Apple hủy phát triển chip M6 Pro và M6 Max: Đòn giáng mạnh vào lộ trình MacBook Ultra Apple được cho là đã hủy bỏ chip M6 Pro và M6 Max để dồn lực vào thế hệ M7 nhằm tối ưu trí tuệ nhân tạo, khiến lộ trình ra mắt MacBook Ultra và MacBook Pro cao cấp bị xáo trộn.

Theo những thông tin mới nhất từ Bloomberg, Apple đã thực hiện một thay đổi mang tính bước ngoặt trong lộ trình phát triển phần cứng của mình. Kể từ khi dòng chip Apple Silicon đầu tiên ra mắt vào năm 2020, hãng luôn duy trì truyền thống cung cấp các biến thể "Pro" và "Max" cho mỗi thế hệ chip. Tuy nhiên, chu kỳ này dự kiến sẽ bị phá vỡ ở thế hệ M6.

Chiến lược ưu tiên AI: Tại sao Apple loại bỏ M6 Pro và M6 Max?

Nguyên nhân chính dẫn đến quyết định hủy bỏ các dòng chip hiệu năng cao thế hệ M6 được cho là xuất phát từ cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang ngày càng khốc liệt. Apple không muốn bị tụt lại phía sau, do đó hãng đã quyết định dừng phát triển M6 Pro và M6 Max để tập trung toàn bộ nguồn lực vào dòng chip M7.

Thế hệ chip M7 được kỳ vọng sẽ mang lại những cải tiến đột phá về hiệu suất xử lý AI, đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao của các mô hình ngôn ngữ lớn và tính năng thông minh trên macOS. Việc bỏ qua một chu kỳ nâng cấp trung gian cho phép các kỹ sư của Apple tập trung tối ưu hóa kiến trúc NPU (Neural Processing Unit) thế hệ mới trên M7.

Apple được cho là sẽ nâng cấp thẳng từ M5 Max lên M7 Max cho dòng MacBook Pro.

Chip M6 tiêu chuẩn vẫn ra mắt với những cải tiến đáng chú ý

Mặc dù các phiên bản cao cấp bị hủy bỏ, con chip Apple M6 tiêu chuẩn vẫn được lên kế hoạch ra mắt vào nửa cuối năm 2026. Chip này dự kiến sẽ xuất hiện trên các mẫu MacBook Pro 14 inch cơ bản và các dòng máy tính phổ thông khác của hãng. Dưới đây là bảng so sánh thông số dự kiến giữa Apple M6 và thế hệ M5 tiền nhiệm:

Thông số kỹ thuật Apple M5 (Tiêu chuẩn) Apple M6 (Dự kiến) Số nhân GPU tối đa 10 nhân 12 nhân Băng thông bộ nhớ 153 GB/s ~200 GB/s Bộ tăng tốc AI Thế hệ cũ Thế hệ mới, tốc độ cao hơn

Việc tăng băng thông bộ nhớ lên mức 200 GB/s là một nâng cấp quan trọng, bởi băng thông lớn đóng vai trò then chốt trong việc xử lý các tác vụ AI và đồ họa phức tạp, giúp giảm thiểu hiện tượng nghẽn cổ chai dữ liệu.

Tương lai bất định của MacBook Ultra

Quyết định thay đổi lộ trình chip đã đặt ra một dấu hỏi lớn cho số phận của chiếc "MacBook Ultra" – mẫu laptop siêu mỏng được đồn đoán sẽ sở hữu màn hình OLED cảm ứng và camera đục lỗ. Theo kế hoạch ban đầu, thiết bị này sẽ ra mắt vào cuối năm 2026 hoặc đầu năm 2027.

Với việc M6 Pro và M6 Max bị khai tử, Apple hiện đứng trước hai lựa chọn cho MacBook Ultra:

Phương án 1: Tiếp tục ra mắt đúng hạn nhưng buộc phải sử dụng chip thế hệ cũ là M5 Pro hoặc M5 Max. Điều này có thể làm giảm sức hút của một sản phẩm được định vị ở phân khúc siêu cao cấp.

Tiếp tục ra mắt đúng hạn nhưng buộc phải sử dụng chip thế hệ cũ là M5 Pro hoặc M5 Max. Điều này có thể làm giảm sức hút của một sản phẩm được định vị ở phân khúc siêu cao cấp. Phương án 2: Trì hoãn việc ra mắt cho đến nửa cuối năm 2027 để đợi thế hệ chip M7 Pro và M7 Max hoàn thiện.

Lộ trình mới của Apple Silicon đến năm 2028

Dựa trên các báo cáo mới nhất, dòng thời gian ra mắt các sản phẩm chip tiếp theo của Apple sẽ có sự thay đổi đáng kể:

Nửa cuối năm 2026: Ra mắt chip Apple M6 tiêu chuẩn.

Ra mắt chip Apple M6 tiêu chuẩn. Nửa đầu năm 2027: Giới thiệu chip Apple M7 thế hệ mới.

Giới thiệu chip Apple M7 thế hệ mới. Nửa cuối năm 2027: Ra mắt chip M7 Pro và M7 Max trên các dòng MacBook Pro cao cấp.

Ra mắt chip M7 Pro và M7 Max trên các dòng MacBook Pro cao cấp. Năm 2028: Dự kiến ra mắt M7 Ultra dành cho Mac Studio và Mac Pro.

Sự thay đổi này cho thấy Apple đang đặt cược tất cả vào khả năng xử lý trí tuệ nhân tạo trên phần cứng. Dù gây ra sự gián đoạn trong ngắn hạn đối với những người dùng đang chờ đợi MacBook Pro thế hệ M6, nhưng về lâu dài, đây có thể là bước đi chiến lược để Apple duy trì vị thế dẫn đầu về hiệu năng trên mỗi watt điện trong kỷ nguyên AI.