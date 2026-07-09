Apple chính thức chặn hạ cấp iOS trên iPhone 5 và các dòng iPad đời cũ Apple vừa âm thầm ngừng xác thực nhiều phiên bản iOS cũ như 8.4.1 và 10.3.4, khiến người dùng iPhone 5, 5c và iPad đời đầu không thể khôi phục hoặc hạ cấp hệ điều hành.

Apple vừa thực hiện một thay đổi quan trọng trong chính sách hỗ trợ phần mềm khi chính thức ngừng xác thực (sign) hàng loạt phiên bản iOS cũ. Động thái này trực tiếp ngăn chặn người dùng các dòng iPhone và iPad đời cổ thực hiện việc khôi phục hoặc hạ cấp hệ điều hành qua các phương thức truyền thống như OTA hay file IPSW.

Danh sách thiết bị và phiên bản iOS bị ảnh hưởng

Theo dữ liệu từ chuyên gia Aaron Perris, Apple đã dừng cấp phép cài đặt iOS 8.4.1 qua giao thức OTA. Đồng thời, các bản iOS 10.3.3 và iOS 10.3.4 cũng không còn được xác thực bằng file IPSW trên iPhone 5 (bao gồm cả hai biến thể GSM và CDMA). Ngoài ra, mẫu iPhone 5c cũng không còn khả năng cài đặt lại iOS 10.3.3 thông qua file IPSW.

Apple chặn các mẫu iPhone, iPad cũ hạ cấp về các phiên bản iOS cũ hơn

Các dòng iPad cũng chịu tác động tương tự trong đợt thay đổi này. Cụ thể, iPad mini phiên bản Wi-Fi + Cellular, iPad mini Wi-Fi + Cellular MM và iPad 2 Wi-Fi + 3G (CDMA) hiện đã bị chặn xác thực các bản dựng cũ bao gồm iOS 6.1.3, iOS 8.4.1, iOS 9.3.5 và iOS 9.3.6.

Lý do iPhone 5 là tâm điểm của đợt thay đổi

Trong danh sách các thiết bị bị ảnh hưởng, iPhone 5 được đánh giá là model chịu tác động lớn nhất. Đây là thiết bị hiếm hoi nhận được bản cập nhật iOS 10.3.4 – một phiên bản đặc biệt được phát hành để xử lý sự cố liên quan đến định vị GPS toàn cầu. Trong khi đó, mẫu iPhone 5c chỉ dừng lại ở phiên bản iOS 10.3.3.

iPhone 5 là model bị ảnh hưởng lớn nhất trong đợt chặn hạ cấp này

Mục đích đằng sau việc đóng cửa các phiên bản iOS cũ

Việc ngừng xác thực các bản cập nhật cũ là quy trình vận hành tiêu chuẩn của Apple. Thông thường, hãng sẽ thực hiện việc này chỉ vài ngày sau khi phát hành phiên bản mới để đảm bảo người dùng luôn sử dụng phần mềm có độ bảo mật cao nhất, tránh các nguy cơ bị khai thác lỗ hổng bảo mật từ các phiên bản lỗi thời.

Tuy nhiên, việc đóng lại những phiên bản đã ra mắt gần một thập kỷ cho thấy Apple đang quyết liệt hơn trong việc chấm dứt vòng đời của các thiết bị di sản. Đối với người dùng phổ thông, điều này không gây quá nhiều xáo trộn vì các thiết bị này hiện đã quá cũ để sử dụng hàng ngày. Nhưng với cộng đồng chuyên gia thử nghiệm ứng dụng hoặc những người sưu tầm, việc mất khả năng khôi phục hệ điều hành gốc là một rào cản kỹ thuật đáng kể, chặn đứng các phương thức kiểm tra khả năng tương thích hoặc lưu trữ dữ liệu cũ.