Apple mở rộng chương trình tự sửa chữa linh kiện chính hãng cho dòng iPhone 18 Pro và Mac Apple mở rộng Self Service Repair cho iPhone 18 Pro và máy Mac mới, cung cấp linh kiện phần cứng chính hãng kèm chính sách hoàn tiền khi thu hồi linh kiện cũ.

Apple đã chính thức mở rộng chương trình Self Service Repair bằng việc bổ sung linh kiện, sơ đồ kỹ thuật và công cụ can thiệp phần cứng cho các thiết bị cao cấp mới nhất. Danh mục cập nhật lần này bao gồm iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, cùng các hệ máy tính để bàn Mac Studio và Mac mini. Động thái này cho phép người dùng có kỹ năng kỹ thuật tiếp cận trực tiếp kho phụ tùng chính hãng thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào hệ thống ủy quyền dịch vụ.

Danh mục linh kiện và công cụ thao tác trên iPhone 18 Pro

Cửa hàng linh kiện trực tuyến của Apple hiện cung cấp gần như toàn bộ các mô-đun cấu thành cốt lõi trên iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max. Người dùng có thể đặt hàng các bộ phận thay thế bao gồm cụm màn hình, pin, mặt kính lưng, khung vỏ, bo mạch chủ, mô-đun camera trước và sau, khay SIM, micro chính, cụm loa thoại, loa ngoài cùng động cơ rung Taptic Engine.

Apple mở bán linh kiện tự sửa chữa cho iPhone 18 Pro

Để hỗ trợ quá trình bóc tách và lắp ráp chuẩn xác, Apple bổ sung các dụng cụ chuyên dụng tương thích từng thao tác kỹ thuật. Danh mục thiết bị hỗ trợ gồm có cốc hút chân không, dao cắt keo viền, đầu dò nylon, dụng cụ làm sạch keo thừa, bộ ốc vít chuyên dụng và tua vít kiểm soát lực siết. Ngoài việc chọn mua đứt từng dụng cụ đơn lẻ, người dùng có thể thuê trọn gói hộp đồ nghề tiêu chuẩn trong thời hạn 7 ngày với mức phí 49 USD (khoảng 1.26 triệu đồng).

Biểu phí linh kiện và cơ chế hoàn tiền qua hình thức đổi cũ

Bên cạnh việc bán linh kiện mới, Apple tiếp tục duy trì cơ chế tín dụng hoàn tiền khi khách hàng gửi lại linh kiện hỏng để tái chế. Mức giá thay thế cụm camera sau trên iPhone 18 Pro giữ nguyên ở mức 249 USD (khoảng 6.44 triệu đồng) dù đã được nâng cấp cấu trúc khẩu độ biến thiên mới. Sau khi hoàn trả cụm camera cũ, người dùng được nhận lại khoản tín dụng 59.76 USD (khoảng 1.55 triệu đồng), đưa chi phí thực tế xuống 189.24 USD (khoảng 4.89 triệu đồng).

Dòng iPhone 18 Pro là các điện thoại tốt nhất của Apple

Đối với màn hình hiển thị, phiên bản dành cho iPhone 18 Pro có mức giá niêm yết 329 USD (khoảng 8.5 triệu đồng) cùng mức hoàn tiền 16.45 USD (khoảng 425 ngàn đồng). Trong khi đó, màn hình cỡ lớn của iPhone 18 Pro Max được bán với giá 379 USD (khoảng 9.8 triệu đồng), đi kèm hạn mức hoàn tiền 18.95 USD (khoảng 490 ngàn đồng). Bộ phận pin cho cả hai mẫu máy có giá 129 USD (khoảng 3.33 triệu đồng) với mức hoàn trả lên tới 61.92 USD (khoảng 1.6 triệu đồng), tuy nhiên linh kiện pin dành riêng cho iPhone 18 Pro Max hiện vẫn đang trong trạng thái chờ cập nhật nguồn cung.

Loại linh kiện thay thế Giá niêm yết (USD / VND) Tín dụng hoàn trả khi gửi linh kiện cũ Chi phí thực tế sau hoàn tiền Cụm camera sau (iPhone 18 Pro) 249 USD (~6.44 triệu đồng) 59.76 USD (~1.55 triệu đồng) 189.24 USD (~4.89 triệu đồng) Màn hình iPhone 18 Pro 329 USD (~8.5 triệu đồng) 16.45 USD (~425 ngàn đồng) 312.55 USD (~8.075 triệu đồng) Màn hình iPhone 18 Pro Max 379 USD (~9.8 triệu đồng) 18.95 USD (~490 ngàn đồng) 360.05 USD (~9.31 triệu đồng) Pin thay thế (Pro / Pro Max) 129 USD (~3.33 triệu đồng) 61.92 USD (~1.6 triệu đồng) 67.08 USD (~1.73 triệu đồng)

Khả năng can thiệp phần cứng trên Mac Studio và Mac mini

Không chỉ giới hạn trên các thiết bị di động, hệ sinh thái tự phục vụ cũng chính thức bao phủ các dòng máy tính để bàn hiệu năng cao mới. Cụ thể, hệ thống Mac Studio cấu hình chip M5 Max và M5 Ultra đã có thể đặt mua các bộ phận như bo mạch chủ, bộ cấp nguồn, quạt tản nhiệt, loa trong, mô-đun lưu trữ SSD độc lập cùng các cụm cổng kết nối Thunderbolt và USB-C.

Đối với dòng Mac mini chạy vi xử lý M6 và M5 Pro, danh mục sửa chữa tập trung vào các linh kiện phần cứng trọng yếu bao gồm bộ nguồn tích hợp, bo mạch chủ, hệ thống quạt làm mát và loa ngoài. Mọi quy trình đặt hàng đều liên kết trực tiếp với tài liệu kỹ thuật chuẩn, cung cấp hướng dẫn thao tác tháo lắp từng bước nhằm giảm thiểu nguy cơ phát sinh lỗi trong quá trình tự sửa chữa thiết bị.