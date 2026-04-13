Apple có thể biến Siri thành ứng dụng độc lập trên iOS 27 để đối đầu ChatGPT Siri trên iOS 27 dự kiến sẽ có giao diện ứng dụng riêng biệt, hỗ trợ lưu lịch sử trò chuyện, phân tích tệp tin và tích hợp sâu hơn vào hệ sinh thái của Apple.

Apple đang chuẩn bị một cuộc cải tổ toàn diện cho trợ lý ảo Siri trên hệ điều hành iOS 27, dự kiến ra mắt vào cuối năm nay. Theo các thông tin rò rỉ, Siri sẽ không còn là một tính năng chạy nền đơn thuần mà sẽ trở thành một ứng dụng độc lập xuất hiện trực tiếp trên màn hình chính của iPhone. Động thái này nhằm tối ưu hóa khả năng cạnh tranh của Apple trước các chatbot AI đang dẫn đầu thị trường như ChatGPT hay Claude.

iOS 27 có thể thêm ứng dụng Siri riêng trên màn hình chính (Nguồn: 9to5Mac)

Giải pháp cho bài toán đa nhiệm và lưu trữ dữ liệu

Việc chuyển đổi Siri thành một ứng dụng riêng biệt được xem là giải pháp tiềm năng cho các hạn chế hiện tại của trợ lý ảo này. Trong các phiên bản trước, người dùng thường gặp khó khăn khi Siri xử lý yêu cầu quá lâu hoặc bị mất ngữ cảnh hội thoại khi chuyển sang ứng dụng khác. Với cấu trúc ứng dụng độc lập, Siri sẽ có không gian riêng để lưu trữ lịch sử trò chuyện, giúp trải nghiệm tương tác trở nên liền mạch và trực quan hơn.

Theo báo cáo từ Mark Gurman của Bloomberg, ứng dụng Siri mới sẽ sở hữu giao diện tương tự ứng dụng Tin nhắn của Apple. Người dùng sẽ tương tác thông qua các bong bóng chat và trường nhập văn bản, đồng thời có thể dễ dàng chuyển đổi linh hoạt giữa chế độ giọng nói và văn bản tùy theo nhu cầu sử dụng.

Những tính năng đột phá trên giao diện Siri mới

Bên cạnh việc thay đổi hình thức hiển thị, Siri trên iOS 27 còn được trang bị hàng loạt tính năng cao cấp để nâng cao hiệu suất công việc:

Trò chuyện tương tác: Khả năng đối thoại qua lại liên tục thay vì chỉ trả lời các câu hỏi đơn lẻ.

Phân tích dữ liệu đa phương tiện: Người dùng có thể tải ảnh và tệp tin lên ứng dụng để yêu cầu Siri phân tích hoặc tóm tắt thông tin.

Quản lý hội thoại thông minh: Hỗ trợ ghim các cuộc trò chuyện quan trọng và hiển thị lịch sử dưới dạng lưới với bản xem trước tiện lợi.

Đồng bộ hóa đa nền tảng: Toàn bộ dữ liệu trò chuyện sẽ được đồng bộ qua iCloud, cho phép người dùng truy cập nhất quán trên cả iPadOS 27 và macOS 27.

Tận dụng sức mạnh từ Google Gemini và hệ sinh thái Apple

Đáng chú ý, Siri thế hệ mới được kỳ vọng sẽ vận hành dựa trên nền tảng Google Gemini, cho phép thực hiện các tác vụ phức tạp tương đương với những AI tiên tiến nhất hiện nay. Điểm vượt trội của Siri so với các đối thủ bên thứ ba nằm ở khả năng tích hợp sâu rộng vào hệ sinh thái phần cứng và phần mềm của Apple.

Cụ thể, Siri có thể hiểu ngữ cảnh cá nhân để trả lời các câu hỏi liên quan đến email, sự kiện trong lịch hoặc nội dung tin nhắn. Ngoài ra, trợ lý ảo này còn có khả năng đưa ra các gợi ý nhanh dựa trên thói quen sử dụng và hỗ trợ lưu trực tiếp các nội dung quan trọng vào ứng dụng Apple Notes. Sự kết hợp giữa trí tuệ nhân tạo mạnh mẽ và dữ liệu cá nhân hóa hứa hẹn sẽ mang lại một trợ lý kỹ thuật số thực thụ cho người dùng iPhone trong tương lai gần.