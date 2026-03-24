Apple chốt lịch tổ chức WWDC 2026: Tiêu điểm là các nền tảng phần mềm thế hệ mới Apple sẽ tổ chức WWDC 2026 từ ngày 8/6 đến 12/6 theo hình thức trực tuyến. Đây là nơi hãng hé lộ các tính năng phần mềm mới nhất và hỗ trợ cộng đồng lập trình viên toàn cầu.

Apple vừa chính thức xác nhận Hội nghị các nhà phát triển toàn cầu thường niên lần thứ 37 (WWDC 2026) sẽ được tổ chức từ thứ Hai, ngày 8/6 đến thứ Sáu, ngày 12/6. Đây là sự kiện quan trọng nhất trong năm của Apple dành cho cộng đồng lập trình viên, nơi hãng dự kiến sẽ giới thiệu những đột phá phần mềm tiếp theo cho toàn bộ hệ sinh thái thiết bị của mình.

Lịch trình và hình thức tổ chức linh hoạt

Tương tự như các kỳ hội nghị gần đây, WWDC 2026 sẽ tiếp tục duy trì hình thức tổ chức trực tuyến chủ đạo. Điều này cho phép mọi nhà phát triển trên toàn thế giới có thể tham dự miễn phí mà không gặp rào cản về địa lý hay chi phí. Sự kiện sẽ tập trung vào việc công bố các tính năng mới của hệ điều hành, cung cấp các phiên kỹ thuật và phòng thí nghiệm trực tuyến để hỗ trợ lập trình viên tích hợp công nghệ mới vào ứng dụng.

Sự kiện Thời gian (Giờ Thái Bình Dương - PT) Thời gian (Giờ Việt Nam) Khai mạc WWDC 2026 10:00 sáng, 8/6/2026 00:00 sáng, 9/6/2026 Thời gian hội nghị 8/6 - 12/6/2026 9/6 - 13/6/2026

Mặc dù phần lớn nội dung được truyền tải trực tuyến, Apple vẫn duy trì một sự kiện trực tiếp đặc biệt dành cho một số nhà phát triển và sinh viên được chọn lọc vào ngày 8/6 tại khuôn viên Apple Park ở Cupertino, California. Những người may mắn này sẽ được xem trực tiếp bài phát biểu khai mạc và thông điệp Liên bang ngay tại trụ sở của hãng.

Cơ hội tham dự và vinh danh lập trình viên trẻ

Để có cơ hội góp mặt tại Apple Park, các thành viên thuộc Chương trình Nhà phát triển Apple, cựu học viên Trại Doanh nhân Apple và những người chiến thắng cuộc thi Swift Student Challenge có thể đăng ký tham gia. Apple sẽ thực hiện lựa chọn người tham dự thông qua hình thức bốc thăm ngẫu nhiên để đảm bảo tính công bằng.

Bên cạnh đó, cuộc thi Swift Student Challenge – sân chơi dành cho các tài năng lập trình trẻ – đã bắt đầu nhận bài dự thi từ tháng 2 năm nay. Những cá nhân được vinh danh là "Người chiến thắng xuất sắc" sẽ nhận được lời mời đặc biệt đến Cupertino để tham gia chuỗi trải nghiệm kéo dài nhiều ngày, đánh dấu sự công nhận từ gã khổng lồ công nghệ đối với những nỗ lực sáng tạo.

Nơi định hình tương lai của hệ sinh thái Apple

Đáng chú ý, WWDC 2026 không chỉ là nơi trình diễn phần mềm mà còn là trung tâm đào tạo chuyên sâu. Các phiên kỹ thuật và phòng thí nghiệm trực tuyến sẽ giúp lập trình viên hiểu rõ cách vận hành của các công cụ phát triển mới nhất. Toàn bộ nội dung bài phát biểu chính và các phiên họp sẽ được phát sóng rộng rãi trên ứng dụng Apple Developer, trang web chính thức của hãng và YouTube.

Nhìn chung, sự kiện lần này tiếp tục khẳng định cam kết của Apple trong việc hỗ trợ cộng đồng phát triển ứng dụng. Khi tháng 6 đến gần, Apple hứa hẹn sẽ cung cấp thêm nhiều thông tin chi tiết về các công nghệ cốt lõi sẽ xuất hiện, định hướng cho sự phát triển của các thiết bị iPhone, iPad, Mac và các sản phẩm phần cứng khác trong tương lai.