Apple phát hành iOS 26.3: Nâng cấp quyền riêng tư và tối ưu chuyển đổi dữ liệu từ Android Bản cập nhật iOS 26.3 mang đến tính năng bảo mật vị trí mới cho chip C1, mở rộng tùy chỉnh hình nền và chuẩn bị cho đợt nâng cấp Siri tích hợp trí tuệ nhân tạo.

Apple vừa chính thức phát hành iOS 26.3, bản cập nhật lớn thứ ba dành cho hệ điều hành iPhone. Đây được xem là bước chuẩn bị chiến lược cuối cùng trước khi hãng tung ra bản nâng cấp quan trọng cho trợ lý ảo Siri, đồng thời tập trung mạnh vào việc tối ưu hóa khả năng tương tác giữa các hệ sinh thái khác nhau.

Cải tiến khả năng chuyển đổi dữ liệu và tùy biến cá nhân

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trên iOS 26.3 là phương thức chuyển đổi dữ liệu linh hoạt hơn giữa iPhone và các thiết bị Android. Tính năng này giúp người dùng mới dễ dàng tiếp cận hệ sinh thái Apple mà không gặp rào cản về việc đồng bộ thông tin. Bên cạnh đó, Apple cũng bổ sung thêm nhiều tùy chọn cá nhân hóa cho thư viện hình nền Thiên văn và Thời tiết, mang lại trải nghiệm thị giác mới mẻ hơn.

Trước đó, lộ trình cập nhật của Apple đã ghi nhận phiên bản iOS 26.2 vào tháng 12 và iOS 26.2.1 vào tháng 1. Các bản cập nhật này chủ yếu tập trung vào việc tinh chỉnh giao diện Liquid Glass và mở rộng các tính năng tùy biến cho hệ thống CarPlay.

Cập nhật iOS 26.3: Nâng cao trải nghiệm iPhone cùng tính năng độc đáo (Nguồn: Internet)

Nâng cao bảo mật với chip Apple C1 và C1X

Về mặt kỹ thuật, iOS 26.3 giới thiệu một công cụ bảo mật chuyên sâu dành riêng cho các thiết bị sử dụng modem Apple C1 và C1X. Cụ thể, người dùng iPhone và iPad giờ đây có thể chủ động giới hạn dữ liệu vị trí chính xác khi chia sẻ với các nhà cung cấp dịch vụ di động. Đây là nỗ lực mới nhất của Apple trong việc thắt chặt quyền riêng tư, giúp người dùng kiểm soát tốt hơn các thông tin nhạy cảm trước nhà mạng.

Kỳ vọng vào sự đột phá của Siri và Apple Intelligence

Dù iOS 26.3 đem lại nhiều cải tiến thực dụng, cộng đồng công nghệ vẫn đang đổ dồn sự chú ý vào phiên bản iOS 26.4 sắp tới. Đây dự kiến sẽ là cột mốc đầu tiên đánh dấu sự lột xác của Siri thông qua việc tích hợp các mô hình ngôn ngữ lớn. Theo thỏa thuận hợp tác gần đây, Apple sẽ sử dụng nền tảng Gemini của Google để làm động lực cho các tính năng thông minh mới và hệ thống Apple Intelligence.

Dự kiến, phiên bản beta đầu tiên của iOS 26.4 sẽ được ra mắt vào tuần cuối cùng của tháng 2, hứa hẹn mang đến cuộc cách mạng về cách người dùng tương tác với trí tuệ nhân tạo trên di động.