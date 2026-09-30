Apple phát hành bản vá iOS 27.0.1 xử lý lỗi Face ID tự khởi động lại trên iPhone 18 Pro Bản cập nhật iOS 27.0.1 vừa được tung ra nhằm khắc phục lỗi Face ID khiến iPhone 18 Pro sập nguồn và hiện tượng sai màu ảnh chụp, song một số máy vẫn còn lỗi.

Chỉ hai tuần sau khi trình làng hệ điều hành iOS 27, Apple đã khẩn cấp phát hành bản cập nhật iOS 27.0.1 nhằm xử lý hàng loạt vấn đề kỹ thuật nghiêm trọng xuất hiện trên thế hệ điện thoại mới nhất. Sự cố đáng chú ý nhất tập trung vào cơ chế vận hành của Face ID trên bộ đôi iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max, khiến thiết bị liên tục khởi động lại ngoài ý muốn.

Sự cố sập nguồn từ hệ thống Face ID dưới màn hình

Theo công bố chính thức từ Apple, hệ thống xác thực khuôn mặt trên dòng máy cao cấp này gặp lỗi xử lý khi nhận diện thất bại. Thông thường, khi không thể nhận diện khuôn mặt, thiết bị sẽ phản hồi để yêu cầu người dùng thử lại hoặc nhập mật khẩu dự phòng. Tuy nhiên trên các thiết bị gặp sự cố, màn hình cảm ứng bị vô hiệu hóa hoàn toàn trước khi toàn bộ hệ thống tự động tắt nguồn và khởi động lại.

iPhone 18 Pro.

Đáng chú ý, thế hệ iPhone 18 series đánh dấu sự chuyển dịch về mặt công nghệ phần cứng khi Apple lần đầu đưa cụm camera hồng ngoại của Face ID xuống dưới tấm nền màn hình. Cải tiến này giúp tối ưu hóa không gian hiển thị và thu hẹp đáng kể kích thước của khu vực Dynamic Island. Sự thay đổi kết cấu vật lý đi kèm thuật toán xử lý ánh sáng qua lớp màn hình được cho là yếu tố làm tăng độ phức tạp trong khâu kiểm soát tín hiệu.

Các lỗi hệ thống được điều chỉnh trong iOS 27.0.1

Bên cạnh lỗi nhận diện khuôn mặt nghiêm trọng, bản nâng cấp nhỏ này còn tập trung khắc phục một số trục trặc về hiển thị và thao tác đã được người dùng ghi nhận kể từ thời điểm phát hành bản iOS 27 đầu tiên.

Hạng mục lỗi Biểu hiện kỹ thuật Tình trạng sau cập nhật iOS 27.0.1 Xác thực Face ID Tê liệt cảm ứng và tự khởi động lại khi quét lỗi Đã bổ sung bản vá, tiếp tục theo dõi Thu phóng camera 2x Sai lệch hệ màu sắc khi chụp ảnh thực tế Được căn chỉnh lại thuật toán hiển thị Giao diện điều khiển Treo đơ khi mở Trung tâm thông báo/điều khiển Đã tối ưu hóa phản hồi thao tác cảm ứng

Đối với hệ thống máy ảnh, hiện tượng sai lệch màu sắc xuất hiện cục bộ ở mốc thu phóng 2x đã được tinh chỉnh lại thuật toán. Ngoài ra, tình trạng treo đơ khung hình khi người dùng vuốt mở Trung tâm thông báo hoặc Trung tâm điều khiển cũng được hãng công nghệ đưa vào diện xử lý trong đợt cập nhật này.

Thách thức tối ưu hóa phần cứng mới

Dù thời gian phản ứng từ phía nhà sản xuất diễn ra nhanh chóng, vấn đề dường như vẫn chưa được giải quyết triệt để trên mọi thiết bị. Ghi nhận từ trang tin công nghệ Digital Trends cho thấy một lượng người dùng vẫn phản ánh hiện tượng bất thường tương tự dù đã hoàn tất cài đặt bản nâng cấp iOS 27.0.1.

Hiện tại, Apple vẫn chưa đưa ra kết luận chính thức về việc lỗi bắt nguồn từ thuật toán phần mềm đơn thuần hay do cụm linh kiện cảm biến đặt dưới màn hình cần thời gian thích ứng dài hơn. Trong các giai đoạn tiếp theo, hãng sẽ phải tiếp tục theo dõi các báo cáo kỹ thuật từ người dùng thực tế nhằm đưa ra giải pháp toàn diện cho nền tảng iOS 27.