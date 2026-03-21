Apple phát hành iOS 26.4 RC: Khắc phục lỗi bàn phím và tối ưu pin vượt trội Phiên bản iOS 26.4 RC tập trung xử lý các lỗi hệ thống nghiêm trọng, cải thiện hiệu suất tản nhiệt và bổ sung tính năng AI trước ngày phát hành chính thức toàn cầu.

Apple vừa chính thức tung ra phiên bản iOS 26.4 RC (Release Candidate) mang mã bản dựng 23E244. Đây được xem là bước hoàn thiện cuối cùng trước khi hãng phát hành rộng rãi phiên bản chính thức tới người dùng toàn cầu, dự kiến vào ngày 23/03. Bản cập nhật này có dung lượng đáng kể, lên tới 8.72 GB trên dòng iPhone 17 Pro Max, cho thấy những thay đổi sâu rộng trong hệ thống mã nguồn nhằm tối ưu hóa trải nghiệm người dùng.

Những cải tiến đột phá về hiệu năng và sự ổn định

Điểm đáng chú ý nhất trong bản cập nhật này là việc Apple đã khắc phục triệt để lỗi KeyboardNotification. Đây là vấn đề gây ra tình trạng giật lag hoặc loạn chữ khi người dùng gõ phím nhanh, vốn gây nhiều phiền toái trên các phiên bản trước. Ngoài ra, lỗi hiển thị sai dung lượng tại mục "Dữ liệu hệ thống" cũng đã được xử lý, giúp máy báo cáo chính xác bộ nhớ khả dụng.

Về sức mạnh phần cứng, iOS 26.4 RC giúp khai thác tối đa hiệu năng của chipset A19 Pro. Kết quả kiểm tra hiệu năng thực tế cho thấy điểm số ấn tượng:

Chỉ số kiểm tra Điểm số trên iOS 26.4 RC (A19 Pro) Điểm đơn nhân 3.820 Điểm đa nhân 9.977

Tối ưu hóa thời lượng pin và nhiệt độ vận hành

iOS 26.4 RC mang lại khả năng quản lý điện năng hiệu quả hơn. Qua thử nghiệm thực tế, thiết bị chỉ tiêu tốn 50% dung lượng pin cho hơn 3 giờ 34 phút sáng màn hình liên tục với các tác vụ hỗn hợp. Điều này hứa hẹn thời gian sử dụng thực tế có thể đạt từ 7 đến 8 giờ.

Bên cạnh đó, nhờ thuật toán điều phối mới và hệ thống tản nhiệt buồng hơi, máy duy trì nhiệt độ lý tưởng trong khoảng 31-32 độ C ngay cả khi xử lý các ứng dụng nặng, giúp duy trì hiệu năng bền bỉ và kéo dài tuổi thọ linh kiện.

Cập nhật giao diện và các tính năng AI mới

Apple tiếp tục tinh chỉnh giao diện người dùng với hiệu ứng Liquid Glass mới tại màn hình nhập mật khẩu, tạo cảm giác sang trọng và hiện đại. Bản cập nhật cũng bổ sung tính năng Playlist Playground trên Apple Music, sử dụng trí tuệ nhân tạo để tự động tạo danh sách phát nhạc dựa trên tâm trạng người dùng.

Ngoài ra, bộ Emoji Unicode 17 mới được tích hợp với nhiều biểu tượng độc đáo như cá kình và rương kho báu. Tính năng bảo vệ thiết bị khi bị đánh cắp (Stolen Device Protection) hiện cũng được kích hoạt mặc định nhằm tăng cường an ninh tối đa cho dữ liệu cá nhân.

Nâng cấp chuyên sâu cho tính bảo mật và kết nối

Đối với các nhà phát triển, iOS 26.4 RC giới thiệu chế độ Memory Integrity Enforcement với các lớp bảo vệ nghiêm ngặt hơn, giúp tăng cường độ an toàn cho toàn bộ hệ sinh thái ứng dụng. Apple cũng bắt đầu thử nghiệm giao thức nhắn tin mã hóa RCS, cải thiện khả năng tương tác giữa iPhone và các thiết bị Android.

Hệ thống Background Assets và khung làm việc StoreKit cũng nhận được các bản cập nhật quan trọng, giúp việc tải dữ liệu nền và quản lý giao dịch trở nên minh bạch và ổn định hơn.

Có nên cập nhật iOS 26.4 RC ngay bây giờ?

Nhìn chung, iOS 26.4 RC là một bản cập nhật an toàn và đáng giá, đặc biệt đối với những người dùng đang gặp lỗi về bàn phím hoặc hao pin trên các phiên bản cũ. Trước khi tiến hành nâng cấp, người dùng cần lưu ý: