Áp lực từ chip 2nm và bộ nhớ khiến iPhone 18 Pro đứng trước đợt tăng giá kỷ lục Sự kết hợp giữa tiến trình 2nm trên chip A20 Pro và giá linh kiện RAM, NAND leo thang có thể đẩy giá khởi điểm của iPhone 18 Pro lên mức 1.399 USD.

Dòng smartphone cao cấp iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max dự kiến ra mắt vào mùa thu năm 2026 đang trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của giới công nghệ, khi hàng loạt dự báo chỉ ra mức giá bán có thể tăng cao chưa từng có. Nguyên nhân cốt lõi không chỉ đến từ chiến lược thương mại mà bắt nguồn trực tiếp từ áp lực chi phí linh kiện gia tăng mạnh mẽ, đặc biệt là công nghệ sản xuất chip thế hệ mới và biến động giá trên thị trường bộ nhớ toàn cầu.

Tiến trình 2nm trên chip A20 Pro: Đột phá công nghệ đi kèm chi phí đắt đỏ

Một trong những nâng cấp phần cứng đáng chú ý nhất trên thế hệ iPhone 18 Pro là bộ vi xử lý A20 Pro. Vi xử lý này được dự kiến sản xuất trên tiến trình 2nm tiên tiến của tập đoàn TSMC. Việc chuyển đổi sang tiến trình 2nm mang lại những bước tiến vượt bậc về mật độ transistor, giúp tối ưu hóa hiệu năng tính toán và cải thiện đáng kể khả năng tiết kiệm năng lượng cho thiết bị.

Tuy nhiên, công nghệ chế tạo bán dẫn ở phân khúc cực tiểu này đòi hỏi quy trình quang khắc phức tạp hơn. Điều này trực tiếp kéo chi phí sản xuất mỗi phiến wafer và mỗi con chip A20 Pro lên mức cao hơn đáng kể so với các thế hệ chip sản xuất trên tiến trình 3nm trước đó.

Bão giá RAM và NAND: Áp lực đè nặng lên chi phí sản xuất

Bên cạnh vi xử lý chính, hai thành phần phần cứng then chốt khác là bộ nhớ truy xuất ngẫu nhiên (RAM) và bộ nhớ trong (NAND Flash) cũng ghi nhận đợt tăng giá mạnh trên phạm vi toàn cầu. Trước đó, Apple đã phải điều chỉnh giá bán của các dòng máy tính Mac và máy tính bảng iPad để bù đắp cho sự biến động chi phí từ các nhà cung cấp bộ nhớ.

Dù hãng từng cố gắng giữ nguyên giá niêm yết cho dòng điện thoại thông minh để tránh tạo thêm áp lực cho người tiêu dùng, việc chi phí sản xuất bị đội lên ở nhiều linh kiện cùng lúc khiến kịch bản điều chỉnh giá đối với dòng iPhone 18 Pro trở nên khó tránh khỏi.

iPhone 18 Pro có thể phải tăng giá từ 250 đến 300 USD so với iPhone 17 Pro. Ảnh: PhoneArena

Dự báo mức điều chỉnh giá và kịch bản cho người tiêu dùng

Theo phân tích từ nhà phân tích Jeff Pu, bộ đôi iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max có thể tăng thêm từ 250 đến 300 USD (tương đương khoảng 6 đến 8 triệu đồng) so với thế hệ tiền nhiệm iPhone 17 Pro. Nếu kịch bản này xảy ra, iPhone 18 Pro sẽ có giá khởi điểm khoảng 1.399 USD, trong khi phiên bản iPhone 18 Pro Max có thể bắt đầu từ mức 1.499 USD cho tùy chọn dung lượng cơ bản.

Bên cạnh Jeff Pu, các chuyên gia phân tích tại Counterpoint Research cũng đưa ra nhận định tương tự khi dự báo phiên bản iPhone 18 Pro Max có thể đắt hơn khoảng 200 USD. Điều này phản ánh nhận định chung của giới phân tích về áp lực chi phí sản xuất hiện nay.

Giải pháp tối ưu chi phí từ chuỗi cung ứng của Apple

Đứng trước nguy cơ mức giá tăng quá mạnh ảnh hưởng đến quyết định nâng cấp của người dùng trong phân khúc cao cấp, Apple đang chủ động tìm kiếm các phương án đàm phán trong chuỗi cung ứng. Báo cáo ghi nhận hãng đang tích cực làm việc với các đối tác sản xuất màn hình nhằm cắt giảm chi phí của cụm linh kiện hiển thị.

Việc tối ưu giá thành tấm nền màn hình được kỳ vọng sẽ bù đắp một phần chi phí phát sinh từ chip A20 Pro 2nm và linh kiện bộ nhớ, qua đó giúp hãng kiểm soát mức giá bán lẻ cuối cùng ở ngưỡng hợp lý hơn khi chính thức đưa sản phẩm ra thị trường.