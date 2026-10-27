Apple chính thức phát hành iOS 27.2: Vá hơn 160 lỗ hổng bảo mật và nâng cấp trợ lý Siri AI Bản cập nhật iOS 27.2 của Apple xử lý hơn 160 nguy cơ an ninh, khắc phục các lỗi nghiêm trọng trên Apple Intelligence và bổ sung nhiều tính năng mới cho iPhone.

Hơn một tháng sau khi ra mắt hệ điều hành iOS 27, Apple đã chính thức phát hành bản cập nhật iOS 27.2 vào ngày 27/10. Phiên bản mới này tập trung giải quyết hơn 160 lỗ hổng an ninh trên toàn bộ hệ thống, đồng thời mang đến hàng loạt cải tiến quan trọng về tính năng và trải nghiệm người dùng trên thiết bị iPhone.

iOS 27.2 đã có sẵn cho iPhone tương thích. Ảnh: Cnet

Khắc phục các nguy cơ bảo mật diện rộng trên iOS 27.2

Trọng tâm kỹ thuật của iOS 27.2 nằm ở việc vá các lỗ hổng nghiêm trọng liên quan đến quyền riêng tư và tầng lõi của hệ thống. Đáng chú ý, Apple đã xử lý lỗi trên hệ thống Apple Intelligence – vốn tiềm ẩn nguy cơ cho phép kẻ tấn công từ xa truy cập vào các dữ liệu nhạy cảm của người dùng. Song song đó, tính năng ẩn địa chỉ thư điện tử Hide My Email cũng được khắc phục lỗi rò rỉ địa chỉ email thực.

Bên cạnh các dịch vụ thông minh, bản cập nhật còn can thiệp sâu vào các thành phần cốt lõi của nền tảng:

Hơn 30 lỗi trên WebKit: Công cụ kết xuất trình duyệt Safari và các ứng dụng duyệt web được gia cố nhằm ngăn chặn rủi ro thực thi mã độc.

Công cụ kết xuất trình duyệt Safari và các ứng dụng duyệt web được gia cố nhằm ngăn chặn rủi ro thực thi mã độc. Xấp xỉ 15 lỗi nhân kernel: Việc xử lý triệt để các lỗi ở tầng nhân giúp loại bỏ nguy cơ chiếm quyền điều khiển thiết bị ở mức cao nhất.

Việc xử lý triệt để các lỗi ở tầng nhân giúp loại bỏ nguy cơ chiếm quyền điều khiển thiết bị ở mức cao nhất. 6 mã lỗi CVE từ Calif: Các lỗ hổng do công ty Calif – đơn vị từng bẻ khóa thành công iPhone Duo trong ngày mở bán – phát hiện. Chuyên gia Stefan Esser xác nhận phần lớn lỗ hổng dùng để khai thác thiết bị đã được bịt kín trong phiên bản này.

Đáng lưu ý, sự tham gia của các tổ chức trí tuệ nhân tạo vào quy trình bảo mật ngày càng rõ nét, khi Anthropic đóng góp 3 bản vá và OpenAI đóng góp 4 bản vá. Mặc dù Apple chưa ghi nhận sự cố khai thác ngoài thực tế, các thiết bị chưa cập nhật vẫn đối mặt với rủi ro cao một khi thông tin kỹ thuật đã được công bố rộng rãi. Đối với các thiết bị đời cũ không hỗ trợ iOS 27, Apple cũng đồng thời cung cấp bản nâng cấp iOS 26.7.2 với các bản sửa lỗi tương đương.

Nâng cấp tính năng và mở rộng hỗ trợ ngôn ngữ

Ngoài các bản vá bảo mật, iOS 27.2 đem đến nhiều cải tiến về chức năng phần mềm. Trợ lý ảo Siri AI – trước đây chỉ giới hạn tiếng Anh – nay hỗ trợ thêm tiếng Pháp, tiếng Nhật Bản, tiếng Hàn Quốc, tiếng Bồ Đào Nha và tiếng Tây Ban Nha. Tiếng Việt cũng được xác nhận sẽ hoàn thiện bổ sung vào giai đoạn cuối năm. Tuy nhiên, các tác vụ thông minh chuyên sâu tiếp tục yêu cầu phần cứng tương thích với Apple Intelligence như thế hệ iPhone 18 Pro.

Hạng mục Nội dung thay đổi trên iOS 27.2 Yêu cầu thiết bị / Hệ điều hành Bảo mật hệ thống Vá hơn 160 lỗ hổng (Apple Intelligence, Hide My Email, WebKit, Kernel) Các dòng iPhone tương thích iOS 27 Trợ lý Siri AI Bổ sung tiếng Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha Thiết bị hỗ trợ Apple Intelligence (ví dụ: iPhone 18 Pro) Ứng dụng FaceTime Hỗ trợ sử dụng đồng thời camera trước và sau trong cuộc gọi Cả hai máy đàm thoại đều chạy iOS 27 trở lên Giải trí & Đa phương tiện Giao diện mới cho Apple Music, Podcast; hỗ trợ profile riêng trên Apple TV Các thiết bị cài đặt phiên bản mới

Ứng dụng gọi video FaceTime trên iOS 27.2 cho phép kích hoạt camera trước và sau cùng lúc, với điều kiện người gọi và người nhận đều sử dụng hệ điều hành iOS 27 trở lên. Giao diện của hai ứng dụng Apple Music và Podcast cũng được làm mới, trong khi ứng dụng Apple TV được tích hợp tính năng hồ sơ cá nhân hóa (profile) cho từng người dùng.

Để đảm bảo an toàn dữ liệu và trải nghiệm các tính năng mới, người dùng có thể chủ động kiểm tra và tải về bản cập nhật bằng cách truy cập vào Cài đặt > Cài đặt chung > Cập nhật phần mềm trên iPhone.