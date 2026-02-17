Apple phát hành iOS 26.4 beta 1: Tập trung vào cải tiến Siri và hệ thống Emoji mới Apple vừa chính thức tung ra bản thử nghiệm đầu tiên của iOS 26.4 và iPadOS 26.4 dành cho các nhà phát triển, mang đến kỳ vọng về những tính năng AI đột phá và bộ biểu tượng cảm xúc mới.

Chỉ chưa đầy một tuần sau khi phát hành iOS 26.3, Apple đã tiếp tục tung ra bản beta đầu tiên của iOS 26.4 và iPadOS 26.4 dành cho cộng đồng nhà phát triển. Tốc độ cập nhật dày đặc này cho thấy nỗ lực của hãng trong việc đẩy nhanh chu kỳ hoàn thiện phần mềm và bổ sung các tính năng mới ngay trong giai đoạn đầu năm.

Quy trình cập nhật cho nhà phát triển

Hiện tại, các nhà phát triển đã đăng ký có thể tải về bản thử nghiệm mới bằng cách truy cập vào mục Cài đặt > Cài đặt chung > Cập nhật phần mềm trên iPhone hoặc iPad. Việc Apple phát hành bản beta 1 ngay sau phiên bản chính thức trước đó cho thấy hãng đang ưu tiên tối ưu hóa trải nghiệm người dùng thông qua các phản hồi sớm từ giới lập trình.

Apple phát hành iOS 26.4 beta 1

Kỳ vọng về Siri thông minh và các tính năng AI

Tâm điểm của bản cập nhật iOS 26.4 nằm ở những cải tiến dành cho Siri. Theo các thông tin được giới thiệu tại WWDC 2024, Apple dự kiến mang đến một phiên bản Siri cá nhân hóa và thông minh hơn nhờ tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI). Tuy nhiên, một số nguồn tin kỹ thuật cho biết hãng có thể đang gặp phải các trở ngại nhất định, khiến một phần tính năng AI cao cấp có khả năng bị lùi sang phiên bản iOS 26.5 hoặc iOS 27.

Dù vậy, iOS 26.4 vẫn được dự báo sẽ bao gồm các công cụ tạo hình ảnh dựa trên AI và khả năng tìm kiếm web thông minh hơn. Đây là bước đệm quan trọng để Apple hoàn thiện hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo của mình trên các thiết bị di động.

Bổ sung bộ Emoji mới và cải tiến giao diện

Bên cạnh các nâng cấp về hệ thống, iOS 26.4 còn mang đến sự thay đổi thú vị về mặt thị giác với loạt emoji mới. Danh sách các biểu tượng được bổ sung bao gồm kèn trombone, rương kho báu, cá voi sát thủ, sạt lở đất và nhân vật Bigfoot. Những thay đổi này dù nhỏ nhưng luôn nhận được sự quan tâm lớn từ người dùng phổ thông.

Phiên bản iOS 26.4 mới có thể mang đến nhiều thay đổi thú vị

Lộ trình phát hành bản công khai

Mặc dù phiên bản hiện tại chỉ giới hạn cho các nhà phát triển, Apple thường có truyền thống phát hành bản Beta Public (thử nghiệm công khai) sau khoảng một đến hai tuần. Người dùng phổ thông muốn trải nghiệm sớm các tính năng AI và emoji mới có thể đăng ký chương trình thử nghiệm của Apple trong thời gian tới. Việc ra mắt iOS 26.4 được xem là một trong những cột mốc quan trọng nhất của hệ điều hành iOS 26 trong năm nay.