Apple phát hành bản cập nhật iOS 27.2: Tích hợp SynthID cùng hàng loạt tiện ích thông minh Bản cập nhật iOS 27.2 chính thức ra mắt mang đến công nghệ nhận diện AI SynthID, hỗ trợ ngữ cảnh Messages và tính năng độc quyền cho thiết bị iPhone Duo.

Apple vừa chính thức phát hành bản cập nhật iOS 27.2 và iPadOS 27.2 dành cho người dùng các thiết bị tương thích. Đây là cột mốc nâng cấp lớn đầu tiên kể từ thời điểm hệ điều hành iOS 27 được giới thiệu, tập trung vào việc bổ sung các năng lực trí tuệ nhân tạo, tối ưu hóa các ứng dụng hệ thống và nâng cao trải nghiệm liên lạc hàng ngày.

Apple phát hành iOS 27.2

Công nghệ nhận diện hình ảnh AI SynthID và nâng cấp trên ứng dụng Photos

Điểm nhấn công nghệ đáng chú ý nhất trên ứng dụng Photos (Ảnh) trong đợt phát hành lần này là việc tích hợp giải pháp đóng dấu kỹ thuật số SynthID. Công nghệ này cho phép hệ thống tự động phát hiện, phân tích và đánh dấu các hình ảnh được khởi tạo hoặc chỉnh sửa thông qua các mô hình trí tuệ nhân tạo (AI), mang lại tính minh bạch dữ liệu cao hơn cho người dùng trong quá trình duyệt thư viện ảnh.

Bên cạnh đó, ứng dụng Photos cũng bổ sung các tính năng quản lý thực tế cho tính năng Album được chia sẻ (Shared Albums). Người dùng hiện có thể trực tiếp chỉnh sửa phần chú thích ảnh trong các album chung, đồng thời nhận thông báo cảnh báo sớm trước thời điểm album đến hạn tự động hết hạn lưu trữ.

Tối ưu hóa ngữ cảnh thông minh trên Messages và FaceTime

Trên ứng dụng Messages (Tin nhắn), tính năng Suggestions (Gợi ý) mới ứng dụng khả năng phân tích ngữ cảnh theo thời gian thực để đưa ra các đề xuất hành động trực tiếp trong cuộc hội thoại. Khi phát hiện các nội dung trao đổi liên quan đến lịch trình hoặc cuộc hẹn, hệ thống sẽ chủ động hiển thị phím tắt tạo lời mời trên ứng dụng Calendar (Lịch), giúp rút ngắn thao tác thiết lập thủ công.

Đối với ứng dụng gọi thoại FaceTime, bản cập nhật mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ bằng cách cho phép tích hợp trực tiếp phiên dịch viên ngôn ngữ ký hiệu của bên thứ ba vào luồng video. Bổ sung kỹ thuật này tạo điều kiện thuận lợi cho người khiếm thính hoặc gặp trở ngại về thính giác giao tiếp mượt mà hơn.

Giao diện điều hướng mới và hồ sơ người dùng trên các dịch vụ giải trí

Hệ sinh thái giải trí trên iOS 27.2 gồm Podcasts, Games và Apple TV đều nhận được giao diện điều hướng được tinh chỉnh lại nhằm tối ưu hóa thao tác tìm kiếm nội dung. Riêng trên Apple TV, tính năng hồ sơ đơn giản (Simple Profiles) đã được triển khai, cho phép thiết lập không gian tài khoản riêng biệt để cá nhân hóa đề xuất theo từng thành viên sử dụng thiết bị.

Hỗ trợ phần cứng chuyên biệt cho thiết bị iPhone Duo

Phiên bản iOS 27.2 đặc biệt mang lại hai nâng cấp phần cứng - phần mềm quan trọng cho dòng máy iPhone Duo. Thiết bị này hiện đã hỗ trợ đầy đủ bút cảm ứng Apple Pencil, phục vụ các thao tác ghi chú và thao tác vẽ đồ họa chính xác trên màn hình. Đồng thời, tính năng Edge Light cũng được kích hoạt, sử dụng dải sáng viền màn hình để bổ trợ chiếu sáng khuôn mặt người dùng trong các cuộc gọi video trong điều kiện thiếu sáng.

Phân hệ / Ứng dụng Tính năng mới trên iOS 27.2 Mục đích kỹ thuật Ứng dụng Photos Tích hợp SynthID, sửa chú thích Shared Albums Nhận biết ảnh tạo từ AI, quản lý album chung Ứng dụng Messages Tính năng Suggestions theo ngữ cảnh Tự động hóa tác vụ như tạo lịch hẹn Ứng dụng FaceTime Hỗ trợ phiên dịch viên ngôn ngữ ký hiệu bên thứ ba Mở rộng tính năng trợ năng cho giao tiếp iPhone Duo Hỗ trợ Apple Pencil và tính năng Edge Light Tối ưu hóa tương tác bút và chiếu sáng cuộc gọi Apple TV & Giải trí Giao diện mới, bổ sung Simple Profiles Cá nhân hóa trải nghiệm giải trí gia đình

Phát hành song song iOS 26.7.2 và hướng dẫn cài đặt

Song song với bản cập nhật thế hệ mới, Apple cũng phát hành phiên bản cập nhật phụ trợ iOS 26.7.2 nhằm khắc phục các lỗ hổng bảo mật và nâng cao tính ổn định cho các thế hệ thiết bị phần cứng cũ hơn chưa thể lên đời hệ điều hành mới.

Để nâng cấp lên iOS 27.2 hoặc iPadOS 27.2, người dùng có thể thực hiện trực tiếp thông qua giao thức cập nhật qua mạng (OTA) bằng cách truy cập vào Cài đặt (Settings) > Cài đặt chung (General) > Cập nhật phần mềm (Software Update), sau đó làm theo hướng dẫn để tải về và cài đặt gói nâng cấp.