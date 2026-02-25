Apple lắp ráp Mac mini tại Mỹ: Bước đi chiến lược trong kế hoạch đầu tư 600 tỷ USD Apple sẽ bắt đầu sản xuất dòng máy tính Mac mini tại Houston, Texas từ cuối năm nay thông qua đối tác Foxconn. Hoạt động này nhằm phục vụ thị trường nội địa Mỹ và hiện thực hóa cam kết đầu tư hàng trăm tỷ USD vào sản xuất.

Tập đoàn công nghệ Apple vừa thông báo đối tác Foxconn sẽ bắt đầu lắp ráp dòng máy tính Mac mini tại một nhà máy ở Houston, Texas, Mỹ vào cuối năm nay. Động thái này đánh dấu sự mở rộng đáng kể quy mô sản xuất của hãng tại thị trường Hoa Kỳ.

Chiến lược đưa dây chuyền sản xuất về Mỹ

Giám đốc điều hành Apple, Tim Cook, cho biết trong một thông cáo báo chí rằng tập đoàn hết sức cam kết với tương lai của ngành sản xuất tại Mỹ. Việc sản xuất Mac mini tại Houston không chỉ dừng lại ở lắp ráp thiết bị mà còn đi kèm với việc mở rộng sản xuất máy chủ trí tuệ nhân tạo (AI).

Dòng sản phẩm Mac mini có thể được sản xuất tại Mỹ trong năm nay

Ngoài ra, một Trung tâm Sản xuất Tiên tiến mới dự kiến cũng sẽ được khai trương tại thành phố này vào cuối năm. Cơ sở chuyên dụng này sẽ đảm nhận vai trò đào tạo thực hành về các kỹ thuật sản xuất tiên tiến cho sinh viên, nhân viên nhà cung cấp và các doanh nghiệp Mỹ thuộc mọi quy mô.

Phân tách chuỗi cung ứng giữa các thị trường

Trao đổi với tờ The Wall Street Journal, Giám đốc điều hành hoạt động của Apple, Sabih Khan, xác nhận việc lắp ráp Mac mini tại Mỹ là một phần trong cam kết đầu tư 600 tỷ USD vào quốc gia này cho đến tháng 8/2029.

Mac mini M4 có thiết kế mới

Theo lộ trình, các máy Mac mini được sản xuất tại Houston sẽ chủ yếu phục vụ nhu cầu của thị trường Mỹ. Trong khi đó, các dây chuyền sản xuất tại châu Á vẫn tiếp tục hoạt động để đáp ứng các đơn đặt hàng từ những thị trường quốc tế khác. Đây được xem là bước đi nhằm đa dạng hóa chuỗi cung ứng và giảm bớt sự phụ thuộc tập trung vào một khu vực địa lý duy nhất.

Vị thế của Mac mini trong hệ sinh thái Apple

Mặc dù là một sản phẩm quan trọng, Mac mini vẫn được coi là một sản phẩm ngách. Theo dữ liệu từ công ty nghiên cứu Consumer Intelligence Research Partners, dòng máy tính để bàn này chỉ chiếm khoảng 5% doanh số bán máy Mac toàn cầu trong năm qua.

Mac mini chỉ là các sản phẩm ngách của Apple

Tại thị trường Mỹ, thiết bị có giá khởi điểm từ 599 USD. Trong quá khứ, Apple từng thực hiện chiến lược tương tự khi lắp ráp máy tính Mac Pro tại Texas từ năm 2013 và đẩy mạnh quảng bá vào năm 2019. Việc đưa Mac mini trở lại dây chuyền sản xuất nội địa được giới chuyên gia đánh giá là một bước đi mang tính chiến lược và hình ảnh thương hiệu cao.

Thông số kỹ thuật nổi bật của Mac mini M4

Dòng Mac mini M4 thế hệ mới không chỉ thay đổi về nguồn gốc sản xuất mà còn sở hữu những nâng cấp mạnh mẽ về phần cứng. Dưới đây là bảng thông số chi tiết của phiên bản tiêu chuẩn:

Thông số Chi tiết Vi xử lý Chip M4 (10 nhân CPU, 10 nhân GPU) Bộ nhớ RAM 16GB Lưu trữ SSD 256GB Kích thước 5 x 5 inch Kết nối USB-C, Jack tai nghe mặt trước

Thiết kế nhỏ gọn giúp thiết bị dễ dàng bố trí trong nhiều không gian làm việc. Chip M4 mới cho phép xử lý mượt mà các tác vụ chuyên sâu như Adobe Photoshop hoặc các ứng dụng họp trực tuyến như Zoom, đồng thời tích hợp các tính năng bảo mật mạnh mẽ để bảo vệ dữ liệu cá nhân người dùng.