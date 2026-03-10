Apple phát hành iOS 26.4 beta 4: Nâng cấp Apple Music và tăng cường bảo mật RCS Bản thử nghiệm thứ tư của iOS 26.4 mang đến tính năng tạo danh sách nhạc bằng văn bản, hỗ trợ video podcast gốc và mã hóa đầu cuối cho giao thức nhắn tin RCS.

Apple vừa chính thức phát hành bản thử nghiệm thứ tư của iOS 26.4 và iPadOS 26.4 dành cho các nhà phát triển. Đáng chú ý, bản cập nhật này xuất hiện chỉ một tuần sau khi bản beta 3 ra mắt, cho thấy hãng đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện phần mềm trước khi phát hành phiên bản chính thức đến người dùng toàn cầu.

Apple phát hành iOS 26.4 beta 4

Nâng cấp trải nghiệm Apple Music và Podcasts

Điểm nhấn lớn nhất trong iOS 26.4 beta 4 là tính năng Playlist Playground trên Apple Music. Công cụ này cho phép người dùng tạo danh sách phát thông minh dựa trên mô tả bằng văn bản về tâm trạng, ý tưởng hoặc hoạt động cụ thể. Bên cạnh đó, mục Concerts Near You cũng được bổ sung nhằm gợi ý các buổi hòa nhạc dựa trên vị trí địa lý của người dùng, đi kèm giao diện album và playlist được làm mới sống động hơn.

Ứng dụng Apple Podcasts cũng nhận được nâng cấp quan trọng khi hỗ trợ định dạng video podcast gốc ngay trong ứng dụng. Thay đổi này giúp các nhà sáng tạo nội dung dễ dàng sản xuất, phân phối và quản lý video, đồng thời tích hợp sâu với các tính năng gợi ý cá nhân hóa của hệ sinh thái Apple.

iOS 26.4 beta 4 xuất hiện chỉ sau khoảng 1 tuần kể từ khi công ty phát hành bản beta 3

Bảo mật RCS và các tinh chỉnh hệ thống

Về khả năng kết nối, Apple đang tiến hành thử nghiệm mã hóa đầu cuối cho giao thức RCS (Rich Communication Services). Cải tiến này hứa hẹn mang lại khả năng bảo mật cao hơn cho các cuộc trò chuyện giữa người dùng iPhone và Android, cũng như giữa các thiết bị iPhone với nhau trong tương lai.

Bản cập nhật iOS 26.4 beta 4 còn bao gồm nhiều thay đổi nhỏ nhưng thiết thực khác:

Stolen Device Protection: Tính năng bảo vệ thiết bị khi bị đánh cắp hiện được kích hoạt mặc định để tăng cường an toàn dữ liệu.

Ứng dụng Sleep: Bổ sung các chỉ số theo dõi giờ ngủ trung bình, giúp người dùng quản lý sức khỏe khoa học hơn.

Widget mới: Xuất hiện widget Ambient Music cho phép truy cập nhanh các nội dung âm thanh thư giãn.

Hướng dẫn cập nhật iOS 26.4 beta 4

Hiện tại, các nhà phát triển đã đăng ký có thể tải về bản cập nhật trực tiếp thông qua giao thức OTA. Để thực hiện, người dùng truy cập vào Cài đặt (Settings) > Cài đặt chung (General) > Cập nhật phần mềm (Software Update).

Việc Apple liên tục rút ngắn thời gian giữa các bản thử nghiệm cho thấy iOS 26.4 đang đi vào giai đoạn ổn định cuối cùng trước khi ra mắt rộng rãi trong thời gian tới.