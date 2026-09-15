Apple chính thức tung bản cập nhật iOS 27 và iOS 26.7 vá hơn 100 lỗ hổng bảo mật nguy hiểm Bộ đôi bản cập nhật iOS 27 và iOS 26.7 khắc phục hơn 100 lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng ở nhân hệ thống, ngăn chặn mã độc thực thi từ xa qua kết nối Bluetooth.

Apple vừa phát hành đồng thời hai bản cập nhật phần mềm iOS 27 và iOS 26.7 nhằm khắc phục hàng loạt vấn đề an ninh nghiêm trọng. Đợt nâng cấp này tập trung giải quyết hơn 100 lỗ hổng bảo mật khác nhau trên các dòng thiết bị di động của hãng, ngăn chặn nguy cơ tin tặc can thiệp trái phép vào dữ liệu người dùng.

iOS 26.7 và iOS 27 vá nhiều lỗ hổng bảo mật quan trọng

Quy mô bản vá và mức độ nghiêm trọng tại nhân hệ điều hành

Bản cập nhật iOS 27 mang tới giải pháp xử lý toàn diện cho hơn 100 lỗi bảo mật. Song song với đó, hệ điều hành iOS 26.7 dành cho các thiết bị đời cũ hơn hoặc người dùng chưa chuyển sang hệ điều hành mới cũng nhận được hơn 80 bản sửa lỗi. Trong số này, có 75 bản vá được dùng chung giữa cả hai phiên bản, bảo đảm tính nhất quán về an toàn hệ thống.

Phiên bản hệ điều hành Số lượng lỗ hổng được xử lý Số bản vá dùng chung iOS 27 Hơn 100 75 iOS 26.7 Hơn 80 75

Điểm trọng yếu nhất trong đợt phát hành lần này tập trung vào nhân hệ điều hành (Kernel). Những lỗ hổng tại khu vực này có thể tạo điều kiện cho các ứng dụng độc hại tự động chiếm đoạt quyền truy cập cấp cao nhất (root). Nguy hiểm hơn, lỗ hổng còn có khả năng mở đường cho đối tượng tấn công thực thi mã độc từ xa thông qua giao thức kết nối không dây Bluetooth. Hiện tại, hãng chưa ghi nhận báo cáo nào về việc các lỗ hổng trên bị khai thác trên thực tế.

iOS 27 mang đến nhiều thay đổi ấn tượng

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong kiểm thử và rà quét mã nguồn

Bên cạnh quy mô của các bản sửa lỗi, đợt cập nhật này đánh dấu bước tiến trong quy trình rà soát bảo mật khi có sự tham gia của các công cụ trí tuệ nhân tạo. Các mô hình máy học đã chứng minh hiệu quả trong việc hỗ trợ đội ngũ kỹ sư phát hiện những điểm mù kỹ thuật phức tạp.

Apple xác nhận có ba bản vá cụ thể được tìm ra nhờ sự hỗ trợ từ mô hình ngôn ngữ Claude phát triển bởi Anthropic. Ngoài ra, nền tảng OpenAI Codex Security cũng đóng vai trò tích cực trong việc tìm kiếm và nhận diện các lỗi bảo mật tiềm ẩn. Việc cập nhật thiết bị lên phiên bản iOS mới nhất hiện là khuyến nghị kỹ thuật cần thiết để duy trì lớp phòng thủ vững chắc trước các rủi ro an ninh mạng.