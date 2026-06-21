Apple âm thầm nâng cấp iOS 27: Siri hỗ trợ đa AI và giao diện camera tùy biến mới Bên cạnh những tính năng tại WWDC 2026, iOS 27 được tiết lộ sẽ cho phép Siri tích hợp chatbot bên thứ ba và mang đến khả năng cá nhân hóa mạnh mẽ cho ứng dụng camera.

iOS 27 là phiên bản hệ điều hành mới nhất của Apple tích hợp ba cải tiến quan trọng chưa được công bố: hỗ trợ chatbot bên thứ ba cho Siri, tùy biến giao diện camera và mặt đồng hồ Apple Watch tinh giản.

Dù đã trình diễn nhiều công nghệ mới tại sự kiện WWDC 2026, Apple được cho là vẫn đang "giấu bài" để tạo điểm nhấn cho đợt ra mắt phần cứng vào tháng 9. Các báo cáo mới nhất từ Bloomberg cho thấy hãng đang thử nghiệm những thay đổi sâu rộng nhằm tăng tính cạnh tranh cho hệ sinh thái Apple Intelligence.

Siri mở rộng hệ sinh thái với chatbot bên thứ ba

Bước đi đáng chú ý nhất của Apple là việc thử nghiệm khả năng hỗ trợ các chatbot từ bên thứ ba cho Siri và Apple Intelligence. Thay vì chỉ giới hạn ở ChatGPT như hiện tại, người dùng iOS 27 có thể lựa chọn các mô hình AI khác từ OpenAI, Anthropic hoặc Google tùy theo nhu cầu cá nhân.

Giao diện Siri AI trên iOS 27. Ảnh: Bloomberg.

Trong các bản thử nghiệm nội bộ, Apple đã tích hợp tùy chọn chuyển đổi mô hình AI trong phần cài đặt. Người dùng có thể bật, tắt hoặc tải thêm các mô hình tương thích trực tiếp từ App Store. Việc giữ kín tính năng này được cho là để giải quyết các rào cản pháp lý tại châu Âu và duy trì mối quan hệ cân bằng với các đối tác công nghệ lớn.

Cá nhân hóa tối đa giao diện Camera

iOS 27 cũng hứa hẹn mang đến cuộc cách mạng về trải nghiệm chụp ảnh thông qua giao diện camera mới. Điểm khác biệt lớn nhất nằm ở khả năng tùy biến, cho phép người dùng thay đổi vị trí các nút điều khiển và phím tắt chức năng theo thói quen sử dụng.

Giao diện camera với khả năng tùy biến cao hơn trên iOS 27. Ảnh: Bloomberg.

Mặc dù tính năng này chưa xuất hiện trong bản beta đầu tiên, nhưng các nguồn tin tin cậy khẳng định đây sẽ là một trong những nâng cấp trọng tâm đi kèm với thế hệ iPhone tiếp theo. Việc cho phép tùy chỉnh sâu giao diện giúp Apple thu hẹp khoảng cách về tính linh hoạt so với các đối thủ Android.

Mặt đồng hồ Modular tinh giản trên Apple Watch

Không chỉ dừng lại ở iPhone, hệ sinh thái của Apple còn ghi nhận sự thay đổi trên Apple Watch với mặt đồng hồ Modular phiên bản rút gọn. Thiết kế mới hướng tới sự tinh tế khi loại bỏ một hàng widget so với bản hiện tại trên Apple Watch Ultra.

Cụ thể, mặt đồng hồ mới chỉ giữ lại đồng hồ chính ở vị trí trung tâm phía trên và một hàng widget gồm ba ô nhỏ phía dưới. Sự tinh giản này không chỉ giúp giao diện thoáng đãng hơn mà còn tối ưu hóa khả năng hiển thị thông tin quan trọng nhất cho người dùng. Dự kiến, nâng cấp này sẽ được giới thiệu chính thức cùng với các dòng Apple Watch mới trong năm nay.