Apple phát hành iOS 26.3.1: Hỗ trợ màn hình Studio Display và sửa các lỗi bảo mật quan trọng Bản cập nhật iOS 26.3.1 vừa được Apple tung ra nhằm hỗ trợ dòng màn hình Studio Display mới, đồng thời vá các lỗ hổng bảo mật và tối ưu hóa hiệu năng cho iPhone.

Apple vừa chính thức phát hành bản cập nhật iOS 26.3.1 cho người dùng iPhone trên toàn thế giới. Đây là phiên bản phần mềm tập trung vào việc tối ưu hóa hệ thống, sửa lỗi tồn đọng và bổ sung khả năng tương thích cho các thiết bị ngoại vi mới trong hệ sinh thái của hãng.

Những thay đổi quan trọng trên iOS 26.3.1

Dù không mang đến các tính năng mới đột phá như phiên bản iOS 26.3 ra mắt cách đây hai tuần, iOS 26.3.1 đóng vai trò then chốt trong việc duy trì sự ổn định của thiết bị. Theo ghi chú từ Apple, thay đổi lớn nhất trong bản cập nhật này là việc bổ sung hỗ trợ đầy đủ cho màn hình Studio Display và Studio Display XDR vừa được trình làng.

Apple phát hành iOS 26.3.1

Bên cạnh đó, Apple cũng tập trung vào việc vá các lỗ hổng bảo mật quan trọng. Mặc dù chi tiết cụ thể về các lỗ hổng này chưa được công bố nhằm đảm bảo an toàn cho người dùng chưa kịp nâng cấp, nhưng hãng khuyến cáo mọi người nên cập nhật sớm để bảo vệ dữ liệu cá nhân. Phiên bản này cũng được kỳ vọng sẽ cải thiện hiệu năng tổng thể, giúp iPhone hoạt động mượt mà hơn trong các tác vụ hàng ngày.

Hướng dẫn cách cập nhật iOS 26.3.1

Hiện tại, người dùng sở hữu các mẫu iPhone tương thích đã có thể tải về và cài đặt trực tiếp thông qua giao thức OTA (Over-the-Air). Để thực hiện quá trình nâng cấp, người dùng cần làm theo các bước sau:

Truy cập vào ứng dụng Cài đặt (Settings).

(Settings). Chọn mục Cài đặt chung (General).

(General). Nhấn vào Cập nhật phần mềm (Software Update).

Hệ thống sẽ tự động kiểm tra và hiển thị bản cập nhật iOS 26.3.1. Trước khi tiến hành, người dùng nên đảm bảo thiết bị còn trên 50% pin hoặc đang kết nối với bộ sạc, đồng thời sử dụng đường truyền Wi-Fi ổn định để tránh gián đoạn trong quá trình tải về.

Việc Apple liên tục tung ra các bản vá lỗi nhỏ ngay sau các phiên bản lớn cho thấy sự chú trọng của hãng đối với trải nghiệm người dùng và tính an toàn của hệ điều hành. Sau iOS 26.3.1, Apple hiện cũng đang trong quá trình thử nghiệm iOS 26.4 beta với nhiều tính năng hứa hẹn sẽ xuất hiện trong tương lai gần.