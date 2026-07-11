Apple ngừng hỗ trợ phần cứng iPhone X, iPhone 5 và iPhone 4 (8GB): chủ máy cần lưu ý gì? Ngày 14/10/2026, Apple cập nhật danh mục sản phẩm iPhone lỗi thời toàn cầu: ba mẫu máy bị ngừng sửa chữa phần cứng và cung ứng linh kiện, nhưng vẫn dùng được.

Apple đã đưa iPhone X, iPhone 5 và iPhone 4 (8GB) vào danh mục sản phẩm lỗi thời trên toàn cầu. Từ nay, các cửa hàng chính hãng sẽ không còn được cấp phụ kiện để sửa chữa ba mẫu máy này. Thông tin nằm trong bản cập nhật ngày 14/10/2026 của tài liệu hỗ trợ “Obtaining service for your Apple product after an expired warranty”, nơi ba thiết bị được ghi vào mục “iPhone products obsolete worldwide” (sản phẩm iPhone lỗi thời trên toàn thế giới).

Hai cột mốc chuyển sang trạng thái lỗi thời trong năm 2026

Lộ trình này được triển khai qua hai đợt. Ngày 16/03/2026 (giờ Mỹ), iPhone 5 và iPhone 4 (8GB) là hai mẫu đầu tiên bị chuyển sang trạng thái lỗi thời. Đến ngày 13/08/2026 (giờ Mỹ), iPhone X chịu số phận tương tự.

Mẫu máy Thời điểm ra mắt Ngày chuyển sang lỗi thời (giờ Mỹ) iPhone 4 (8GB) Dòng iPhone 4 xuất hiện từ năm 2010 16/03/2026 iPhone 5 Năm 2012 16/03/2026 iPhone X 12/09/2017 13/08/2026

“Lỗi thời” nghĩa là gì trong chính sách của Apple?

Theo chính sách của Apple, lỗi thời là mức ngừng hỗ trợ nặng nề và mang tính quyết định nhất. Khi một thiết bị rơi vào nhóm này, hãng cắt toàn bộ dịch vụ hỗ trợ phần cứng và ngắt nguồn cung ứng linh kiện tới mọi đối tác kỹ thuật trên thế giới.

Quy định áp dụng đồng loạt và không có ngoại lệ cho dòng iPhone. Đặc quyền kéo dài thời gian thay pin khi đã lỗi thời chỉ dành cho máy tính xách tay Mac. Vì vậy, dù người dùng sẵn sàng trả phí, Apple Store và các trung tâm bảo hành ủy quyền vẫn từ chối tiếp nhận sửa chữa phần cứng cho ba mẫu máy này.

Ba mẫu máy gắn với những giai đoạn khác nhau của iPhone

iPhone X ra mắt ngày 12/09/2017 và là chiếc iPhone đầu tiên không có nút Home vật lý, định hình ngôn ngữ thiết kế cho các thế hệ sau. Máy dừng bán ngày 12/09/2018 sau khi iPhone XS và XS Max xuất hiện. iOS 16 là hệ điều hành lớn cuối cùng của máy, nhưng iPhone X vẫn nhận bản vá an ninh iOS 16.7.16 vào ngày 11/05/2026.

Hai mẫu cũ hơn có lịch sử dài hơn. iPhone 5 ra mắt năm 2012 và nằm trong danh sách vintage một thời gian dài trước khi bị loại hoàn toàn. Dòng iPhone 4 xuất hiện từ năm 2010, trong đó bản GSM 8GB màu đen từng bị xếp lỗi thời sớm hơn bản thông thường.

Ngày 16/03/2026, Apple xóa iPhone 4 (8GB) khỏi danh sách vintage và gộp thành mục “iPhone 4 GSM (8GB)”. Động thái này đặt dấu chấm hết cho mọi biến thể iPhone 4 trên toàn thế giới, gồm bản 8GB, 16GB, 32GB và CDMA.

Người dùng nên làm gì với chiếc iPhone cũ?

Trước hết, chủ máy nên xác minh chính xác model bằng cách vào Cài đặt > Cài đặt chung > Giới thiệu, hoặc tra cứu tại trang “Identify your iPhone model” của Apple.

Cần hiểu đúng rằng đây là việc ngừng hỗ trợ phần cứng, không phải Apple khóa máy từ xa. Điện thoại vẫn có thể khởi động và vận hành bình thường. Tuy nhiên, nếu hỏng linh kiện bo mạch, màn hình hay pin, người dùng chỉ còn cách tìm đến các cơ sở sửa chữa độc lập bên ngoài.