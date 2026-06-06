Apple mở bán Apple Watch Series 11 và Ultra 3 tân trang với mức giá tiết kiệm 15% Lần đầu tiên kể từ khi ra mắt, bộ ba Apple Watch Series 11, Ultra 3 và SE 3 xuất hiện trên cửa hàng tân trang của Apple. Người dùng có thể sở hữu các thiết bị cao cấp với mức giá rẻ hơn khoảng 15% nhưng vẫn hưởng trọn chế độ bảo hành chính hãng.

Apple đã chính thức đưa các phiên bản tân trang (refurbished) của Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3 và Apple Watch SE 3 lên cửa hàng trực tuyến. Đây là cơ hội để người dùng tiếp cận những dòng smartwatch mới nhất của hãng với chi phí tối ưu hơn so với việc mua hàng mới hoàn toàn.

Mức giá hấp dẫn cho các dòng Apple Watch thế hệ mới

So với giá niêm yết của hàng mới, các phiên bản tân trang được Apple định giá thấp hơn khoảng 15%. Đây là mức giảm đáng kể cho những thiết bị vừa ra mắt vào tháng 9 năm ngoái. Cụ thể, các mẫu máy đang có sự chênh lệch giá như sau:

Dòng sản phẩm Giá hàng mới (USD) Giá tân trang (USD) Mức tiết kiệm (USD) Apple Watch Series 11 GPS (46mm) 429 USD 369 USD 60 USD Apple Watch Ultra 3 799 USD 699 USD 100 USD Apple Watch SE 3 (40mm) 249 USD 209 USD 40 USD

Tại thị trường quốc tế, mức giá 369 USD cho Series 11 tương đương khoảng 9.69 triệu đồng, trong khi Ultra 3 có giá từ 18.36 triệu đồng. Dù mức giảm không quá lớn như các dòng đời cũ, nhưng đây vẫn là lựa chọn kinh tế cho những ai muốn sở hữu công nghệ mới nhất từ Apple với nguồn gốc đảm bảo.

Apple Watch Series 11 có thiết kế hiện đại và giúp theo dõi sức khỏe người dùng toàn diện

Chất lượng hàng tân trang và chính sách bảo hành

Điểm khác biệt lớn nhất giữa hàng tân trang chính hãng và hàng cũ từ bên thứ ba nằm ở quy trình kiểm soát chất lượng. Theo Apple, mọi thiết bị refurbished đều phải trải qua quy trình kiểm tra, làm sạch và đánh giá nghiêm ngặt trước khi đến tay khách hàng.

Đáng chú ý, người dùng vẫn nhận được chính sách bảo hành giới hạn một năm tương tự như sản phẩm mới. Đồng thời, các thiết bị này cũng đủ điều kiện để mua thêm gói bảo hiểm AppleCare+, giúp xóa tan nỗi lo về hỏng hóc trong quá trình sử dụng.

Các mẫu Apple Watch thế hệ mới hiện đang được bán trên cửa hàng tân trang của Apple

Những lưu ý khi chọn mua Apple Watch Refurbished

Mặc dù mức giá hấp dẫn, nhưng hàng tân trang của Apple thường có số lượng hạn chế và danh mục sản phẩm thay đổi liên tục. Hiện tại, Apple Watch Series 11 đang gặp tình trạng giới hạn về tùy chọn màu sắc và kích thước dây đeo. Ngược lại, Apple Watch Ultra 3 hiện đang có sẵn cả hai phiên bản màu sắc để người dùng lựa chọn.

Bên cạnh đó, hàng tân trang phù hợp nhất với những người ưu tiên sự an tâm và bảo hành chính hãng. Nếu khách hàng muốn có đầy đủ lựa chọn về cấu hình, màu sắc và nhận được các chương trình ưu đãi tại Việt Nam, việc lựa chọn hàng mới tại các hệ thống bán lẻ uy tín vẫn là phương án tối ưu hơn.

Apple Watch là một trong những dòng đồng hồ thông minh đáng mua nhất hiện nay

Nhìn chung, việc Apple mở bán bộ ba smartwatch thế hệ mới dưới dạng hàng tân trang đã làm phong phú thêm phân khúc sản phẩm, giúp người dùng có thêm lựa chọn phù hợp với ngân sách cá nhân mà không phải đánh đổi về chất lượng trải nghiệm.