấu hình tương đương phiên bản CMF Phone 2 Pro, chi phí sản xuất thực tế có thể tăng thêm khoảng 50%. Đây chính là rào cản lớn nhất khiến mẫu máy này rơi vào tình trạng khan hàng kéo dài và cuối cùng dẫn đến quyết định tạm dừng lộ trình ra mắt sản phẩm mới.

Bảng so sánh tác động chi phí linh kiện (ước tính)

Linh kiện Vai trò truyền thống Tình trạng hiện tại Bộ nhớ RAM Chi phí trung bình Chiếm hơn 50% giá trị phần cứng Vi xử lý (Chipset) Linh kiện đắt nhất Xếp sau chi phí RAM Màn hình Chi phí cao Xếp sau chi phí RAM

Tương lai bất định của phân khúc smartphone giá rẻ

Việc Nothing tạm dừng CMF Phone là một tín hiệu cho thấy sự khắc nghiệt của thị trường smartphone phân khúc bình dân. Khi giá RAM chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, các nhà sản xuất buộc phải đứng trước hai lựa chọn: hoặc tăng giá bán (làm mất đi lợi thế cạnh tranh của dòng giá rẻ), hoặc chấp nhận cắt giảm cấu hình để giữ giá.

Đối với Nothing, hãng chọn cách tạm lùi bước để bảo vệ giá trị thương hiệu thay vì tung ra một sản phẩm thiếu đột phá hoặc có mức giá không còn phù hợp với số đông. Hiện tại, tương lai của dòng CMF Phone vẫn còn bỏ ngỏ và người dùng sẽ phải chờ đợi những diễn biến mới từ thị trường linh kiện trước khi chứng kiến sự trở lại của dòng máy này.