Apple đối mặt vụ kiện 3 tỷ bảng Anh: 40 triệu người dùng iCloud có thể nhận bồi thường Vụ kiện tập thể cáo buộc Apple độc quyền dịch vụ iCloud đã được cấp phép xét xử tại Anh, mở ra cơ hội nhận bồi thường cho khoảng 40 triệu khách hàng với số tiền dự kiến 77 bảng Anh mỗi người.

Vụ kiện tập thể quy mô lớn nhắm vào hệ sinh thái Apple

Một vụ kiện tập thể trị giá 3 tỷ bảng Anh (tương đương khoảng 3,96 tỷ USD) nhắm vào Apple đã chính thức được cơ quan chức năng tại Anh phê duyệt để đưa ra xét xử. Vụ kiện này tập trung vào cáo buộc Apple đã tạo ra cơ chế "khóa" người dùng vào dịch vụ lưu trữ đám mây iCloud và gây khó khăn cho việc chuyển đổi sang các giải pháp của đối thủ cạnh tranh.

Vụ kiện tập thể trị giá 3 tỷ bảng Anh chống lại Apple đang tiến tới giai đoạn xét xử tại Anh.

Cáo buộc về hành vi độc quyền và gây khó khăn cho người dùng

Nhóm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Which? đã khởi xướng vụ kiện này, cáo buộc Apple "bẫy" người dùng trong dịch vụ iCloud bằng cách tích hợp sâu vào hệ điều hành iOS, đồng thời hạn chế khả năng sử dụng các dịch vụ lưu trữ đám mây thay thế từ bên thứ ba. Theo Which?, hành động này vi phạm luật cạnh tranh và khiến người dùng phải trả chi phí cao hơn cho việc lưu trữ dữ liệu do thiếu sự lựa chọn công bằng.

Ước tính có khoảng 40 triệu khách hàng tại Anh từng sử dụng dịch vụ iCloud trong khoảng thời gian từ ngày 08/11/2018 đến ngày 08/06/2026 sẽ tự động được đưa vào danh sách nguyên đơn, trừ khi họ chủ động chọn rút khỏi vụ kiện.

Mức bồi thường dự kiến và tiền lệ từ bê bối Batterygate

Nếu vụ kiện thành công, mỗi khách hàng có thể nhận được khoản bồi thường trung bình khoảng 77 bảng Anh (tương đương hơn 100 USD). Tuy nhiên, số tiền thực tế cho mỗi cá nhân sẽ phụ thuộc vào thời gian họ đã đăng ký và chi trả cho các gói iCloud trong giai đoạn được nêu trong đơn kiện.

Vụ kiện này gợi nhớ đến bê bối "Batterygate" trước đây, khi Apple thừa nhận đã sử dụng các bản cập nhật phần mềm để cố tình làm chậm các dòng iPhone cũ như iPhone 6, 7 và SE. Trong vụ việc đó, gã khổng lồ công nghệ Mỹ đã phải chấp nhận chi trả 500 triệu USD để dàn xếp tại thị trường Mỹ, tương đương khoảng 25 USD cho mỗi thiết bị đủ điều kiện.

Phản hồi từ Apple và lộ trình xét xử

Về phía mình, Apple khẳng định các cáo buộc từ phía nguyên đơn là "vô căn cứ". Đại diện công ty cho biết không có khách hàng nào bị bắt buộc phải sử dụng iCloud và người dùng tại Anh luôn có rất nhiều lựa chọn thay thế khác trên thị trường lưu trữ đám mây.

Mặc dù vụ kiện đã được chấp thuận để tiến tới giai đoạn xét xử, nhưng quá trình pháp lý dự kiến sẽ kéo dài đáng kể. Phiên tòa đầu tiên được dự báo sẽ không diễn ra trước tháng 10/2028. Do đó, hàng triệu người dùng iCloud tại Anh có thể sẽ phải chờ đợi thêm nhiều năm để biết được kết quả cuối cùng và khả năng nhận được bồi thường.