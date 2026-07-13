Apple Pencil thế hệ mới sẽ cho phép thay pin để tuân thủ quy định của EU Apple đang phát triển hai mẫu Apple Pencil mới nhằm cải thiện khả năng sửa chữa, dự kiến ra mắt cùng iPad vào năm 2027. Động thái này đánh dấu sự thay đổi lớn trong triết lý thiết kế của hãng dưới áp lực từ các quy định mới của Liên minh Châu Âu.

Apple được cho là đang chuẩn bị cho một bước ngoặt lớn trong thiết kế phụ kiện máy tính bảng. Theo báo cáo mới nhất từ Mark Gurman của Bloomberg, tập đoàn công nghệ Mỹ đang phát triển hai mẫu Apple Pencil thế hệ tiếp theo với trọng tâm là khả năng sửa chữa và thay thế linh kiện, thay vì chỉ tập trung vào các tính năng cảm biến mới.

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Dự kiến ra mắt vào nửa đầu năm 2027, hai mẫu Apple Pencil mới có mã hiệu nội bộ là B582 và B632. Sự xuất hiện của chúng sẽ đi kèm với các bản cập nhật dòng iPad thế hệ mới, đánh dấu chu kỳ nâng cấp sau khoảng 2-3 năm kể từ khi phiên bản Apple Pencil USB-C và Apple Pencil Pro hiện tại ra đời.

Mẫu B582: Đây là bản cập nhật cho dòng Apple Pencil phân khúc phổ thông, vốn đang sử dụng cổng sạc USB-C.

Đây là bản cập nhật cho dòng Apple Pencil phân khúc phổ thông, vốn đang sử dụng cổng sạc USB-C. Mẫu B632: Phiên bản kế nhiệm của Apple Pencil Pro. Khác với thế hệ trước vốn tập trung vào cảm biến bóp (squeeze) và phản hồi xúc giác (haptic feedback), mẫu B632 mới sẽ ưu tiên cấu trúc phần cứng cho phép bảo trì dễ dàng hơn.

Apple Pencil 2023

Áp lực từ các quy định về quyền sửa chữa của EU

Nguyên nhân chính dẫn đến sự thay đổi này không đến từ nhu cầu thị trường mà từ các rào cản pháp lý. Liên minh Châu Âu (EU) đã thông qua các quy định nghiêm ngặt yêu cầu các thiết bị điện tử tiêu dùng phải có pin dễ dàng tháo rời và thay thế bởi người dùng hoặc các kỹ thuật viên độc lập.

Trước đó, iFixit – tổ chức chuyên đánh giá khả năng sửa chữa thiết bị – đã liên tục chấm điểm thấp cho mọi mẫu Apple Pencil. Lý do chính là thiết kế nguyên khối gắn keo khiến việc thay thế pin khi bị chai trở nên bất khả thi mà không làm hỏng thiết bị. Việc chuyển sang thiết kế có thể thay pin sẽ giúp Apple tránh được các lệnh cấm kinh doanh tại thị trường Châu Âu, tương tự như cách hãng đã phải từ bỏ cổng Lightning để sang USB-C trên iPhone 15 vào năm 2023.

Bảng tóm tắt thông tin dự kiến về Apple Pencil thế hệ mới

Đặc điểm Apple Pencil (B582) Apple Pencil Pro mới (B632) Phân khúc Phổ thông / Entry-level Cao cấp / Chuyên nghiệp Thay đổi chính Cập nhật hiệu năng, chuẩn sạc Tối ưu khả năng thay pin Thời điểm ra mắt Nửa đầu năm 2027 Nửa đầu năm 2027 Mục tiêu thiết kế Tiêu chuẩn hóa Tuân thủ quy định EU

Xu hướng chung của ngành công nghệ điện tử

Apple không phải là nhà sản xuất duy nhất phải điều chỉnh lộ trình sản phẩm vì các quy định của EU. Nintendo cũng đã công bố các phiên bản mới cho máy chơi game Switch 2 và các phụ kiện đi kèm tại thị trường Châu Âu với thiết kế ưu tiên thay thế pin. Đáng chú ý, các mẫu máy mới của Nintendo có thể sẽ nặng hơn một chút do cấu trúc module pin thay vì dán cố định.

Việc Apple Pencil cho phép thay pin không chỉ giúp kéo dài tuổi thọ sản phẩm mà còn giảm thiểu rác thải điện tử. Đối với người dùng chuyên nghiệp, đây là một cải tiến đáng giá khi họ không còn phải mua mới hoàn toàn một chiếc bút đắt tiền chỉ vì vấn đề suy giảm dung lượng pin sau vài năm sử dụng.

Mặc dù thời điểm ra mắt còn cách xa, nhưng những thông tin rò rỉ này cho thấy Apple đang dần thích nghi với kỷ nguyên "công nghệ bền vững", nơi khả năng sửa chữa trở thành một tiêu chuẩn bắt buộc thay vì là một tùy chọn phụ.