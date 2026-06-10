Apple phát hành firmware beta cho AirPods hỗ trợ tính năng EQ tùy chỉnh trên iOS 27 Bản cập nhật firmware thử nghiệm mới dành cho AirPods Pro và AirPods 4 cho phép người dùng trải nghiệm sớm tính năng EQ tùy chỉnh và đồng bộ GymKit trước khi iOS 27 ra mắt.

Apple vừa chính thức phát hành phiên bản firmware beta mới cho các dòng tai nghe AirPods, ngay sau khi công bố hệ điều hành iOS 27 tại sự kiện WWDC 2026. Bản cập nhật này đóng vai trò chuẩn bị nền tảng kỹ thuật để triển khai những cải tiến quan trọng về âm thanh và khả năng tương tác thiết bị trong hệ sinh thái của hãng.

Apple phát hành firmware beta mới cho tai nghe AirPods

Những nâng cấp trọng tâm trên iOS 27 dành cho AirPods

Với phiên bản iOS 27, Apple tiếp tục mở rộng khả năng cá nhân hóa trải nghiệm người dùng thông qua hai tính năng đáng chú ý: bộ cân bằng âm thanh (EQ) tùy chỉnh và khả năng đồng bộ hóa với Apple GymKit. Những nâng cấp này cho phép người dùng điều chỉnh chất âm sâu hơn theo sở thích cá nhân và tối ưu hóa việc theo dõi dữ liệu luyện tập khi kết nối với các thiết bị phòng gym tương thích.

Để trải nghiệm sớm các tính năng này, thiết bị yêu cầu iPhone phải chạy hệ điều hành iOS 27 bản thử nghiệm dành cho nhà phát triển. Hiện tại, bản firmware beta mới đã khả dụng cho các dòng sản phẩm bao gồm AirPods Pro 3, AirPods Pro 2 và AirPods 4.

AirPods Pro 3 hiện là tai nghe true wireless cao cấp nhất của Apple

Quy trình cập nhật phần mềm được đơn giản hóa

Thay vì quy trình phức tạp phải thông qua phần mềm Xcode trên máy Mac như trước đây, Apple đã tích hợp tùy chọn cập nhật trực tiếp vào giao diện người dùng. Người dùng có thể đăng ký nhận các bản thử nghiệm ngay trong phần cài đặt của AirPods trên iPhone.

Cụ thể, trong ứng dụng Cài đặt, một mục mới mang tên “Cập nhật Beta cho AirPods” đã được bổ sung. Tại đây, người dùng chỉ cần kích hoạt lựa chọn tham gia chương trình thử nghiệm, hệ thống sẽ tự động tải và cài đặt firmware mới trong nền khi tai nghe đang sạc và ở gần iPhone.

Firmare beta mới hỗ trợ một số tính năng mới của iOS 27

Lưu ý quan trọng khi sử dụng phiên bản Beta

Dù việc tiếp cận tính năng mới trở nên dễ dàng hơn, người dùng cần lưu ý rằng firmware beta là phiên bản phần mềm chưa hoàn thiện. Trong quá trình sử dụng, thiết bị có thể gặp phải các vấn đề về độ ổn định, lỗi kết nối hoặc ảnh hưởng đến thời lượng pin. Đối với những người dùng sử dụng AirPods làm thiết bị liên lạc chính hàng ngày, việc chờ đợi bản cập nhật chính thức vào mùa thu sẽ là lựa chọn an toàn hơn.

Dưới đây là thông số kỹ thuật chi tiết của dòng AirPods Pro 3, thiết bị cao cấp nhất đang hỗ trợ bản firmware thử nghiệm này:

Thông số Chi tiết Khử tiếng ồn Hiệu quả gấp 2 lần AirPods Pro 2 Cảm biến sức khỏe Hỗ trợ đo nhịp tim khi tập luyện Độ bền Chuẩn chống nước, bụi IP57 Thời lượng pin Lên đến 8 giờ (khi bật ANC) Tính năng tìm kiếm Phạm vi chính xác tăng 1,5 lần

Việc liên tục cập nhật firmware cho thấy chiến lược của Apple trong việc nâng cấp giá trị phần cứng thông qua tối ưu hóa phần mềm, giúp các dòng tai nghe cũ và mới đều có thể tiếp cận với những công nghệ âm thanh hiện đại nhất.