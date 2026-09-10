Apple chuẩn bị ra mắt màn hình thông minh cùng loạt thiết bị Smart Home mới vào ngày 13/10 Sự kiện Welcome home của Apple dự kiến giới thiệu trung tâm điều khiển 6 inch tích hợp Siri AI, Apple TV 4K dùng chip A19 và phiên bản HomePod mini nâng cấp.

Hệ sinh thái gia đình thông minh của Apple chuẩn bị bước vào giai đoạn nâng cấp quy mô lớn khi hãng xác nhận tổ chức sự kiện đặc biệt vào ngày 13/10 với thông điệp “Welcome home”. Trọng tâm của đợt công bố này được dự đoán là sự xuất hiện của thiết bị màn hình điều khiển nhà thông minh hoàn toàn mới, bên cạnh các phiên bản nâng cấp cấu hình cho Apple TV 4K và loa thông minh HomePod mini.

Logo của Apple cho sự kiện ngày 13/10. Ảnh: @gergjoz/X.

Trung tâm điều khiển thông minh màn hình 6 inch lần đầu xuất hiện

Thiết bị phần cứng đáng chú ý nhất tại sự kiện lần này là màn hình điều khiển nhà thông minh hoàn toàn mới. Sản phẩm được thiết kế kết hợp giữa trải nghiệm tiện ích của iPad và tính năng âm thanh, trợ lý của dòng HomePod, trang bị màn hình kích thước 6 inch. Người dùng có thể trực tiếp quản lý các thiết bị trong nhà, thực hiện cuộc gọi FaceTime, theo dõi tin tức, phát video hoặc cập nhật lịch hẹn hằng ngày.

Hệ thống vận hành chủ yếu dựa trên tương tác giọng nói với sự hỗ trợ chuyên sâu từ trợ lý Siri AI. Về thiết kế vật lý, Apple được cho là sẽ cung cấp hai phiên bản tùy chọn: phiên bản gắn tường cố định và phiên bản để bàn. Trong đó, bản để bàn sở hữu thiết kế chân đế hình bán cầu gợi nhớ phong cách biểu tượng của dòng iMac G4.

Ảnh dựng màn hình thông minh của Apple dựa trên tin đồn. Ảnh: MacRumors.

Đáng chú ý, thiết bị trung tâm này còn tích hợp camera cùng cụm cảm biến nhận diện khoảng cách. Công nghệ này hỗ trợ phát hiện sự hiện diện của người dùng trong phòng để tự động tùy biến giao diện hiển thị cho phù hợp tầm nhìn. Mức giá bán dự kiến cho sản phẩm này được đồn đoán vào khoảng 350 USD.

Nâng cấp phần cứng trên Apple TV 4K và HomePod mini

Bên cạnh sản phẩm hoàn toàn mới, Apple nhiều khả năng sẽ tiến hành làm mới các thiết bị chủ chốt hiện có nhằm tối ưu năng lực xử lý trí tuệ nhân tạo và kết nối mạng.

Thiết bị Bộ xử lý dự kiến Nâng cấp kết nối Tính năng nổi bật Màn hình điều khiển trung tâm Tích hợp Siri AI Cảm biến khoảng cách Màn hình 6 inch, chân đế bán cầu, gọi FaceTime Apple TV 4K Chip A19 hoặc A19 Pro Chip mạng N1 (Wi-Fi, Bluetooth) Hỗ trợ Apple Intelligence, tăng RAM, điều khiển Siri mới HomePod mini thế hệ mới Chip dòng S mới Chip mạng N1 (Wi-Fi, Bluetooth) Nhiều màu sắc mới, tăng cường Siri AI

Đối với HomePod mini, thiết bị được kỳ vọng trang bị bộ xử lý dòng S mới hơn để hỗ trợ các tác vụ Siri AI mượt mà, đồng thời bổ sung thêm nhiều tùy chọn màu sắc. Thiết bị này cũng sử dụng chip mạng N1 nhằm tối ưu hóa kết nối Wi-Fi và Bluetooth trong môi trường mạng gia đình.

Trong khi đó, Apple TV 4K thế hệ tiếp theo được định hướng nâng cấp hiệu năng rõ rệt nhờ chip xử lý A19 hoặc A19 Pro, đi kèm dung lượng RAM lớn hơn để tương thích tốt với nền tảng Apple Intelligence. Thiết bị cũng tích hợp chip mạng N1 cùng bộ điều khiển từ xa Siri thiết kế mới.

Kỳ vọng đối với iPad mini màn hình OLED và phụ kiện nhà thông minh

Ngoài các thiết bị trung tâm, danh mục sản phẩm tiềm năng tại sự kiện còn có mẫu iPad mini thế hệ mới sử dụng màn hình công nghệ OLED. Phiên bản này được dự đoán trang bị chip xử lý A20 Pro mạnh mẽ cùng khả năng kháng nước được cải thiện, dù tần số quét hiển thị có thể vẫn dừng lại ở mức 60 Hz theo các thông tin rò rỉ gần đây.

Hơn nữa, Apple được cho là đang hợp tác cùng LG để mở rộng dải phụ kiện gia đình, phát triển chuông cửa thông minh, thiết bị điều chỉnh nhiệt độ và camera quan sát trong nhà. Các thiết bị này hoàn toàn có thể được giới thiệu để hoàn thiện bức tranh nhà thông minh khép kín của hãng.

Dù chưa công bố chi tiết về việc phát trực tiếp hay ra mắt qua thông cáo báo chí, Apple đã gửi thư mời tham dự phiên trải nghiệm “Apple Experience” tại New York vào sáng ngày 13/10 theo giờ địa phương. Động thái này cho thấy giới truyền thông sẽ sớm được tiếp cận trực tiếp các thiết bị thực tế ngay trong ngày công bố.