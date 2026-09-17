Apple phát hành bản thử nghiệm iOS 27.2 beta 1: Nâng cấp AI cho Siri và bảo mật thông minh Bản thử nghiệm iOS 27.2 beta 1 vừa ra mắt mang đến loạt tính năng trí tuệ nhân tạo mới cho Siri, công cụ sửa mật khẩu tự động và giao diện ứng dụng Sức khỏe mới.

Chỉ hai ngày sau khi phiên bản iOS 27 chính thức ra mắt toàn cầu, Apple đã phát hành bản thử nghiệm đầu tiên của hệ điều hành iOS 27.2 và iPadOS 27.2 dành cho giới phát triển. Động thái triển khai nhanh chóng này phản ánh nỗ lực của hãng công nghệ Mỹ trong việc hoàn thiện các tính năng phần mềm thế hệ mới và bổ sung những công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) từng bị dời lại.

Apple phát hành iOS 27.2 beta 1

Quy trình tiếp cận bản cập nhật dành cho nhà phát triển

Bản dựng beta đầu tiên hiện đã có sẵn trên hệ thống phân phối phần mềm của Apple. Các lập trình viên sở hữu tài khoản nhà phát triển (Apple Developer) có thể cài đặt trực tiếp trên thiết bị tương thích.

Để cập nhật, người dùng cần vào phần Cài đặt, chọn mục Cài đặt chung, sau đó chuyển đến Cập nhật phần mềm và bật tùy chọn nhận các bản thử nghiệm dành cho nhà phát triển của hệ điều hành iOS 27. Quá trình tải về và cài đặt sẽ diễn ra qua phương thức trực tuyến (OTA).

Bản thử nghiệm mới nhất của hệ điều hành iOS 27 đã được tung ra cho các nhà phát triển

Bổ sung tính năng AI cho Siri và tối ưu khả năng bảo mật

Trọng tâm kỹ thuật của iOS 27.2 nằm ở việc mở rộng khả năng xử lý ngôn ngữ tự nhiên cho trợ lý ảo Siri. Theo kế hoạch, Apple sẽ tích hợp thêm 5 ngôn ngữ mới bao gồm tiếng Pháp, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Bồ Đào Nha và tiếng Tây Ban Nha. Việc mở rộng này dự kiến diễn ra ngay trong tháng 10, giúp người dùng tại nhiều quốc gia tương tác liền mạch hơn với hệ thống AI trên máy.

Bên cạnh cải tiến giọng nói, hai tính năng AI từng bị tạm hoãn trên bản phát hành iOS 27 tiêu chuẩn đã được đưa trở lại bản beta này:

Gợi ý theo ngữ cảnh trong Tin nhắn: Hệ thống AI phân tích luồng hội thoại để đưa ra các đề xuất phản hồi và tác vụ thông minh theo thời gian thực.

Hệ thống AI phân tích luồng hội thoại để đưa ra các đề xuất phản hồi và tác vụ thông minh theo thời gian thực. Tự động xử lý mật khẩu yếu: Cơ chế bảo mật mới ứng dụng mô hình máy học để phát hiện các chuỗi mật khẩu có độ an toàn thấp hoặc từng nằm trong các vụ rò rỉ dữ liệu, từ đó hỗ trợ người dùng khắc phục ngay lập tức.

iOS 27.2 hứa hẹn mang đến nhiều thay đổi thú vị

Kỳ vọng thay đổi giao diện ứng dụng Sức khỏe và lộ trình phát hành

Ngoài các thuật toán trí tuệ nhân tạo, Apple cũng đang tiến hành tái cấu trúc giao diện ứng dụng Sức khỏe (Apple Health). Bản cập nhật hướng đến bố cục hiển thị trực quan hơn, giúp người dùng dễ dàng theo dõi các chỉ số sinh trắc học và lịch sử hoạt động thể chất hàng ngày.

Dựa trên lộ trình bổ sung các gói ngôn ngữ vào tháng 10, phiên bản chính thức của hệ điều hành iOS 27.2 nhiều khả năng sẽ được phát hành rộng rãi tới toàn bộ người dùng thiết bị Apple trên toàn cầu vào khoảng giữa hoặc cuối tháng 10 năm nay.