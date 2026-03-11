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Apple báo doanh thu kỷ lục 114,5 tỷ USD quý 4/2026, lợi nhuận 30,7 tỷ USD nhờ iPhone và Dịch vụ

Vũ Sơn03/11/2026 09:46

Apple đạt doanh thu 114,5 tỷ USD, lợi nhuận 30,7 tỷ USD trong quý 4 năm tài chính 2026, cả năm đạt 478,8 tỷ USD khi John Ternus thay Tim Cook làm CEO.

Apple vừa công bố báo cáo tài chính quý 4 năm tài chính 2026 với doanh thu 114,5 tỷ USD và lợi nhuận ròng 30,7 tỷ USD, tương đương 2,10 USD trên mỗi cổ phiếu. Đây là kết quả kỷ lục, được thúc đẩy chủ yếu bởi mảng iPhone và Dịch vụ. Quý này tương ứng quý 3 năm lịch.

Báo cáo được công bố trong giai đoạn chuyển giao vị trí CEO từ Tim Cook sang John Ternus vào ngày 1 tháng 9. Dù vậy, Apple vẫn ghi nhận tăng trưởng mạnh ở nhiều mảng kinh doanh.

Quý 4 vượt cùng kỳ năm trước: doanh thu, lợi nhuận và biên lợi nhuận gộp

So với cùng kỳ năm trước, cả doanh thu lẫn lợi nhuận của Apple đều tăng. Biên lợi nhuận gộp trong quý đạt 47,9%, cao hơn mức 47,2% của quý 4 năm 2025.

Biểu đồ tăng trưởng doanh thu quý 4 năm tài chính 2026 của Apple
Biểu đồ tăng trưởng doanh thu quý 4 năm tài chính 2026 của Apple
Chỉ tiêuQuý 4 năm 2026Quý 4 năm 2025
Doanh thu114,5 tỷ USD102,5 tỷ USD
Lợi nhuận ròng30,7 tỷ USD27,5 tỷ USD
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu2,10 USD1,85 USD
Biên lợi nhuận gộp47,9%47,2%

Cả năm tài chính 2026 phá kỷ lục của năm trước

Tính chung cả năm tài chính 2026, Apple đạt doanh thu 478,8 tỷ USD và lợi nhuận ròng 132,2 tỷ USD. Con số này vượt kỷ lục được thiết lập trong năm tài chính 2025, khi doanh thu là 416,2 tỷ USD và lợi nhuận là 112,0 tỷ USD.

Bên cạnh đó, Apple công bố trả cổ tức 0,27 USD cho mỗi cổ phiếu vào ngày 16 tháng 11. Danh sách cổ đông được chốt vào ngày 12 tháng 11.

iPhone và Dịch vụ giữ vai trò đầu tàu

Trong quý này, Apple ghi nhận mức kỷ lục về tổng doanh thu, doanh thu mảng iPhone và thu nhập trên mỗi cổ phiếu. Mảng Dịch vụ cũng đạt mức cao nhất từ trước đến nay. Theo báo cáo, thành công này đến từ chuỗi sản phẩm ra mắt trong tháng 8 và tháng 9.

Cơ cấu doanh thu các mảng sản phẩm của Apple trong quý 4 năm 2026
Cơ cấu doanh thu các mảng sản phẩm của Apple trong quý 4 năm 2026

Mùa mua sắm cuối năm: Apple đặt cược vào đâu?

CEO John Ternus cho biết Apple đang bước vào mùa mua sắm cuối năm với danh mục gồm iPhone Duo, iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max.

Ngoài các dòng điện thoại mới, Apple giới thiệu thiết bị gia dụng thế hệ mới, tính năng Touch cho máy Mac và hệ thống Siri AI nâng cấp. Theo Apple, những sản phẩm và tính năng này nhằm thúc đẩy doanh số trong giai đoạn tiếp theo.

Nhìn chung, báo cáo cho thấy Apple duy trì đà tăng trưởng về doanh thu, lợi nhuận và biên lợi nhuận gộp ngay trong giai đoạn thay đổi lãnh đạo. Nguồn tin: Macrumors.

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