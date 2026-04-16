Apple chính thức khóa sign iOS 26.4: Người dùng iPhone không còn đường lùi sau khi cập nhật Apple vừa ngừng ký xác thực iOS 26.4, đồng nghĩa người dùng iPhone đã lên iOS 26.4.1 không thể hạ cấp. Động thái này nhằm thúc đẩy bảo mật và sửa các lỗi iCloud quan trọng.

Apple đã chính thức ngừng ký xác thực (khóa sign) cho phiên bản iOS 26.4. Quyết định này được đưa ra chỉ một tuần sau khi bản cập nhật iOS 26.4.1 được phát hành, buộc người dùng phải duy trì ở phiên bản mới nhất để đảm bảo tính ổn định và bảo mật tối đa cho thiết bị.

Cơ chế xác thực và tác động của việc khóa sign

Trong hệ sinh thái phần mềm của Apple, việc một phiên bản iOS còn được "ký xác thực" đồng nghĩa với việc hệ thống máy chủ của hãng cho phép xác minh quá trình cài đặt. Mỗi khi người dùng cài đặt một bản iOS mới lên iPhone, thiết bị sẽ gửi yêu cầu đến máy chủ Apple để kiểm tra tính hợp lệ. Nếu phiên bản phần mềm không vượt qua bước này, quá trình cài đặt sẽ bị từ chối ngay lập tức.

Apple chặn người dùng hạ cấp về iOS 26.4

Trước khi đợt khóa sign này diễn ra, người dùng iPhone đã cập nhật lên iOS 26.4.1 vẫn có thể hạ cấp về iOS 26.4 thông qua ứng dụng Finder trên macOS hoặc Apple Devices trên Windows. Tuy nhiên, cánh cửa này hiện đã hoàn toàn đóng lại. Việc ngăn chặn hạ cấp là chiến lược quen thuộc của Apple nhằm ngăn người dùng quay lại các phiên bản cũ có thể chứa lỗ hổng bảo mật hoặc lỗi phát sinh.

Lý do iOS 26.4.1 trở thành phiên bản bắt buộc

Bản cập nhật iOS 26.4.1 được tung ra vào tuần trước với mục tiêu trọng tâm là sửa các lỗi kỹ thuật còn tồn đọng. Đáng chú ý, phiên bản này đã khắc phục hoàn toàn sự cố liên quan đến đồng bộ hóa dữ liệu iCloud, một vấn đề gây không ít phiền toái cho người dùng trước đó.

iOS 26.4 mang đến khá nhiều thay đổi thú vị cho người dùng

Ngoài ra, iOS 26.4.1 còn cải thiện đáng kể tính năng Bảo vệ thiết bị khi bị đánh cắp (Stolen Device Protection) trên các thiết bị thuộc diện quản lý của doanh nghiệp. Theo ghi nhận thực tế, đây là bản cập nhật có độ ổn định cao, ít phát sinh hiện tượng hao pin hay xung đột ứng dụng, mang lại trải nghiệm mượt mà cho người dùng iPhone 17 Series.

Kế hoạch cho các phiên bản tiếp theo

Song song với việc khóa sign phiên bản cũ, Apple cũng đang đẩy nhanh tiến độ thử nghiệm iOS 26.5. Các bản beta của hệ điều hành này đã được phát hành cho các nhà phát triển để tối ưu hóa hiệu năng và bổ sung các tính năng mới trước khi ra mắt rộng rãi.

Đối với cộng đồng người dùng, việc duy trì phiên bản phần mềm mới nhất không chỉ mang lại những tính năng hiện đại mà còn là phương thức hiệu quả nhất để bảo vệ dữ liệu cá nhân trước các mối đe dọa an ninh mạng ngày càng tinh vi.