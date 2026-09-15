Apple bất ngờ tăng giá iPhone đời cũ sau khi ra mắt iPhone 18: Lý do và chênh lệch đại lý Apple điều chỉnh tăng giá iPhone 16 và iPhone 17 lên tới 4 triệu đồng do biến động linh kiện, song các đại lý bán lẻ vẫn giữ giá tốt cho nguồn hàng tồn.

Trái ngược với thông lệ giảm giá xả kho mỗi mùa ra mắt sản phẩm mới, Apple đã bất ngờ nâng giá niêm yết hàng loạt thiết bị thế hệ trước trên gian hàng trực tuyến Apple Store Online tại Việt Nam. Động thái này diễn ra song song với thời điểm công bố dòng iPhone 18 Pro cùng thiết bị màn hình gập iPhone Duo, tạo nên một diễn biến hiếm thấy trên thị trường công nghệ.

Nghịch lý điều chỉnh giá trên Apple Store Online

Theo biểu giá mới cập nhật trên hệ thống bán hàng trực tuyến chính thức của Apple, phiên bản iPhone 16 dung lượng 128GB đã tăng lên mức 25 triệu đồng, tức cao hơn 2 triệu đồng so với thời điểm ra mắt vào tháng 9/2024. Đợt điều chỉnh này tác động mạnh mẽ nhất đến các dòng máy thuộc thế hệ iPhone 17 series.

Apple tăng giá iPhone 17 thêm 4 triệu đồng

Cụ thể, hai mẫu iPhone 17 và iPhone 17e dung lượng 256GB đều được điều chỉnh tăng thêm 4 triệu đồng, đưa mức giá niêm yết mới chạm mốc lần lượt là 29 triệu đồng và 22 triệu đồng. Bên cạnh đó, phiên bản mỏng nhẹ iPhone Air dung lượng 256GB cũng tăng thêm 3 triệu đồng so với mức giá ban đầu, đạt mức 35 triệu đồng.

Chênh lệch lớn giữa kênh trực tuyến và hệ thống bán lẻ

Dù giá niêm yết từ hãng tăng mạnh, khảo sát thực tế tại các hệ thống ủy quyền trong nước cho thấy thị trường đang xuất hiện vùng đệm giá rất có lợi cho người tiêu dùng. Nhờ nguồn hàng tồn kho nhập từ trước đợt điều chỉnh, các đại lý vẫn giữ mức giá thấp hơn đáng kể so với trang chủ của hãng.

Dòng sản phẩm Giá niêm yết Apple Store Giá tại đại lý bán lẻ Mức chênh lệch iPhone 16 128GB 25 triệu đồng 18,9 - 21 triệu đồng 4 - 6,1 triệu đồng iPhone 17 256GB 29 triệu đồng 23,8 - 24,6 triệu đồng 4,4 - 5,2 triệu đồng iPhone 17e 256GB 22 triệu đồng 15,9 - 20,6 triệu đồng 1,4 - 6,1 triệu đồng iPhone Air 256GB 35 triệu đồng 22,2 - 23,5 triệu đồng 11,5 - 12,8 triệu đồng

Sự chênh lệch thể hiện rõ nhất ở mẫu iPhone Air 256GB khi người mua tại các chuỗi bán lẻ chỉ cần chi từ 22,2 đến 23,5 triệu đồng, tiết kiệm hơn 10 triệu đồng so với đặt trực tiếp từ gian hàng trực tuyến. Đối với phân khúc phổ thông hơn, iPhone 17e bản 256GB cũng đang dao động trong tầm giá từ 15,9 đến 20,6 triệu đồng.

Nguyên nhân tăng giá và áp lực chuỗi cung ứng linh kiện

Mặc dù không có thông cáo báo chí chính thức giải thích về đợt thay đổi này, giới phân tích thị trường nhận định tình trạng khan hiếm và đứt gãy chuỗi cung ứng linh kiện trên phạm vi toàn cầu là nguyên nhân trực tiếp. Chi phí sản xuất đầu vào tăng cao khiến hãng công nghệ Mỹ phải tái cơ cấu lại biểu giá thương mại.

Thực tế, đây không phải lần đầu tiên hãng điều chỉnh giá thiết bị trong thời gian gần đây. Từ cuối tháng 6, dòng máy tính xách tay MacBook và máy tính bảng iPad cũng từng bị nâng giá từ 3 đến 6 triệu đồng. Thời điểm đó, đại diện hãng chia sẻ chi phí linh kiện gia tăng nhanh chóng khiến họ không thể tiếp tục bù lỗ để trợ giá sau thời gian dài nỗ lực duy trì.

Mức chênh lệch giá ưu đãi tại các đại lý ủy quyền được dự báo sẽ không kéo dài. Ngay khi lượng máy nhập ở chu kỳ trước được bán hết, các lô hàng mới sẽ buộc phải áp dụng biểu giá nhập khẩu điều chỉnh từ Apple, từ đó đẩy giá bán lẻ thị trường lên mức tương đương với mức niêm yết hiện hành.