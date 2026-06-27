Apple có thể trang bị 9GB RAM cho iPhone 18: Giải pháp kỹ thuật mới để vận hành AI Chuyên gia Ming-Chi Kuo tiết lộ iPhone 18 và 18e sẽ sử dụng cấu trúc 6 chip nhớ 1,5GB để đạt mức 9GB RAM. Đây là nỗ lực của Apple nhằm tối ưu hóa Siri AI trong bối cảnh các yêu cầu xử lý trí tuệ nhân tạo ngày càng khắt khe.

Trong lộ trình phát triển thế hệ iPhone tiếp theo, Apple đang đối mặt với bài toán cân bằng giữa hiệu suất xử lý trí tuệ nhân tạo (AI) và chi phí sản xuất. Theo những rò rỉ mới nhất từ chuỗi cung ứng, iPhone 18 và iPhone 18e có thể sở hữu mức dung lượng bộ nhớ RAM chưa từng có trong tiền lệ của hãng: 9GB.

iPhone 18 và 18e được cho là sẽ đi kèm với RAM 9 GB để kích hoạt các tính năng Siri AI.

Cấu trúc 1,5GB x 6: Thay đổi tư duy thiết kế phần cứng

Thông thường, các nhà sản xuất smartphone thường sử dụng các mô-đun RAM theo cặp hoặc bội số của 2 (như 4 chip 2GB để tạo ra 8GB RAM). Tuy nhiên, chuyên gia phân tích Ming-Chi Kuo cho biết Apple sẽ áp dụng một cấu hình khác biệt cho iPhone 18 và 18e. Thay vì sử dụng 4 die (chip nhớ) loại 2GB truyền thống, Apple dự kiến sử dụng 6 die loại 1,5GB.

Việc chuyển đổi sang cấu trúc 1,5GB x 6 cho phép thiết bị đạt mức 9GB RAM. Đây được xem là một giải pháp kỹ thuật nhằm "giữ cho hệ thống vận hành mượt mà dưới các khối lượng công việc AI". Việc bổ sung thêm 1GB RAM so với thế hệ trước có thể là ngưỡng tối thiểu để Apple duy trì các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) chạy trực tiếp trên thiết bị mà không làm quá tải bộ nhớ hệ thống.

Sự phân cấp rõ rệt giữa dòng tiêu chuẩn và dòng Pro

Mặc dù 9GB RAM là một bước tiến đối với dòng máy tiêu chuẩn, nhưng nó vẫn tạo ra một khoảng cách công nghệ đáng kể so với các phiên bản cao cấp hơn. Các báo cáo chỉ ra rằng iPhone 18 Pro, Pro Max và phiên bản Ultra sẽ được trang bị tới 12GB RAM, sử dụng cấu trúc 8 die loại 1,5GB.

Dòng máy dự kiến Dung lượng RAM Cấu trúc chip nhớ Mục tiêu tối ưu iPhone 18 / 18e 9GB 1,5GB x 6 dies Hỗ trợ Siri AI cơ bản iPhone 18 Pro / Ultra 12GB 1,5GB x 8 dies Toàn bộ tính năng AI nâng cao

Mức 12GB RAM được cho là yêu cầu tối thiểu để vận hành toàn bộ các tính năng mới của trợ lý ảo Siri đã được cải tiến toàn diện. Điều này đồng nghĩa với việc dù iPhone 18 và 18e có RAM 9GB và chip A20 mạnh mẽ, chúng vẫn có nguy cơ bị giới hạn một số tính năng AI chuyên sâu vốn chỉ dành cho các dòng máy có bộ nhớ lớn hơn.

Thách thức về giá bán và kỳ vọng thị trường

Bên cạnh những nâng cấp về phần cứng, người dùng có thể phải đối mặt với mức giá cao hơn. Các báo cáo gần đây cho thấy chi phí linh kiện tăng cao đã buộc Apple phải xem xét tăng giá bán cho dòng iPhone 18. Một số nguồn tin thậm chí dự báo iPhone 18 Pro có thể chạm mức giá gần 1.400 USD.

Dự kiến, Apple sẽ chính thức công bố iPhone 18 và iPhone 18e vào khoảng tháng 3 hoặc tháng 4 năm sau. Cho đến lúc đó, việc Apple lựa chọn con số 9GB RAM vẫn là một trong những chủ đề gây tranh cãi nhất, phản ánh chiến lược tối ưu hóa phần cứng cực kỳ khắt khe của hãng để đáp ứng kỷ nguyên AI.