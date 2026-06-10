Apple chính thức phát hành iOS 27.2 beta 3: Tập trung nâng cấp toàn diện ứng dụng Sức khỏe iOS 27.2 beta 3 mang đến giao diện mới cho ứng dụng Sức khỏe với tab Insight và Longevity, giúp tối ưu hóa hiệu năng và theo dõi thể trạng người dùng chuẩn xác.

Apple vừa chính thức gửi tới các nhà phát triển bản cập nhật thử nghiệm thứ ba của hệ điều hành iOS 27.2. Đợt phát hành này diễn ra đúng hai tuần sau khi bản beta 2 được công bố, đánh dấu bước chuẩn bị quan trọng nhằm tinh chỉnh hiệu năng và hoàn thiện các tính năng thông minh trước khi phiên bản hoàn chỉnh được cung cấp rộng rãi đến người dùng.

Apple phát hành iOS 27.2 beta 3

Tái thiết kế ứng dụng Sức khỏe với các chỉ số chuyên sâu

Trọng tâm của bản cập nhật iOS 27.2 beta 3 nằm ở việc làm mới các ứng dụng cốt lõi và mở rộng năng lực xử lý của trợ lý ảo. Đáng chú ý nhất, giao diện ứng dụng Sức khỏe (Health) được tối ưu hóa theo hướng trực quan và mạch lạc hơn, giúp người dùng dễ dàng tiếp cận các nhóm dữ liệu sinh trắc học quan trọng.

Hệ thống bổ sung hai danh mục chức năng hoàn toàn mới bao gồm Insight (Thông tin chuyên sâu) và Longevity (Chỉ số sống thọ). Cải tiến kỹ thuật này cho phép phần mềm phân tích xu hướng thể trạng cá nhân trong dài hạn, từ đó đưa ra các báo cáo đánh giá chuyên sâu giúp người dùng kiểm soát lối sống và sức khỏe một cách khoa học.

Phần mềm mới của Apple sẽ mang đến nhiều thay đổi thú vị

Khả năng tương thích và quy trình cập nhật thử nghiệm

Song song với bản dựng trên điện thoại, Apple cũng phát hành bản thử nghiệm tương ứng dành cho hệ điều hành iPadOS 27.2 nhằm duy trì sự đồng bộ trên toàn bộ nền tảng thiết bị di động.

Các nhà phát triển đã đăng ký chương trình thử nghiệm của Apple có thể cài đặt bản dựng mới trực tiếp thông qua giao thức OTA. Quy trình thực hiện bằng cách truy cập vào Cài đặt (Settings), chuyển đến Cài đặt chung (General), chọn Cập nhật phần mềm (Software Update) và kích hoạt tùy chọn nhận bản thử nghiệm của iOS 27.