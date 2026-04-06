Apple cải tổ Siri trên iOS 27: Từ trợ lý ảo đơn thuần thành chatbot AI toàn năng Siri sẽ sở hữu ứng dụng độc lập, khả năng đối thoại hai chiều và tích hợp sâu các mô hình ngôn ngữ lớn từ Google và OpenAI nhằm tối ưu hóa trải nghiệm người dùng trên iOS 27.

Siri trên iOS 27 là bước chuyển mình chiến lược của Apple nhằm biến trợ lý ảo truyền thống thành một chatbot AI tiên tiến, có khả năng đối thoại hai chiều và xử lý các tác vụ đa bước phức tạp. Trước sự bùng nổ của ChatGPT và Gemini, Apple đã quyết định đại tu Siri để duy trì tính cạnh tranh, thay vì chỉ tích hợp các tính năng AI rời rạc như các phiên bản trước đây.

Siri và sự xuất hiện của ứng dụng hội thoại độc lập

Trong bản cập nhật dự kiến ra mắt cùng iOS 27, iPadOS 27 và macOS 27, Siri sẽ lần đầu tiên sở hữu một ứng dụng độc lập với giao diện tương tự như các chatbot AI phổ biến hiện nay. Người dùng có thể theo dõi lịch sử trò chuyện dưới dạng danh sách hoặc lưới, đồng thời tương tác linh hoạt thông qua cả giọng nói và văn bản.

Người dùng có thể tương tác với Siri bằng cả giọng nói và văn bản (Nguồn MacRumors)

Giao diện hội thoại mới sẽ hiển thị dưới dạng bong bóng chat tương tự iMessage, hỗ trợ các tính năng như đánh dấu trò chuyện yêu thích và tìm kiếm nội dung cũ. Mặc dù có ứng dụng riêng, Siri vẫn duy trì sự hiện diện sâu trong hệ thống, cho phép kích hoạt nhanh qua nút vật lý hoặc câu lệnh thoại truyền thống để phản hồi tức thì.

Nâng cấp tính năng và khả năng cá nhân hóa chuyên sâu

Siri thế hệ mới không còn giới hạn ở các lệnh cơ bản mà mở rộng sang khả năng tóm tắt thông tin, phân tích tài liệu và sáng tạo nội dung. Điểm khác biệt lớn nhất nằm ở khả năng sử dụng dữ liệu cá nhân và ngữ cảnh màn hình để đưa ra các phản hồi chuẩn xác. Trợ lý này có thể hiểu được nội dung trong các cửa sổ đang mở để hỗ trợ thực hiện hành động phù hợp.

Siri sẽ trở thành một chatbot có khả năng đối thoại hai chiều (Nguồn MacRumors)

Đặc biệt, Siri sẽ thay thế hoàn toàn chức năng của Spotlight hiện tại và tích hợp sâu vào các ứng dụng cốt lõi như Mail, Photos, Apple TV và Xcode. Người dùng có thể yêu cầu Siri tìm kiếm và chỉnh sửa ảnh cụ thể, hỗ trợ viết mã nguồn hoặc gợi ý các chương trình giải trí dựa trên sở thích cá nhân. Apple cũng đang thử nghiệm tích hợp Siri vào Dynamic Island với các hoạt ảnh trực quan khi xử lý yêu cầu.

Siri mới có thể tìm kiếm thông tin trên web với kết quả trực quan, tóm tắt thông tin (Nguồn MacRumors)

Hệ sinh thái mở và sự hợp tác với các đối thủ AI

Một bước đi bất ngờ của Apple trên iOS 27 là cho phép tích hợp các chatbot bên thứ ba thông qua mục Tiện ích mở rộng. Bên cạnh thỏa thuận với OpenAI, người dùng có thể lựa chọn sử dụng Google Gemini hoặc Anthropic Claude ngay trong giao diện Siri. Điều này mang lại sự linh hoạt tối đa, cho phép người dùng tận dụng thế mạnh của từng mô hình ngôn ngữ khác nhau.

Về nền tảng hạ tầng, Apple đã ký kết hợp tác dài hạn với Google để sử dụng mô hình Gemini và hệ thống máy chủ đám mây chạy chip Tensor (TPU). Sự kết hợp này giúp Apple giải quyết bài toán hạ tầng khi phải xử lý hàng tỷ truy vấn chatbot mỗi ngày, điều mà hệ thống máy chủ nội bộ hiện tại chưa thể đáp ứng hoàn toàn.

Dự kiến, Apple sẽ chính thức công bố những thay đổi mang tính lịch sử này của Siri tại Hội nghị các nhà phát triển toàn cầu (WWDC) diễn ra vào ngày 8 tháng 6 tới. Đây được xem là nỗ lực lớn nhất của hãng nhằm tái định nghĩa vai trò của trí tuệ nhân tạo trên các thiết bị phần cứng của mình.