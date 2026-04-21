Apple công bố lộ trình thay đổi CEO: Tim Cook nhường vị trí cho John Ternus vào năm 2026 Tim Cook sẽ rời ghế Giám đốc điều hành Apple để đảm nhiệm vai trò Chủ tịch điều hành từ tháng 9/2026. John Ternus được chỉ định là người kế nhiệm sau lộ trình chuyển giao dài hạn.

Apple vừa chính thức thông báo một bước ngoặt lớn trong bộ máy lãnh đạo khi CEO Tim Cook sẽ rời vị trí đương nhiệm vào năm 2026. Theo lộ trình được Hội đồng quản trị thông qua, John Ternus, hiện là Phó chủ tịch cấp cao phụ trách kỹ thuật phần cứng, sẽ trở thành Giám đốc điều hành tiếp theo của tập đoàn công nghệ giá trị nhất thế giới.

Chi tiết kế hoạch chuyển giao quyền lực tại Apple

Quyết định thay đổi nhân sự cấp cao này là kết quả của một kế hoạch kế nhiệm được chuẩn bị kỹ lưỡng và thực hiện âm thầm trong thời gian qua. Theo thông báo từ Apple Newsroom, quá trình chuyển giao sẽ bắt đầu được công khai từ mùa thu năm nay và hoàn tất vào cuối năm 2026.

Cụ thể, Tim Cook sẽ tiếp tục giữ chức CEO trong suốt mùa hè tới để hỗ trợ John Ternus đảm bảo sự ổn định cho tập đoàn. Sau khi chính thức rời ghế CEO vào ngày 31/8/2026, ông Cook sẽ chuyển sang đảm nhiệm vai trò Chủ tịch điều hành Hội đồng quản trị, tập trung vào các lĩnh vực chiến lược và tương tác với các nhà hoạch định chính sách toàn cầu.

Đội ngũ lãnh đạo kế cận của John Ternus

Đi kèm với việc thay đổi vị trí của Tim Cook, bộ máy kỹ thuật của Apple cũng có những điều chỉnh quan trọng ngay từ hôm nay. John Ternus sẽ bàn giao các trọng trách cũ cho Johny Srouji và Tom Marieb để tập trung cho vai trò điều hành cao nhất.

Dưới đây là mốc thời gian và nhân sự dự kiến cho quá trình chuyển đổi này:

Vị trí Nhân sự đảm nhiệm Thời điểm hiệu lực Chủ tịch điều hành Tim Cook 01/09/2026 Giám đốc điều hành (CEO) John Ternus 01/09/2026 Kỹ thuật phần cứng Johny Srouji & Tom Marieb Hiện tại

Di sản 15 năm dẫn dắt của Tim Cook

Tim Cook tiếp quản vị trí CEO từ Steve Jobs vào năm 2011, ngay trước khi huyền thoại công nghệ này qua đời. Trong hơn một thập kỷ dưới sự dẫn dắt của ông, Apple không chỉ duy trì vị thế dẫn đầu mà còn đạt được những bước tiến khổng lồ về mặt tài chính và sản phẩm.

Đáng chú ý nhất là giá trị vốn hóa thị trường của Apple đã tăng vọt từ mức dưới 350 tỷ đô la lên ngưỡng 4 nghìn tỷ đô la như hiện nay. Tim Cook là người đứng sau các cột mốc quan trọng như: ra mắt Apple Watch, AirPods, Apple Pay, kính thực tế ảo Apple Vision Pro và đặc biệt là cuộc cách mạng chuyển đổi từ chip Intel sang Apple Silicon trên dòng máy Mac.

Bên cạnh mảng phần cứng, ông cũng thành công trong việc biến dịch vụ thành trụ cột doanh thu thứ hai cho Apple với sự bùng nổ của App Store, Apple Music và Apple TV. Việc lựa chọn John Ternus - một chuyên gia về phần cứng - cho thấy định hướng tiếp tục tập trung vào đổi mới công nghệ cốt lõi của Apple trong tương lai.