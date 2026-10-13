Apple HomeView ra mắt: Trung tâm điều khiển nhà thông minh 7 inch cùng Apple Intelligence Apple HomeView sở hữu màn hình Liquid Retina 7 inch, đế loa vòm, hỗ trợ Apple Intelligence cá nhân hóa cho 6 người dùng và đồng bộ hóa qua hệ sinh thái iCloud.

Apple vừa chính thức giới thiệu Apple HomeView, thiết bị đóng vai trò trung tâm điều khiển thế hệ mới cho không gian sống hiện đại. Sản phẩm tích hợp màn hình cảm ứng cùng hệ thống âm thanh chất lượng cao, kết hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo Apple Intelligence nhằm tối ưu hóa việc quản lý nhà thông minh, liên lạc gia đình và giải trí đa phương tiện.

Thiết kế linh hoạt với màn hình Liquid Retina 7 inch và đế loa vòm

Về mặt hoàn thiện, Apple HomeView được cấu thành từ màn hình Liquid Retina kích thước 7 inch liên kết trực tiếp với phần đế loa dạng mái vòm qua bản lề bằng thép không gỉ. Cấu trúc cơ học này cho phép người dùng tùy chỉnh góc nghiêng màn hình mượt mà, phù hợp với nhiều không gian bố trí như bàn làm việc, kệ bếp hay tủ đầu giường. Thiết bị ra mắt với bốn tùy chọn màu sắc gồm bạc, ánh sao, hồng phai và xám không gian.

Apple HomeView ra mắt. Ảnh: Apple.com

Màn hình của HomeView được trang bị công nghệ True Tone tiên tiến, hỗ trợ điều chỉnh dải sáng linh hoạt từ 500 nits xuống mức cực thấp 0.3 nits tùy theo điều kiện ánh sáng thực tế của môi trường. Đáng chú ý, giao diện người dùng có khả năng tự động biến đổi mật độ chi tiết hiển thị dựa trên khoảng cách giữa người dùng và thiết bị. Bên cạnh kiểu dáng để bàn truyền thống, Apple còn bổ sung tùy chọn lắp đặt gắn tường thông qua hệ thống giá đỡ chuyên dụng hợp tác cùng Schneider Home.

Thông số kỹ thuật Chi tiết trên Apple HomeView Màn hình Liquid Retina 7 inch, True Tone, độ sáng 0.3 - 500 nits Chất liệu & Kiểu dáng Bản lề thép không gỉ, đế loa vòm, hỗ trợ giá treo tường Schneider Home Hệ thống âm thanh 2 loa toàn dải trên màn hình, 1 loa trầm ở đế, Âm Thanh Không Gian Xử lý & AI Apple silicon, tích hợp sâu Apple Intelligence Khả năng nhận diện Phân biệt khuôn mặt tối đa 6 người dùng Màu sắc Bạc, Ánh sao, Hồng phai, Xám không gian

Sức mạnh từ Apple Intelligence và khả năng nhận diện đa người dùng

Cốt lõi vận hành của Apple HomeView nằm ở nền tảng phần cứng Apple silicon kết hợp cùng Apple Intelligence. Trợ lý ảo mới sở hữu năng lực giao tiếp tự nhiên, có thể phân tích sâu ngữ cảnh thực tế của từng cá nhân thông qua việc đồng bộ dữ liệu từ lịch trình biểu, tin nhắn và chuỗi ứng dụng liên kết. Nhờ đó, thiết bị có thể xử lý các câu hỏi phức tạp trên phạm vi kiến thức rộng và thực hiện thao tác điều khiển chéo giữa các ứng dụng.

HomeView mang mọi người lại gần nhau qua một trải nghiệm chung, đồng thời nhận diện từng người dùng và điều chỉnh một cách riêng tư cho họ. Ảnh: Apple.com

Đặc biệt, hệ thống nhận diện khuôn mặt trên thiết bị có khả năng phân biệt chính xác tối đa sáu thành viên trong gia đình. Mỗi cá nhân khi tiếp cận màn hình sẽ được cung cấp một giao diện trang chủ riêng biệt với các tiện ích, thông báo và ứng dụng phù hợp theo thói quen cá nhân. Mọi tiến trình hội thoại và dữ liệu tương tác từ HomeView đều có thể đồng bộ hóa xuyên suốt lên iPhone, iPad, máy Mac, Apple Watch hoặc kính thực tế ảo Apple Vision Pro thông qua đám mây iCloud.

Khả năng giải trí đa phòng và kết nối liên lạc thông minh

Hệ thống âm thanh của HomeView bao gồm hai trình điều khiển toàn dải được bố trí ngay trong khung màn hình, kết hợp cùng một củ loa trầm đánh hướng xuống đặt bên trong đế vòm. Thiết bị áp dụng kỹ thuật âm thanh điện toán và hỗ trợ định dạng Âm Thanh Không Gian, giúp tối ưu hóa dải tần và độ chi tiết ở mọi mức âm lượng khi phát nhạc từ Apple Music, Apple Podcasts cùng các ứng dụng phát trực tuyến bên thứ ba tương thích.

Chế độ gắn tường của Apple HomeView. Ảnh: Apple.com

Trong các tác vụ giao tiếp hằng ngày, thiết bị hỗ trợ đàm thoại video FaceTime với tính năng Trung Tâm Màn Hình, tự động nhận diện và căn chỉnh khung hình để giữ chủ thể luôn ở vị trí trung tâm khi di chuyển. Ngoài ra, Apple HomeView phát huy tốt vai trò của một trợ lý nhà bếp với các tiện ích rảnh tay như đọc công thức nấu ăn hay hẹn giờ song song, đồng thời dễ dàng kết nối đa phòng với các loa HomePod và thiết bị tương thích chuẩn AirPlay trong toàn bộ ngôi nhà.