Apple nỗ lực đàm phán mua chip nhớ từ CXMT của Trung Quốc để hạ nhiệt giá MacBook Trước áp lực chi phí linh kiện tăng vọt, Apple đang vận động chính quyền Mỹ cho phép mua RAM từ doanh nghiệp Trung Quốc CXMT để ổn định giá thành cho dòng máy Mac.

Apple đang thực hiện các bước đi chiến lược nhằm thuyết phục chính quyền Mỹ cho phép mua chip nhớ từ ChangXin Memory Technologies (CXMT), một trong những nhà sản xuất DRAM hàng đầu Trung Quốc. Động thái này diễn ra trong bối cảnh giá linh kiện bán dẫn toàn cầu leo thang, gây áp lực lớn lên biên lợi nhuận của các dòng máy tính Mac.

Áp lực chi phí và sự trỗi dậy của hạ tầng trí tuệ nhân tạo

Theo báo cáo từ Financial Times, Apple đã bắt đầu làm việc với chính quyền Mỹ và Bộ Thương mại để đề nghị sử dụng RAM do CXMT sản xuất. Nguyên nhân chính bắt nguồn từ sự bùng nổ của các trung tâm dữ liệu phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI), khiến nguồn cung DRAM và NAND flash bị thắt chặt. Khi các nhà sản xuất ưu tiên linh kiện cho AI, thị trường máy tính cá nhân và điện thoại thông minh phải đối mặt với tình trạng khan hiếm và giá thành tăng cao.

Bên cạnh đó, vị thế của Apple trong chuỗi cung ứng cũng có sự thay đổi đáng kể. Hãng không còn giữ vị trí khách hàng lớn nhất của TSMC khi Nvidia vươn lên dẫn đầu. Nhu cầu khổng lồ về GPU phục vụ AI đã khiến Nvidia trở thành ưu tiên hàng đầu của nhà sản xuất chip lớn nhất thế giới, đẩy Apple vào thế khó trong việc đàm phán giá và duy trì sản lượng linh kiện giá rẻ.

Apple đã tăng giá nhiều MacBook và iPad do chi phí chip nhớ tăng vọt. Ảnh: The Verge.

Rào cản pháp lý từ danh sách đen của Bộ Quốc phòng Mỹ

Kế hoạch của Apple vấp phải trở ngại lớn khi CXMT hiện nằm trong "Danh sách đen 1260H" của Bộ Quốc phòng Mỹ. Doanh nghiệp này bị nghi ngờ có mối liên hệ với quân đội Trung Quốc. Mặc dù quy định hiện tại không cấm triệt để các giao dịch dân sự, việc hợp tác với một thực thể trong danh sách này có thể khiến Apple mất đi quyền cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho Bộ Quốc phòng Mỹ, một trong những khách hàng quan trọng của hãng.

Hơn nữa, tương lai pháp lý của CXMT tại thị trường Mỹ vẫn rất bấp bênh. Bộ Thương mại Mỹ từng cân nhắc đưa công ty này vào "Danh sách Thực thể" (Entity List), một biện pháp cấm vận toàn diện tương tự như trường hợp của Huawei. Dù kế hoạch này đang tạm hoãn để phục vụ các cuộc đàm phán thương mại, rủi ro bị siết chặt kiểm soát vẫn luôn hiện hữu trong năm 2025.

Bài toán cân bằng giữa lợi nhuận và chính trị

Đây không phải là lần đầu tiên Apple tìm cách bắt tay với các nhà cung cấp Trung Quốc đang chịu sức ép từ Washington. Vào năm 2022, hãng từng dự định sử dụng chip nhớ của YMTC cho iPhone, nhưng kế hoạch đã phải hủy bỏ sau làn sóng phản đối dữ dội từ các nghị sĩ Mỹ. Hiện tại, Chủ tịch Ủy ban Hạ viện về Trung Quốc, John Moolenaar, cũng lên tiếng cảnh báo rằng việc tăng cường phụ thuộc vào chuỗi cung ứng Trung Quốc là một bước đi sai lầm đối với ngành công nghệ Mỹ.

Về mặt kinh doanh, việc tìm kiếm thêm nguồn cung để giảm chi phí sản xuất được xem là lựa chọn hợp lý sau khi Apple vừa điều chỉnh tăng giá nhiều mẫu iPad và MacBook. Tuy nhiên, nỗ lực vận động này được dự báo sẽ gặp nhiều trở ngại lớn. Nếu đề xuất không được chấp thuận, áp lực chi phí linh kiện có thể tiếp tục đẩy giá thiết bị lên cao, khiến người tiêu dùng là bên chịu ảnh hưởng trực tiếp.