Apple có thể tăng giá iPhone 17 do chi phí linh kiện và cơn sốt AI toàn cầu Giới phân tích dự báo Apple sắp điều chỉnh tăng giá các dòng sản phẩm, bao gồm cả iPhone 17, do chi phí linh kiện bán dẫn tăng vọt dưới áp lực từ nhu cầu trí tuệ nhân tạo.

Người dùng có ý định nâng cấp lên iPhone 17 đang đứng trước nguy cơ phải chi trả mức giá cao hơn dự kiến. Theo các báo cáo mới nhất từ giới phân tích và xác nhận từ lãnh đạo Apple, tập đoàn công nghệ này đang chuẩn bị cho một đợt điều chỉnh giá bán trên diện rộng do áp lực chi phí sản xuất gia tăng.

Áp lực từ chuỗi cung ứng và cơn sốt trí tuệ nhân tạo

Nguyên nhân chính dẫn đến sự thay đổi này xuất phát từ chi phí linh kiện đầu vào, đặc biệt là chip nhớ. Tổng giám đốc Apple Tim Cook thừa nhận công ty không còn đủ khả năng hấp thụ toàn bộ chi phí gia tăng này. Nhu cầu khổng lồ về hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI) từ các doanh nghiệp toàn cầu đã khiến chip nhớ trở thành mặt hàng khan hiếm và đắt đỏ.

Ông Cook mô tả tình trạng hiện nay là một sự kiện hiếm gặp trong hơn 40 năm sự nghiệp của mình. Làn sóng đầu tư vào các trung tâm dữ liệu đã tạo ra áp lực chưa từng có lên chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu, buộc Apple phải cân nhắc lại chính sách giá bán để bảo đảm biên lợi nhuận.

iPhone 17 Pro. Ảnh: Apple.

Thời điểm điều chỉnh giá có thể diễn ra sớm hơn dự kiến

Nhà phân tích Mark Gurman từ Bloomberg nhận định rằng việc tăng giá có thể không đợi đến kỳ ra mắt sản phẩm mới vào tháng 9. Thay vào đó, Apple có thể thực hiện điều chỉnh ngay trong mùa hè này. Những tín hiệu từ chuỗi cung ứng cho thấy Apple đã chuẩn bị sẵn sàng cho các thay đổi quan trọng trong chính sách giá.

Một số chuyên gia dự đoán Apple có thể tận dụng chương trình khuyến mãi "Back to School" thường niên dành cho học sinh, sinh viên để kích cầu lần cuối trước khi áp dụng biểu giá mới. Đây được xem là cơ hội cuối cùng để người dùng sở hữu các thiết bị như iPad hay Mac với mức giá hiện tại trước khi cấu trúc giá mới được thiết lập.

Bộ đôi iPhone 17 Pro và iPhone Air. Ảnh: MacRumors.

Dự báo mức giá cho hệ sinh thái iPhone thế hệ mới

Hiện tại, danh mục sản phẩm iPhone của Apple có mức giá khởi điểm dao động từ 600 USD đến 1.200 USD. Tuy nhiên, với các biến động về chi phí linh kiện, giới phân tích dự báo các phiên bản cao cấp sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Cụ thể, thế hệ iPhone 18 Pro trong tương lai được dự báo có thể chạm ngưỡng khởi điểm 1.400 USD.

Dưới đây là danh mục các dòng iPhone 17 dự kiến sẽ ra mắt:

iPhone 17e: Phiên bản tiêu chuẩn với mức giá cạnh tranh nhất.

Phiên bản tiêu chuẩn với mức giá cạnh tranh nhất. iPhone 17: Dòng sản phẩm chủ lực cho người dùng phổ thông.

Dòng sản phẩm chủ lực cho người dùng phổ thông. iPhone Air: Biến thể siêu mỏng mới thay thế dòng Plus.

Biến thể siêu mỏng mới thay thế dòng Plus. iPhone 17 Pro: Tập trung vào hiệu năng đồ họa và tính năng AI cao cấp.

Tập trung vào hiệu năng đồ họa và tính năng AI cao cấp. iPhone 17 Pro Max: Phiên bản cao cấp nhất với màn hình lớn và pin dung lượng cao.

Dù Apple chưa đưa ra xác nhận chính thức về mức tăng cụ thể, nhưng những diễn biến từ thị trường bán dẫn và phát biểu của Tim Cook cho thấy người dùng cần chuẩn bị tâm lý cho một giai đoạn thiết bị công nghệ trở nên đắt đỏ hơn.