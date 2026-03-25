Apple phát hành iOS 26.4: Đột phá với Playlist AI và loạt nâng cấp trải nghiệm người dùng

Apple vừa chính thức phát hành bản cập nhật iOS 26.4 và iPadOS 26.4 sau sáu tuần thử nghiệm. Phiên bản mới tập trung vào việc tích hợp trí tuệ nhân tạo vào ứng dụng âm nhạc, bổ sung bộ biểu tượng cảm xúc mới và giải quyết dứt điểm các lỗi tồn tại trên bàn phím, mang lại trải nghiệm mượt mà hơn cho người dùng iPhone.

Playlist Playground: Khi AI cá nhân hóa âm nhạc của bạn

Điểm nhấn lớn nhất trong bản cập nhật lần này là tính năng Playlist Playground (beta) dành cho Apple Music. Đây là một công cụ sử dụng trí tuệ nhân tạo để tạo danh sách phát dựa trên mô tả văn bản. Người dùng có thể yêu cầu danh sách nhạc theo tâm trạng, cảm xúc hoặc một dịp lễ cụ thể, hệ thống sẽ tự động tạo tiêu đề, phần mô tả và danh sách bài hát hoàn chỉnh.

Nâng cấp khả năng khám phá và nhận diện âm nhạc

Bên cạnh Playlist Playground, Apple còn bổ sung tính năng Concerts giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm các buổi biểu diễn gần khu vực từ những nghệ sĩ có trong thư viện. Đồng thời, Control Center hiện đã hỗ trợ nhận diện âm nhạc ngoại tuyến, giúp xác định bài hát ngay cả khi không có mạng và tự động trả kết quả ngay khi thiết bị kết nối trở lại.

Loạt biểu tượng cảm xúc mới và cải tiến tính năng gia đình

iOS 26.4 bổ sung thêm 8 biểu tượng cảm xúc (emoji) độc đáo bao gồm cá voi sát thủ, kèn trombone, sạt lở đất, vũ công ballet và khuôn mặt méo mó. Những emoji này hiện đã có sẵn trong bàn phím và được tích hợp sâu vào ứng dụng Freeform phiên bản mới, hỗ trợ bộ công cụ chỉnh sửa hình ảnh nâng cao của Apple Creator Studio.

Về quản lý tài chính trong gia đình, tính năng Purchase Sharing (Chia sẻ mua hàng) đã nhận được thay đổi quan trọng. Giờ đây, các thành viên trưởng thành trong nhóm Family Sharing có thể sử dụng phương thức thanh toán riêng của họ để mua hàng, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào tài khoản của người tổ chức nhóm như trước đây.

Tối ưu hóa trợ năng và hiệu suất hệ thống

Apple đặc biệt chú trọng đến trải nghiệm người dùng thông qua các tùy chọn trợ năng mới. Chế độ "Reduce Bright Effects" giúp giảm hiện tượng lóe sáng khi tương tác với các nút bấm, trong khi tính năng "Reduce Motion" được tinh chỉnh để hạn chế hiệu ứng chuyển động Liquid Glass, phù hợp với những người nhạy cảm với chuyển động trên màn hình.

Đáng chú ý, bản cập nhật này đã cải thiện đáng kể độ chính xác của bàn phím khi người dùng gõ nhanh. Ngoài ra, ứng dụng Lời nhắc (Reminders) cũng cho phép người dùng đánh dấu mức độ khẩn cấp ngay từ Quick Toolbar và lọc thông tin qua Smart Lists một cách linh hoạt hơn để quản lý công việc hiệu quả.