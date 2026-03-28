Apple chính thức dừng sản xuất Mac Pro: Dòng máy trạm huyền thoại nhường chỗ cho Mac Studio Apple đã gỡ bỏ Mac Pro khỏi danh mục sản phẩm, đánh dấu sự kết thúc của dòng máy trạm dạng tháp. Mac Studio hiện là giải pháp thay thế hàng đầu cho người dùng chuyên nghiệp.

Apple đã chính thức ngừng sản xuất Mac Pro, mẫu máy tính mạnh mẽ nhất trong hệ sinh thái của hãng, và gỡ bỏ sản phẩm này khỏi trang web bán hàng trực tuyến. Theo báo cáo từ 9to5Mac, gã khổng lồ công nghệ Mỹ không có kế hoạch thiết kế phiên bản mới cho dòng máy này, xác nhận sự chấm dứt của kỷ nguyên máy trạm dạng tháp truyền thống.

Apple chính thức khai tử dòng Mac Pro

Mac Studio trở thành trung tâm của phân khúc máy trạm

Quyết định khai tử Mac Pro được xem là hệ quả tất yếu khi Apple chuyển hướng sang các thiết bị nhỏ gọn nhưng vẫn đảm bảo hiệu năng cực cao. Hiện tại, Mac Studio đang đóng vai trò là máy tính để bàn cao cấp nhất dành cho người dùng chuyên nghiệp. Thiết bị này sử dụng chip Apple Silicon với kích thước tối ưu hơn hẳn so với thùng máy cồng kềnh của Mac Pro.

Cụ thể, phiên bản Mac Pro cuối cùng được cập nhật vào năm 2023 với chip M2 Ultra, nhưng thiết kế khung máy dạng mô-đun thực tế đã không thay đổi kể từ năm 2019. Với mức giá khởi điểm lên tới 6,999 USD (khoảng 184 triệu đồng), sản phẩm này dần trở nên xa xỉ và ít tính cạnh tranh so với sự linh hoạt của Mac Studio.

Mac Pro sẽ bị thay thế bởi các mẫu Mac Studio

Những sai lầm trong thiết kế và rào cản nhiệt học

Sự thoái trào của dòng máy trạm này thực chất đã bắt đầu từ năm 2013 với thiết kế hình trụ thường được gọi vui là "thùng rác". Dù hoạt động êm ái nhờ lõi tản nhiệt trung tâm, nhưng thiết kế này lại gây hạn chế nghiêm trọng về khả năng nâng cấp GPU và linh kiện phần cứng, dẫn đến việc Apple phải xin lỗi người dùng chuyên nghiệp vào năm 2017.

Đến năm 2019, Apple quay lại thiết kế dạng tháp truyền thống với tám khe PCIe nhằm khắc phục sai lầm cũ. Tuy nhiên, trong suốt 13 năm qua, dòng máy này chỉ nhận được ba lần nâng cấp lớn. Điều này cho thấy tốc độ phát triển chậm chạp so với sự bùng nổ của các dòng máy sử dụng chip tự phát triển của hãng.

Apple chỉ mang đến 3 bản nâng cấp cho dòng Mac Pro trong suốt vòng đời của chúng

Tương lai của hệ sinh thái máy tính để bàn Apple

Bên cạnh việc tập trung vào Mac Studio, danh mục máy tính để bàn của Apple vẫn duy trì sự đa dạng với Mac mini và iMac. Mac Studio phiên bản hiện tại đang được trang bị chip M3 Ultra và dự kiến sẽ sớm nhận được bản nâng cấp lên chip M5 Ultra trong năm nay.

Đặc điểm Mac Pro (2023) Mac Studio (Hiện tại) Chip xử lý M2 Ultra M3 Ultra Thiết kế Dạng tháp (Tower) mô-đun Dạng khối nhỏ gọn (Compact) Giá khởi điểm 6,999 USD Thấp hơn đáng kể Khả năng mở rộng 8 khe PCIe Hạn chế (Thunderbolt)

Có thể thấy, Apple đang ưu tiên triết lý "hiệu năng tối đa trong thiết kế tối giản". Dù việc thiếu vắng các khe cắm PCIe mở rộng có thể khiến một bộ phận người dùng chuyên nghiệp tiếc nuối, nhưng sức mạnh của Apple Silicon trên Mac Studio hiện đã đủ sức đáp ứng đại đa số nhu cầu khắt khe nhất hiện nay.