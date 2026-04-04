Apple bất ngờ phát hành bản sửa đổi iOS 26.5 Beta 1 để khắc phục sự cố khẩn cấp Apple vừa tung ra bản cập nhật sửa đổi cho iOS 26.5 và iPadOS 26.5 Beta 1 nhằm khắc phục các lỗi kỹ thuật phát sinh sớm, đồng thời củng cố tính ổn định cho hệ thống.

Apple vừa chính thức phát hành phiên bản sửa đổi của iOS 26.5 Beta 1 và iPadOS 26.5 Beta 1 cho các nhà phát triển, chỉ bốn ngày sau khi ra mắt bản thử nghiệm đầu tiên. Đây là động thái hiếm hoi cho thấy hãng đã phát hiện ra các lỗi kỹ thuật quan trọng cần được xử lý ngay lập tức thay vì chờ đến đợt cập nhật Beta 2 theo lộ trình thông thường.

Lý do Apple cập nhật gấp bản Beta 1

Các nhà phát triển đã đăng ký hiện có thể tải xuống bản cập nhật thông qua mục Cập nhật phần mềm trong ứng dụng Cài đặt. Việc phát hành lại một bản thử nghiệm trong thời gian ngắn thường nhằm mục đích vá các lỗ hổng ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu năng hoặc khả năng truy cập của thiết bị, đảm bảo trải nghiệm ổn định ngay từ giai đoạn phát triển phần mềm sơ khai.

Những thay đổi đáng chú ý trên iOS 26.5

Dù tập trung vào việc sửa lỗi, iOS 26.5 vẫn duy trì những cải tiến mới về dịch vụ và bảo mật. Đáng chú ý là ứng dụng Apple Maps đã được bổ sung tính năng “Địa điểm đề xuất”. Công cụ này dựa trên xu hướng và lịch sử tìm kiếm cá nhân để gợi ý các điểm đến phù hợp, đồng thời tạo nền móng cho việc tích hợp hệ thống quảng cáo trong tương lai.

Về khả năng bảo mật, Apple tiếp tục thử nghiệm tiêu chuẩn tin nhắn RCS với tính năng mã hóa đầu cuối (E2EE) giữa iPhone và các thiết bị Android. Đây là tính năng từng xuất hiện trên phiên bản iOS 26.4 nhưng đã bị gỡ bỏ trước khi phát hành chính thức, nay được đưa trở lại để hoàn thiện khả năng nhắn tin đa nền tảng an toàn hơn.

Thử nghiệm tính năng mới tại thị trường Châu Âu

Tại khu vực Liên minh châu Âu, Apple đang mở rộng thử nghiệm khả năng kết nối với các thiết bị bên thứ ba. Các tính năng như ghép nối thiết bị ở khoảng cách gần, chuyển tiếp thông báo và hỗ trợ Live Activities sẽ được áp dụng cho các thiết bị đeo như tai nghe hoặc đồng hồ thông minh không thuộc hệ sinh thái Apple. Những thay đổi này nhằm đáp ứng các quy định nghiêm ngặt về tính mở của hệ điều hành tại thị trường này.