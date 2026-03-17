Apple chính thức đưa iPhone 5 vào danh sách lỗi thời: Chấm dứt kỷ nguyên cổng Lightning đầu tiên Apple vừa chuyển iPhone 5 và iPhone 4 (8GB) sang danh sách sản phẩm lỗi thời, đồng nghĩa với việc ngừng mọi dịch vụ sửa chữa phần cứng chính hãng. Đây là dấu mốc quan trọng khép lại hành trình của mẫu iPhone đầu tiên sử dụng cổng Lightning.

Apple vừa thực hiện cập nhật danh sách hỗ trợ sản phẩm trên toàn cầu, trong đó iPhone 5 và iPhone 4 phiên bản 8GB đã chính thức bị chuyển sang danh sách "lỗi thời" (obsolete). Động thái này đánh dấu việc Apple chấm dứt mọi dịch vụ sửa chữa phần cứng cũng như cung cấp linh kiện thay thế chính hãng cho các dòng máy này.

iPhone 5 bị Apple đưa vào danh sách sản phẩm lỗi thời

Quy định về vòng đời sản phẩm của Apple

Theo tiêu chuẩn dịch vụ của Apple, một thiết bị được phân loại là "cũ" (vintage) sau 5 năm kể từ khi ngừng bán và trở thành "lỗi thời" sau khoảng 7 năm. Với các sản phẩm cũ, người dùng vẫn có cơ hội sửa chữa tại Apple Store hoặc các nhà cung cấp dịch vụ ủy quyền nếu linh kiện còn trong kho. Tuy nhiên, khi đã được xếp vào diện lỗi thời, hãng sẽ ngừng hoàn toàn các dịch vụ kỹ thuật liên quan.

iPhone 5 được giới thiệu lần đầu vào năm 2012 và bị ngừng sản xuất chỉ một năm sau đó khi iPhone 5s và iPhone 5c ra mắt. Thiết bị này đã nằm trong danh sách sản phẩm cũ từ năm 2018 và nay chính thức chuyển sang giai đoạn lỗi thời, đồng nghĩa với việc khả năng nhận được sự hỗ trợ từ chính hãng gần như bằng không.

iPhone 5 và những thay đổi mang tính đặt nền móng

iPhone 5 được coi là một cột mốc biểu tượng trong lịch sử phát triển của Apple. Đây là mẫu iPhone đầu tiên sở hữu thiết kế khung nhôm kết hợp kính sang trọng, thay thế cho mặt lưng kính hoàn toàn của iPhone 4s. Màn hình của máy cũng được kéo dài lên kích thước 4 inch, thay đổi tỷ lệ hiển thị truyền thống của hãng lúc bấy giờ.

Đáng chú ý nhất, iPhone 5 là thiết bị tiên phong sử dụng cổng kết nối Lightning thay cho chuẩn 30-pin cũ kỹ. Cùng với việc hỗ trợ kết nối LTE, những cải tiến này đã đặt nền tảng kỹ thuật cho các thế hệ iPhone trong suốt một thập kỷ tiếp theo. Việc thiết bị chính thức bị "khai tử" về mặt kỹ thuật mang lại nhiều tiếc nuối cho những người yêu thích thiết kế cổ điển này.

Số phận của iPhone 4 phiên bản 8GB

Bên cạnh iPhone 5, phiên bản iPhone 4 8GB cũng chịu chung số phận. Ra mắt từ năm 2011 và ngừng kinh doanh vào năm 2013, mẫu máy này từng được phân phối như một lựa chọn giá rẻ tại các thị trường mới nổi sau khi các dòng máy mới hơn ra đời. Dù đã lùi sâu vào quá khứ, iPhone 4 vẫn luôn được nhắc đến như một trong những mẫu điện thoại có thiết kế đột phá nhất của Apple dưới thời Steve Jobs.

Nhìn chung, việc đưa các thiết bị này vào danh sách lỗi thời là một quy trình tất yếu của Apple nhằm tối ưu hóa nguồn lực cho các dòng sản phẩm mới. Người dùng đang sở hữu các thiết bị này hiện được khuyến nghị chuyển sang các dòng máy đời mới để đảm bảo tính bảo mật và khả năng tương thích với các ứng dụng hiện đại.