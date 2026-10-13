Apple cắt giảm 15% đơn hàng linh kiện iPhone 18: Thách thức chi phí và phản ứng thị trường Nhu cầu đặt hàng iPhone 18 Pro và Pro Max sụt giảm buộc Apple hạ bớt lượng linh kiện sản xuất trong tháng 10 giữa bối cảnh giá chip đắt đỏ và sức mua suy yếu.

Apple đã tiến hành điều chỉnh giảm ít nhất 15% đơn đặt hàng linh kiện cho dòng iPhone 18 trong tháng 10 sau khi doanh số của hai phiên bản cao cấp iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max không đạt kỳ vọng ban đầu. Động thái cắt giảm từ chuỗi cung ứng cho thấy ngay cả phân khúc điện thoại cao cấp vốn có biên lợi nhuận ổn định cũng đang chịu sức ép lớn từ chi phí cấu thành sản phẩm gia tăng và tâm lý thận trọng của người tiêu dùng toàn cầu.

Chuỗi cung ứng điều chỉnh khi nhu cầu iPhone 18 Pro chững lại

Theo ghi nhận từ Nikkei Asia, tập đoàn công nghệ Mỹ bắt đầu có dấu hiệu thận trọng trong việc đặt hàng linh kiện từ đầu tháng 9. Đến tháng 10, quy mô đơn hàng đã được điều chỉnh giảm từ 15% đến 20% so với kế hoạch ban đầu đối với hai mẫu máy cao cấp. Việc sụt giảm đơn hàng không diễn ra đồng loạt trên mọi đối tác do chu kỳ sản xuất và thời gian hoàn thiện linh kiện của mỗi nhà cung ứng có sự khác biệt.

Nhu cầu đặt mua iPhone 18 Pro và Pro Max ít hơn kỳ vọng do giá bán tăng cao - Ảnh: Getty Images

Một số đơn vị gia công chịu ảnh hưởng trực tiếp ngay trong sản lượng tháng 10, trong khi các đối tác cung ứng khác vẫn đang hoàn tất các đợt giao nhận theo thỏa thuận trước đó. Hiện các nguồn tin trong ngành vẫn chưa khẳng định liệu Apple có tiếp tục duy trì mức cắt giảm đơn hàng này sang tháng 11 hay không.

Bài toán chi phí linh kiện và áp lực nâng giá bán

Nguyên nhân kỹ thuật cốt lõi dẫn đến sự chững lại về sức mua xuất phát từ chi phí linh kiện bán dẫn leo thang, đặc biệt là các cụm chip xử lý thế hệ mới. Để bù đắp chi phí sản xuất đầu vào, hãng buộc phải tăng giá bán lẻ niêm yết trên thị trường.

Mẫu máy Giá niêm yết thế hệ trước (USD) Giá niêm yết thế hệ mới (USD) Mức chênh lệch (USD) iPhone Pro iPhone 17 Pro iPhone 18 Pro Tăng 100 USD iPhone Pro Max 1.199 USD (iPhone 17 Pro Max) 1.299 USD (iPhone 18 Pro Max) +100 USD

Mặc dù giá thành thiết bị tăng thêm ít nhất 100 USD, thế hệ iPhone 18 Pro lại chưa mang đến những bước nhảy vọt công nghệ đủ lớn để thuyết phục người dùng nâng cấp. Sự kết hợp giữa mức giá cao và các tính năng cải tiến chưa mang tính đột phá đã tạo rào cản tâm lý đối với nhóm khách hàng đang sở hữu các thiết bị tiền nhiệm.

Thay đổi chiến lược ra mắt và dịch chuyển thị phần toàn cầu

Bên cạnh yếu tố giá thành, lịch trình ra mắt sản phẩm của Apple cũng có sự thay đổi mang tính chiến lược. Khác với thông lệ ra mắt toàn bộ dải sản phẩm vào tháng 9 hàng năm, năm nay hãng chỉ giới thiệu iPhone 18 Pro và Pro Max. Hai phiên bản gồm iPhone 18 tiêu chuẩn và iPhone Air mới dự kiến dời lịch trình sang đầu năm 2027. Do đó, nhu cầu tiêu thụ linh kiện cho các mẫu máy này dự kiến chỉ tăng tốc vào cuối năm 2026.

Trên bình diện toàn thị trường, hãng nghiên cứu IDC dự báo lượng smartphone xuất xưởng toàn cầu sẽ giảm 16,7% do chi phí cấu phần tăng cao, song giá bán trung bình lại tăng 27,6%. Dù số lượng máy bán ra chịu áp lực, doanh thu của Apple chưa bị ảnh hưởng tiêu cực nhờ mức giá bán sản phẩm tăng bù đắp.

Theo phân tích từ Counterpoint, xu hướng tăng giá smartphone có thể gây áp lực đào thải lớn lên các đối thủ ở phân khúc tầm trung và giá rẻ vốn nhạy cảm với biến động chi phí. Ngược lại, những thương hiệu dẫn đầu phân khúc cao cấp như Apple và Samsung lại có cơ hội mở rộng thị phần từ mức dưới 20% mỗi hãng trong năm 2025 lên hơn 22% vào năm 2026.