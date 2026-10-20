Apple khởi động chiến dịch Switch to Safari nhằm thuyết phục người dùng rời bỏ Google Chrome Chiến dịch Switch to Safari nêu bật ưu thế bảo mật, tốc độ tải nhanh hơn 35% và khả năng kéo dài thời lượng pin so với Google Chrome trên thiết bị của Apple.

Apple vừa chính thức khởi động chiến dịch quy mô mang tên Switch to Safari nhằm kêu gọi người dùng thiết bị thuộc hệ sinh thái của hãng từ bỏ Google Chrome để chuyển sang sử dụng trình duyệt mặc định do hãng tự phát triển. Động thái này được triển khai thông qua một trang web thông tin riêng biệt và hai video quảng bá trên nền tảng YouTube, tập trung vào ba trụ cột chính: hiệu năng xử lý, thời lượng pin và quyền riêng tư.

Hiệu năng xử lý và bài toán tối ưu năng lượng

Về phương diện hiệu suất, Apple đưa ra những số liệu so sánh trực tiếp giữa hai trình duyệt phổ biến. Theo công bố, Safari giúp máy Mac kéo dài thời gian phát video trực tuyến thêm tối đa 5 giờ sau mỗi chu kỳ sạc pin khi đặt cạnh Chrome. Đồng thời, tốc độ tải đối với các trang web thường xuyên truy cập cũng được ghi nhận nhanh hơn tới 35%.

Sự cải tiến này đến từ việc phần mềm được tinh chỉnh tương thích sâu với kiến trúc phần cứng của Apple, cho phép xử lý mượt mà các ứng dụng web phức tạp cũng như nội dung hoạt hình tốn tài nguyên. Bên cạnh đó, Safari còn bổ sung tính năng Distraction Control, hỗ trợ ẩn các thành phần gây phiền toái như cửa sổ bật lên (pop-up) và duy trì cấu hình này cho các phiên duyệt web kế tiếp.

Lớp rào chắn quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu

Bên cạnh yếu tố tốc độ, an toàn thông tin được xem là trọng tâm then chốt trong chiến dịch lần này. Trước các lo ngại về tình trạng thu thập dữ liệu và theo dõi hành vi lướt web phục vụ quảng cáo, Safari thiết lập cơ chế mặc định chặn hoàn toàn cookie của bên thứ ba.

Trình duyệt cũng tích hợp sâu công nghệ Phòng chống theo dõi thông minh (Intelligent Tracking Prevention - ITP) nhằm ngăn chặn việc bám vết người dùng qua các trang web khác nhau. Ở chế độ duyệt web riêng tư, hệ thống sẽ kích hoạt tính năng tự động chặn các trình theo dõi đã nhận diện. Ngoài ra, khả năng bảo mật được bổ trợ bằng cảnh báo mật khẩu rò rỉ, hỗ trợ chuẩn passkey không cần mật khẩu và cơ chế thanh toán an toàn qua Apple Pay.

Khả năng áp dụng thực tế và cách chuyển đổi thiết lập

Mặc dù các chỉ số về pin và tốc độ được Apple công bố rất ấn tượng, trải nghiệm thực tế vẫn có thể dao động tùy thuộc vào dòng máy, phiên bản phần mềm, chất lượng mạng cũng như thói quen sử dụng của từng cá nhân. Dù vậy, người dùng hoàn toàn có thể chủ động chuyển đổi trình duyệt mặc định trên hệ thống mà không cần cài đặt thêm tiện ích ngoài.