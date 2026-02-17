Apple công bố sự kiện Special Apple Experience ngày 4/3: Kỳ vọng loạt phần cứng mới Sự kiện Special Apple Experience của Apple sẽ diễn ra đồng thời tại New York, London và Thượng Hải vào ngày 4/3/2026, tập trung vào những trải nghiệm sản phẩm trực tiếp thay vì một buổi ra mắt trực tuyến quy mô lớn.

Apple vừa chính thức gửi thư mời tham dự sự kiện đặc biệt mang tên "Special Apple Experience" vào ngày 4/3/2026. Thay vì một buổi phát trực tiếp toàn cầu từ trụ sở Apple Park như thường lệ, gã khổng lồ công nghệ Mỹ chọn tổ chức sự kiện trực tiếp tại ba thành phố lớn: New York, London và Thượng Hải.

Thời gian và địa điểm tổ chức sự kiện

Theo thông tin từ thư mời, sự kiện sẽ bắt đầu vào lúc 9:00 sáng ET (tức 21:00 cùng ngày theo giờ Việt Nam). Việc tổ chức đồng thời tại ba trung tâm kinh tế lớn toàn cầu cho thấy Apple đang muốn tối ưu hóa việc tiếp cận giới truyền thông và người dùng tại các thị trường trọng điểm.

Apple sẽ tổ chức sự kiện mới vào ngày 4/3 tới. Ảnh: Apple.com

Giải mã thông điệp Special Apple Experience

Điểm khác biệt lớn nhất trong đợt công bố này là việc Apple sử dụng cụm từ "trải nghiệm" (experience) thay vì "sự kiện" (event). Điều này gợi mở về một không gian trưng bày, nơi khách mời có thể trực tiếp tương tác với các thiết bị phần cứng mới thay vì chỉ theo dõi bài thuyết trình trên sân khấu.

Thư mời đi kèm với logo Apple thiết kế 3D, được cấu thành từ các vòng tròn màu vàng, xanh lá cây và xanh dương. Mặc dù Apple chưa xác nhận danh mục sản phẩm cụ thể, giới phân tích dự đoán đây sẽ là thời điểm ra mắt các phiên bản cập nhật cho dòng Mac hoặc iPad mới nhằm khởi đầu chu kỳ kinh doanh trong năm 2026.

Quy mô tổ chức và kỳ vọng thực tế

Khác với các sự kiện truyền thống tại Apple Park, "Special Apple Experience" có thể sẽ có quy mô tinh gọn hơn, tập trung vào trải nghiệm thực tế dành cho một nhóm phóng viên và chuyên gia công nghệ được chọn lọc. Đây có thể là chiến lược mới của Apple nhằm tạo ra sức ảnh hưởng lan tỏa tại các thị trường khu vực mà không cần một buổi keynote kéo dài nhiều giờ đồng hồ.