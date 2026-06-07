Apple kích hoạt chiến dịch iPhone 18: Tham vọng độc chiếm thị trường bằng 5 dòng máy mới Apple dự kiến ra mắt 5 mẫu iPhone mới trong chu kỳ 2026-2027, bao gồm phiên bản màn hình gập và dòng siêu mỏng, nhằm gây áp lực lên các đối thủ Android toàn cầu.

Sau khi điều chỉnh giá các dòng iPad và MacBook, Apple đang chuẩn bị dồn lực cho một kế hoạch mang tính lịch sử trong mảng smartphone. Theo các nguồn tin từ chuỗi cung ứng, tập đoàn công nghệ Mỹ sắp khởi động chiến dịch ra mắt iPhone với quy mô lớn chưa từng có, kéo dài từ nửa cuối năm 2026 đến nửa đầu năm 2027. Chiến lược dài hơi này không chỉ nhằm củng cố vị thế dẫn đầu mà còn là đòn bẩy để trực tiếp giành thị phần ở mọi phân khúc từ các đối thủ lớn.

Chiến dịch ra mắt iPhone sắp tới của Apple được dự báo sẽ có quy mô lớn nhất từ trước đến nay.

Chiến lược phát hành hai giai đoạn và sự xuất hiện của 5 dòng máy

Báo cáo từ Nikkei tiết lộ Apple dự kiến tung ra thị trường ít nhất 5 mẫu iPhone mới trong chu kỳ này. Thay vì ra mắt ồ ạt cùng lúc, hãng sẽ chia lịch trình dòng iPhone 18 thành hai đợt tách biệt nhằm duy trì sức nóng liên tục cho thương hiệu trên thị trường toàn cầu.

Đợt đầu tiên dự kiến diễn ra vào tháng 9 với sự xuất hiện của bộ đôi cao cấp iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max. Đáng chú ý, đây cũng là thời điểm phiên bản iPhone màn hình gập đầu tiên được kỳ vọng sẽ trình làng. Đến nửa đầu năm 2027, Apple sẽ kích hoạt đợt càn quét thứ hai với các phiên bản có giá thành dễ tiếp cận hơn, bao gồm iPhone 18 tiêu chuẩn, dòng siêu mỏng iPhone Air thế hệ 2 và mẫu máy giá rẻ iPhone 18e.

Giai đoạn ra mắt Sản phẩm dự kiến Phân khúc mục tiêu Tháng 9/2026 iPhone 18 Pro, 18 Pro Max, iPhone Foldable Cao cấp & Siêu sang Nửa đầu năm 2027 iPhone 18, iPhone Air 2, iPhone 18e Cận cao cấp & Phổ thông

Sự kết hợp giữa các dòng máy cao cấp vào mùa thu và các phiên bản mùa xuân năm sau biến đây trở thành chu kỳ phát hành sản phẩm sôi động nhất của Apple. Mục tiêu cốt lõi là gây áp lực trực tiếp lên các đối thủ sừng sỏ như Samsung, Xiaomi, Oppo hay Vivo ở mọi tầng giá sản phẩm.

Bước ngoặt iPhone màn hình gập: Khi rào cản kỹ thuật được tháo gỡ

Một trong những điểm nhấn quan trọng nhất trong chiến dịch lần này là việc Apple tăng tốc trên đường đua thiết kế màn hình gập. Hãng đã nâng mục tiêu sản xuất dòng điện thoại gập đầu tiên lên mức 10 triệu chiếc ngay trong năm đầu tiên, vượt xa các dự báo thận trọng trước đó là khoảng 7 đến 8 triệu máy.

Động thái tự tin này xuất phát từ việc Apple và các đối tác đã giải quyết thành công phần lớn các trở ngại kỹ thuật liên quan đến độ bền của phần bản lề. Dù việc sản xuất hàng loạt quy mô lớn dự kiến bắt đầu vào cuối năm nay, chuỗi cung ứng khẳng định đã sẵn sàng giao một lượng máy nhỏ ra thị trường ngay sau sự kiện ra mắt tháng 9 để thăm dò phản ứng người dùng.

Quyền lực chuỗi cung ứng trước cuộc khủng hoảng linh kiện

Trong bối cảnh ngành công nghệ đối mặt với tình trạng khan hiếm linh kiện và bộ nhớ, Apple cho thấy vị thế khác biệt nhờ quy mô sản xuất khổng lồ. Dự kiến trong năm 2026, tổng sản lượng smartphone của hãng sẽ vượt mốc 220 triệu chiếc. Riêng nửa cuối năm 2026, Apple cần sản xuất khoảng 85 triệu thiết bị mới để phục vụ thị trường.

Sức mua này mang lại cho Apple quyền lực đàm phán tuyệt đối với các nhà cung ứng. Ngược lại, các thương hiệu Trung Quốc như Xiaomi hay Oppo đang phải cắt giảm sản lượng do thiếu hụt nguồn cung chip nhớ nghiêm trọng và không có khả năng thương lượng giá tốt như đối thủ Mỹ.

Để tối ưu hóa, Apple thậm chí đã yêu cầu các đối tác giữ lại một số chip và linh kiện thông dụng từ dòng iPhone 17 để tái trang bị cho dòng iPhone 18 Pro. Đây là giải pháp kỹ thuật nhằm đảm bảo tiến độ ra mắt không bị gián đoạn bởi các biến động cung ứng toàn cầu.