Apple M5 Max rò rỉ hiệu năng cực khủng: Vượt qua cả Threadripper 64 nhân và CPU máy bàn Điểm số Geekbench 6 của chip Apple M5 Max 18 nhân vừa rò rỉ cho thấy sức mạnh đa nhân đạt 29,233 điểm, vượt xa các dòng CPU hàng đầu từ Intel và AMD.

Dữ liệu hiệu năng của Apple M5 Max vừa chính thức xuất hiện trên cơ sở dữ liệu Geekbench 6, cho thấy một bước nhảy vọt về sức mạnh xử lý trên các dòng máy tính xách tay thế hệ mới. Với điểm số kỷ lục, con chip này không chỉ dẫn đầu phân khúc di động mà còn vượt qua nhiều dòng CPU cao cấp dành cho máy tính để bàn hiện nay.

Sức mạnh tính toán vượt kỳ vọng của Apple M5 Max 18 nhân

Theo cơ sở dữ liệu rò rỉ, phiên bản Apple M5 Max trang bị 18 nhân ghi nhận những con số ấn tượng với khoảng 4,260 điểm đơn nhân và chạm mốc 29,233 điểm đa nhân. Để dễ hình dung, phiên bản M5 tiêu chuẩn hiện chỉ đạt khoảng 17,100 điểm ở bài kiểm tra đa nhân dù có sức mạnh đơn nhân tương đương.

Con chip Apple M5 Max 18 nhân ghi nhận điểm số hiệu năng cực khủng

Sự áp đảo trước các thế hệ tiền nhiệm và chip máy bàn nội bộ

So với thế hệ M4 Max, M5 Max mang đến sự nâng cấp rõ rệt với hiệu năng đơn nhân tăng 9% và đa nhân tăng 14%. Đáng chú ý, kết quả đa nhân này chính thức biến M5 Max trở thành vi xử lý nhanh nhất từng được Apple sản xuất, vượt qua cả mẫu chip máy bàn cao cấp nhất hiện tại là M3 Ultra với khoảng cách 5.4%.

Thông tin chi tiết trên Geekbench về Apple M5 Max 18 nhân

Thách thức vị thế của kiến trúc x86 từ Intel và AMD

Trong thế giới của kiến trúc x86, Apple M5 Max gần như không có đối thủ trên bảng xếp hạng Geekbench 6. Vi xử lý này vượt xa các dòng chip laptop hàng đầu hiện nay như Intel Core Ultra 9 275HX với khoảng cách 34% và bỏ xa AMD Ryzen AI Max+ 395 "Strix Halo" tới 25% trong bài kiểm tra đa nhân.

Apple M5 Max dễ dàng "nghiền nát" các dòng chip laptop hàng đầu hiện nay như Intel Core Ultra 9 275HX

Bất ngờ lớn nhất nằm ở khả năng đối đầu với các CPU máy tính để bàn đầu bảng. Apple M5 Max vượt qua cả Intel Core Ultra 9 285K và AMD Ryzen 9 9950X với mức chênh lệch 23%. Thậm chí, mẫu chip siêu máy tính 64 nhân Threadripper 9980X khổng lồ của AMD cũng ghi nhận điểm số thấp hơn 6.6% so với mẫu chip laptop mới từ Apple.

Kỷ nguyên mới cho máy trạm di động

Việc một con chip laptop tiêu thụ điện năng thấp như M5 Max có thể đánh bại cả dòng Threadripper 64 nhân (vốn tiêu tốn hàng trăm Watt điện) cho thấy hiệu quả vượt trội của kiến trúc Fusion mới. Điều này cho thấy người dùng yêu cầu hiệu năng cao hiện nay hoàn toàn có thể sở hữu sức mạnh ngang ngửa trạm máy chủ (workstation) ngay trên một thiết bị di động.