Apple phát hành iOS 16.7.15 và iOS 15.8.7 cho các mẫu iPhone và iPad đời cũ Các bản cập nhật phần mềm mới nhất từ Apple tập trung vào việc vá lỗi bảo mật quan trọng, đảm bảo an toàn cho người dùng đang sử dụng các thiết bị iPhone và iPad cũ.

Apple vừa chính thức phát hành chuỗi bản cập nhật phần mềm mới bao gồm iOS 16.7.15, iPadOS 16.7.15, iOS 15.8.7 và iPadOS 15.8.7. Đây là các phiên bản được thiết kế chuyên biệt cho những dòng iPhone và iPad đời cũ, vốn không còn khả năng nâng cấp lên các hệ điều hành mới nhất hiện nay.

Apple phát hành iOS mới cho nhiều mẫu iPhone cũ

Tập trung củng cố hệ thống và bảo vệ dữ liệu người dùng

Theo ghi chú phát hành từ Apple, các bản cập nhật lần này chủ yếu tập trung vào việc củng cố hệ thống và vá các lỗ hổng bảo mật quan trọng. Đây là động thái nhằm đảm bảo những thiết bị đã ra mắt nhiều năm vẫn duy trì được mức độ an toàn cần thiết trước các nguy cơ tiềm ẩn, giúp người dùng tiếp tục sử dụng máy ổn định và bảo mật.

Việc tung ra các bản vá lỗi cho thiết bị cũ là minh chứng cho chính sách hỗ trợ phần mềm dài hạn của Apple. Mặc dù công ty cam kết cung cấp các bản cập nhật bảo mật trong ít nhất 5 năm kể từ khi ra mắt, nhưng thực tế thời gian hỗ trợ thường kéo dài hơn đáng kể. Điển hình là đầu năm nay, mẫu iPhone 5s vẫn nhận được bản cập nhật phần mềm dù đã ra mắt tới 13 năm.

iPhone 5s gần đây nhận được bản cập nhật phần mềm mới

Hướng dẫn cài đặt bản cập nhật mới

Để tiến hành nâng cấp, người dùng chỉ cần truy cập vào ứng dụng Cài đặt, chọn mục Cài đặt chung và nhấn vào Cập nhật phần mềm. Quá trình nâng cấp diễn ra khá đơn giản và chỉ mất vài phút để hoàn tất. Đối với những thiết bị đã kích hoạt tính năng cập nhật tự động, hệ thống sẽ tự động tải xuống và cài đặt bản phần mềm mới trong vài ngày tới.

Các chuyên gia khuyến cáo người dùng đang sử dụng các thiết bị trong danh sách hỗ trợ nên thực hiện cập nhật ngay lập tức để đảm bảo thiết bị được bảo vệ bởi các bản vá bảo mật mới nhất từ Apple.