Apple phát hành bản cập nhật iOS 26.6 vá lỗ hổng nghiêm trọng và tối ưu hóa hệ thống Apple chính thức tung ra bản cập nhật iOS 26.6 tập trung sửa lỗi bảo mật MediaRemote, ngăn website theo dõi và tối ưu hóa Spotlight trước khi ra mắt iOS 27.

Apple vừa chính thức phát hành bản cập nhật iOS 26.6 và iPadOS 26.6 cho các thiết bị hỗ trợ, khuyến nghị người dùng nâng cấp sớm để vá hàng loạt lỗ hổng bảo mật nguy hiểm và tối ưu hóa hiệu năng hệ thống. Dù không đi kèm tính năng mới, phiên bản này giữ vai trò quan trọng trong việc hoàn thiện hệ điều hành trước khi thế hệ tiếp theo ra mắt.

Cơ chế bảo mật mới: Triệt hạ lỗ hổng cấp độ root và bảo vệ dữ liệu WebKit

Trọng tâm của bản cập nhật iOS 26.6 nằm ở các bản vá an ninh quan trọng. Đáng chú ý nhất là việc khắc phục sự cố liên quan đến MediaRemote, một lỗ hổng có thể tạo điều kiện cho các phần mềm độc hại lợi dụng để chiếm quyền truy cập cấp cao nhất (root) trên thiết bị nếu không được xử lý kịp thời.

Bên cạnh đó, Apple cũng xử lý triệt để lỗi cho phép các ứng dụng giả mạo vượt qua quy trình kiểm tra an toàn của hệ điều hành. Bản nâng cấp dành cho trình duyệt WebKit đi kèm giúp ngăn chặn nguy cơ các trang web độc hại theo dõi hành vi hoặc phát hiện lịch sử duyệt web của người dùng.

iOS 26.6 đã bắt đầu được triển khai đến người dùng iPhone tương thích

Tối ưu hóa hệ thống và bước đệm hướng tới iOS 27

Ngoài việc tăng cường hàng rào bảo vệ, iOS 26.6 mang đến nhiều cải tiến nhằm nâng cao tính ổn định cho toàn bộ hệ thống và tối ưu hóa lại chỉ mục tìm kiếm Spotlight. Đáng lưu ý, tính năng tối ưu Spotlight này được áp dụng riêng cho các mẫu iPhone 15 trở lên nhờ sự phối hợp với trợ lý Siri tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI).

Đây được xác định là bản cập nhật hoàn thiện cuối cùng của chu kỳ iOS 26 trước khi Apple công bố iOS 27 và iPadOS 27 vào mùa thu năm nay. Hãng cũng xác nhận toàn bộ các dòng iPhone đang hỗ trợ iOS 26 vẫn sẽ tiếp tục đủ điều kiện nâng cấp lên thế hệ hệ điều hành tiếp theo.

Hướng dẫn cài đặt bản cập nhật iOS 26.6

Để đảm bảo an toàn dữ liệu và giúp thiết bị vận hành ổn định nhất, người dùng được khuyến nghị nên chủ động nâng cấp phiên bản mới càng sớm càng tốt.

Thao tác cài đặt được thực hiện đơn giản bằng cách truy cập vào ứng dụng Cài đặt trên thiết bị, chọn Cài đặt chung, sau đó vào mục Cập nhật phần mềm và làm theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình.