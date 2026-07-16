Apple kiện OpenAI chiếm đoạt bí mật thương mại: Phân tích chiến dịch gián điệp doanh nghiệp Apple cáo buộc OpenAI chiếm đoạt bí mật phần cứng thông qua mạng lưới cựu nhân sự cấp cao, tạo nên cuộc chiến pháp lý lịch sử ảnh hưởng đến tương lai ngành AI.

Mối quan hệ hợp tác giữa Apple và OpenAI đã chính thức rạn nứt khi tập đoàn công nghệ Mỹ đệ đơn kiện lên tòa án sơ thẩm liên bang tại California. Apple cáo buộc OpenAI thực hiện một chiến dịch gián điệp doanh nghiệp có hệ thống nhằm chiếm đoạt các bí mật công nghệ cốt lõi thông qua việc lôi kéo nhân sự và khai thác lỗ hổng bảo mật.

Lộ diện mạng lưới nội gián cấp cao

Đơn kiện của Apple tập trung vào hai nhân vật chủ chốt từng giữ vị trí quan trọng tại hãng: Chang Liu, cựu kỹ sư hệ thống cao cấp và Tang Yew Tan, cựu Phó chủ tịch thiết kế sản phẩm iPhone và Apple Watch. Ông Tan hiện là Giám đốc Phần cứng của IO Products, một công ty được OpenAI mua lại với giá 6,5 tỷ USD.

Theo cáo buộc, dù Apple áp dụng các quy trình bảo mật nghiêm ngặt và thỏa thuận không tiết lộ thông tin (NDA), hệ thống phòng thủ này vẫn bị xuyên thủng. Cụ thể, sau khi nghỉ việc, Chang Liu đã giữ lại laptop của công ty và phối hợp với Yu-Ting "Alyssa" Peng – một nhân sự đang làm việc tại Apple lúc bấy giờ – để truy cập trái phép vào mạng nội bộ.

Bằng cách khai thác lỗ hổng xác thực, các đối tượng này đã tải xuống hàng loạt dữ liệu tối mật về các sản phẩm phần cứng chưa ra mắt, bao gồm thông số kỹ thuật và các bài thuyết trình độc quyền. Khi bà Peng chuyển sang làm việc cho OpenAI vào tháng 4, Liu đã hướng dẫn cách sao chép dữ liệu mà không để lại dấu vết cho bộ phận an ninh.

Chiến thuật tuyển dụng và khai thác chuỗi cung ứng

Apple nhấn mạnh rằng hiện có hơn 400 cựu nhân viên của hãng đang làm việc tại OpenAI. Tuy nhiên, vấn đề không chỉ nằm ở số lượng mà là phương thức tuyển dụng bị cho là phi pháp. Dưới sự điều hành của Tang Yew Tan, OpenAI bị cáo buộc yêu cầu các ứng viên mang theo bản thiết kế CAD và nguyên mẫu sản phẩm từ Apple để đổi lấy vị trí làm việc.

Trong các buổi phỏng vấn, phía OpenAI bị cho là đã sử dụng các tên mã dự án mật của Apple để tạo lòng tin, từ đó khai thác thông tin từ các nhà cung ứng. Thậm chí, các ứng viên được chỉ dẫn kéo dài thời gian làm việc tại Apple để thu thập thêm dữ liệu và từ chối ký bất kỳ văn bản nào trong buổi phỏng vấn thôi việc.

Chiếm đoạt bí mật thiết kế công nghiệp

Bên cạnh nhân sự, Apple còn cáo buộc OpenAI và công ty con IO Products sử dụng các bí mật về quy trình hoàn thiện kim loại độc quyền để lừa gạt các đối tác sản xuất. OpenAI cũng bị phát hiện tiếp cận nhà cung ứng pin và nguồn điện của Apple bằng cách sử dụng các thuật ngữ chuyên biệt chỉ nhân sự nội bộ mới biết nhằm chiếm đoạt các linh kiện được thiết kế riêng.

Lĩnh vực bị ảnh hưởng Nội dung cáo buộc Thiết kế phần cứng Bản thiết kế CAD, nguyên mẫu iPhone và Apple Watch Quy trình sản xuất Công nghệ hoàn thiện bề mặt kim loại độc quyền Chuỗi cung ứng Thông số kỹ thuật pin và linh kiện nguồn điện thiết kế riêng Nhân sự Hơn 400 cựu nhân viên Apple chuyển sang OpenAI

Hệ lụy pháp lý và tương lai của AI trên thiết bị Apple

Apple đã ủy quyền cho hãng luật Weil, Gotshal & Manges, LLP để theo đuổi vụ kiện này. Giới phân tích nhận định đây là một vụ kiện có sức nặng lớn bởi Apple hiếm khi thực hiện các hành động pháp lý quy mô này nếu không có bằng chứng vững chắc.

Chuyên gia tài chính Jim Cramer từ CNBC nhận định OpenAI đang đối mặt với bất lợi lớn. Vụ kiện không chỉ đe dọa uy tín của OpenAI mà còn có thể làm thay đổi cục diện ngành công nghệ toàn cầu. Đáng chú ý, các tính năng AI dựa trên mô hình GPT dự kiến tích hợp trên iPhone và iPad có thể sẽ bị đình trệ hoặc thay đổi cấu trúc hoàn toàn để đảm bảo tính pháp lý và an toàn dữ liệu cho Apple.

Phía OpenAI hiện đã phủ nhận toàn bộ cáo buộc, khẳng định họ chỉ tập trung vào đổi mới công nghệ và không quan tâm đến bí mật kinh doanh của đối thủ.